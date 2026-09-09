Perú

Nieto a Keiko Fujimori: “Le vamos a conceder todo (facultades legislativas) para que no tenga más excusas y gobierne”

El líder del Partido del Buen Gobierno cuestionó que el Ejecutivo condicione su respuesta ante la inseguridad a la aprobación de estas atribuciones y sostuvo que varias medidas pueden aplicarse por otras vías

Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
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El excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, afirmó este miércoles que su bancada en el Congreso bicameral está dispuesta a conceder al Gobierno de Keiko Fujimori las facultades legislativas que sean necesarias para que pueda ejecutar medidas contra la inseguridad y deje de utilizar este pedido como una justificación para no gobernar.

En un encuentro partidario, Nieto cuestionó que la jefa de Estado haya condicionado el cumplimiento de su promesa de gobernar y garantizar la seguridad desde el primer minuto a la obtención de facultades legislativas.

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“Lo único que nos están diciendo es que quieren excusas porque no saben qué hacer, porque no saben gobernar, porque no saben enfrentar los problemas de la seguridad”, afirmó, según un video difundido en X por la Red de Talentos Buen Gobierno de Lima Metropolitana.

El dirigente recordó que Fujimori sostuvo durante el debate presidencial que gobernaría y garantizaría seguridad desde el primer minuto, y consideró que la situación actual demuestra que sus advertencias sobre el deterioro de la seguridad se han cumplido.

Peruvian presidential candidate Jorge Nieto attends a press conference at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peruvian presidential candidate Jorge Nieto attends a press conference at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

“Y se lo dijimos en el debate presidencial: lo que usted nos garantiza es más indicadores de chantajes y de extorsiones, son más asesinatos cada día, es una inseguridad creciente. Y es lo que estamos viendo. Lamento haber tenido razón, pero es lo que estamos viendo”, sostuvo.

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Ante esta situación, adelantó que su bancada respaldaría las medidas que el Ejecutivo considere urgentes para enfrentar la inseguridad, incluso si algunas de ellas no requieren facultades legislativas. “Le vamos a conceder todo lo que sea urgente para que no tengan más excusas y gobiernen”, afirmó.

Añadió, no obstante, que algunas medidas podrían ejecutarse mediante decretos de urgencia y otras incluso sin recurrir a estos mecanismos, por lo que cuestionó que el Ejecutivo plantee las facultades como una condición para actuar frente a la ola de criminalidad.

La administración de Fujimori solicitó a finales de agosto facultades legislativas al Parlamento para emitir normas y realizar reformas en múltiples materias, pero principalmente en seguridad, cárceles, impuestos y legislación laboral, donde se prevén los cambios más fuertes.

El pedido deberá pasar primero por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría y enfrenta su principal escollo, antes de llegar al Senado, donde cuenta con el respaldo de la mitad de los senadores.

Entre los puntos más destacados figura reformar los cuerpos legales para que las organizaciones criminales puedan ser declaradas como terroristas y se modifiquen las normas que regulan el empleo y uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Fujimori también pretende “reformar el sistema penitenciario”, que actualmente alberga a unos 100.000 presos en 69 cárceles cuya capacidad en conjunto es de unos 40.000 reclusos.

En ese sentido, contempla “medidas drásticas”, como la construcción de nuevas prisiones y la reubicación de presos de baja peligrosidad a cuarteles en desuso, previamente coordinando con las Fuerzas Armadas, que asumirían el control externo de las penitenciarías.

En materia económica, Fujimori apunta a establecer incentivos y ayudas para facilitar la formalización de pequeñas y medianas empresas (pymes) e instaurar un marco de bonos de productividad e incentivos por desempeño dentro del sector privado.

Asimismo, el Ejecutivo tiene intención de cambiar el régimen de días festivos, para trasladar al lunes más próximo la mayoría de ellos que caigan en medio de la semana, bajo la premisa de evitar repercusiones en la productividad e impulsar el turismo interno con más puentes.

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