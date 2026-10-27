Procesión del Señor de los Milagros 2026 este 28 de octubre: itinerario completo del cuarto recorrido en Lima

Te presentamos el mapa detallado del recorrido procesional del Señor de los Milagros 2026. Una guía esencial para los devotos que desean seguir la ruta.

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El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima este miércoles 28 de octubre, en una de las jornadas centrales del Mes Morado. La cuarta procesión de 2026 comenzará a las 6:00 a. m. en el Santuario de las Nazarenas y comprenderá distintas avenidas y jirones del Cercado de Lima, además de una visita al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

La jornada también generará restricciones temporales para el tránsito vehicular y modificaciones en las rutas de transporte público. Por ello, los fieles que deseen acompañar al Cristo Moreno y las personas que deban desplazarse por el centro de la capital deberán conocer el itinerario y las medidas anunciadas por las autoridades.

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La programación de este año contempla cinco salidas procesionales. Después del recorrido del 28 de octubre, la última procesión se realizará el domingo 1 de noviembre, desde el mediodía.

¿Cuál es el itinerario del recorrido procesional del Señor de los Milagros?

El Señor de los Milagros partirá a las 6:00 a. m. del Santuario de las Nazarenas. Desde allí, recorrerá la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, donde visitará el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Durante la mañana, las andas avanzarán por las primeras vías del recorrido y llegarán al sector de los hospitales donde se contempla homenajes frente al Hospital San Bartolomé y al Arzobispo Loayza..

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Posteriormente, la imagen continuará por la avenida Alfonso Ugarte y seguirá por la avenida Venezuela y el jirón Varela, en dirección a la avenida Bolivia. Durante la tarde, el recorrido proseguirá por estas vías hasta llegar a la avenida Garcilaso de la Vega.

En el tramo final, el Cristo Moreno avanzará por la avenida Tacna para retornar al Santuario de las Nazarenas. La jornada podría prolongarse hasta la madrugada del jueves 29 de octubre, aunque el horario exacto de ingreso al templo debe confirmarse con la Hermandad.

Miles de personas se reúnen en la Plaza de Armas de Lima para la segunda procesión del venerado Señor de los Milagros. Este reportaje recoge las diversas perspectivas y las sentidas oraciones del pueblo peruano.

¿A qué hora sale el Señor de los Milagros este miércoles 28 de octubre?

La cuarta procesión del Señor de los Milagros está programada para las 6:00 a. m. del miércoles 28 de octubre de 2026. La imagen partirá del Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica, en el Cercado de Lima.

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El recorrido forma parte de las actividades religiosas organizadas durante el Mes Morado y reunirá a los integrantes de la Hermandad, cargadores, sahumadoras, cantoras y devotos que acompañarán las andas por las calles de la capital.

Quienes planeen asistir pueden considerar llegar con anticipación a los puntos del itinerario, tomar en cuenta los cierres progresivos y seguir las indicaciones del personal encargado de la seguridad y el ordenamiento del tránsito.

Desde lo alto, admire la majestuosidad de una procesión religiosa en Perú. Estas imágenes revelan una poderosa muestra de fe y tradición, con una multitud inmensa participando en un evento memorable.| Video: Devoción Peruana (TIKTOK)

¿Cuál es el recorrido del Señor de los Milagros el 28 de octubre?

De acuerdo con el itinerario difundido para la cuarta salida procesional, la imagen del Cristo de Pachacamilla partirá del Santuario de las Nazarenas y continuará por las siguientes vías:

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Avenida Tacna. Avenida Nicolás de Piérola. Jirón Cañete. Avenida Alfonso Ugarte. Avenida Venezuela. Jirón Varela. Avenida Bolivia. Avenida Garcilaso de la Vega. Avenida Tacna, para retornar al Santuario de las Nazarenas.

Uno de los momentos previstos será el paso por la avenida Alfonso Ugarte, donde la procesión contempla paradas a la altura del Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé y del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

En este último establecimiento, la visita permitirá que pacientes, familiares y trabajadores de salud participen de la jornada religiosa, de acuerdo con las condiciones y la organización previstas para el recorrido.

El itinerario continuará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega, antes del retorno por la avenida Tacna.

