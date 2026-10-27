Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada.

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La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará de forma atípica este martes 27 de octubre, debido a la proximidad de la jornada FIFA de selecciones. La programación se extenderá hasta el jueves 29 del presente mes, con excepción del duelo reprogramado entre Universitario de Deportes y Sport Boys.

La jornada contará con partidos claves, por lo que en esta nota podrás seguir las variaciones de la tabla de posiciones del certamen.

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Tabla del Torneo Clausura durante la fecha 14

Sport Huancayo lidera en solitario el Torneo Clausura con 28 puntos, seguido de cerca por Universitario de Deportes, que suma 27. Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima también se mantienen en la pelea por esta segunda fase.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima se mantiene en el primer lugar con 65 puntos y aventaja por nueve a su clásico rival, Universitario de Deportes. Sporting Cristal, por su parte, se ubica en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Martes 27 de octubre

- Juan Pablo II vs Sport Huancayo (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Miércoles 28 de octubre

- ADT vs CD Moquegua (11:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- FC Cajamarca vs UTC (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Cienciano vs Atlético Grau (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Jueves 29 de octubre

- Los Chankas vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Melgar vs Comerciantes Unidos (19:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Miércoles 4 de noviembre

- Universitario de Deportes vs Sport Boys (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

¿Por qué no se juega el Universitario vs Sport Boys?

El encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Boys no se disputará durante la semana por la procesión del Señor de los Milagros en Lima. La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFP) comunicó que la reprogramación se definió tras coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP).

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“Tras coordinación con la Policía Nacional del Perú, se determinó que el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Boys, programado inicialmente para el miércoles 28 de octubre, no podrá llevarse a cabo ese día, debido a la realización de la Procesión del Señor de los Milagros”, indicó la entidad en un comunicado.

La LFP señaló que la fecha 14 incluye otros dos partidos en Lima, un factor que limitó las alternativas para realizar cambios en el calendario. Por ello, el duelo entre Universitario y Sport Boys se jugará el miércoles 4 de noviembre.

La Liga expresó el motivo por el que Universitario y Sport Boys no se enfrentarán en este semana por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 14

Todos los partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura serán transmitidos por L1 MAX, señal disponible en los operadores de televisión por cable que la incluyan en su programación.

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La jornada tendrá encuentros que pueden incidir en la pelea por el título, la clasificación a torneos internacionales y la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano. Los equipos buscarán sumar puntos en una etapa determinante del campeonato.

Los compromisos también podrán verse vía streaming por L1 Play, plataforma a la que se accede mediante suscripción y conexión a internet desde teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Infobae Perú realizará la cobertura