Los horarios específicos de llegada a cada punto deben confirmarse mediante las actualizaciones de los organizadores, pues el avance de las andas puede modificar el tiempo estimado de paso.

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28 de octubre: cuarta procesión desde Las Nazarenas, con paso por Nicolás de Piérola, Cañete, Alfonso Ugarte, Venezuela, Varela, Bolivia y Garcilaso de la Vega. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

¿Qué calles estarán cerradas por la procesión del Señor de los Milagros?

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció cierres progresivos y desvíos vehiculares durante la cuarta procesión. La medida está prevista desde las 6:00 a. m. del miércoles 28 de octubre hasta las 4:00 a. m. del jueves 29.

Las restricciones comprenderán las vías incluidas en el recorrido y se aplicarán conforme avance la procesión. Esto significa que los cierres no necesariamente permanecerán activos de manera simultánea en todas las calles: los tramos liberados podrán reabrirse de acuerdo con las disposiciones de las autoridades.

Entre las principales vías comprometidas figuran las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de los jirones Cañete y Varela.

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Los conductores deberán anticipar sus desplazamientos, evaluar rutas alternas y respetar las indicaciones de la Policía Nacional y del personal encargado de controlar el tránsito.

Señor de Los Milagros

¿Qué pasará con el transporte público durante la cuarta procesión?

El desplazamiento de la imagen del Cristo Moreno también implicará modificaciones temporales en los servicios de transporte público que circulan por el Centro de Lima y sus alrededores.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha informado sobre cambios que comprenden servicios como el Metropolitano, los corredores complementarios, AeroDirecto Centro y rutas convencionales, según el tramo afectado y el avance de la procesión.

Los usuarios deben verificar qué estaciones, paraderos o recorridos se verán afectados antes de salir de casa. También es recomendable considerar más tiempo para llegar al trabajo, a una cita médica o a cualquier otra actividad programada para esa mañana.

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Las modificaciones pueden variar durante el día, debido a que los cierres se ejecutarán de forma progresiva. Por ello, conviene consultar los avisos oficiales de la ATU y de la Municipalidad de Lima para conocer las medidas vigentes.

Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)

¿Cuándo será la última procesión del Señor de los Milagros en 2026?

La quinta y última salida procesional del Señor de los Milagros está programada para el domingo 1 de noviembre de 2026, desde las 12:00 p. m.

La imagen partirá del Santuario de las Nazarenas y recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, antes de regresar por la avenida Tacna al recinto religioso.

Esta última jornada marcará el cierre del calendario de procesiones programadas para el Mes Morado de 2026. Los fieles que no puedan acompañar el recorrido del 28 de octubre podrán consultar la programación oficial para organizar su participación en la salida de noviembre.

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¿Dónde ver la procesión del Señor de los Milagros EN VIVO?

Las personas que no puedan acudir al Centro de Lima pueden consultar las plataformas digitales oficiales de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y de Canal HN para conocer la disponibilidad de transmisiones y actualizaciones durante la jornada.

La cobertura digital permite seguir el desplazamiento de las andas, observar algunos de los momentos más importantes del recorrido y acceder a información difundida por los organizadores.

Infobae Perú actualizará esta información conforme se conozcan nuevos detalles sobre el recorrido, los cambios en el tránsito y las incidencias de la jornada.

¿Por qué el 28 de octubre es una fecha importante para el Señor de los Milagros?

El 28 de octubre ocupa un lugar central en la tradición del Señor de los Milagros en Lima. La fecha está vinculada con la memoria de los terremotos que afectaron la capital durante el periodo virreinal y con la consolidación de la devoción al Cristo de Pachacamilla.

La historia de la imagen y la permanencia de su culto han convertido al Mes Morado en una de las expresiones religiosas más representativas de la capital peruana. Cada año, miles de fieles acompañan las andas, participan en las celebraciones litúrgicas y mantienen vivas las tradiciones relacionadas con la festividad.

La cuarta procesión del 28 de octubre reúne así dos dimensiones: la celebración religiosa y la organización de una jornada que transforma temporalmente la movilidad y la actividad cotidiana de varios sectores de Lima.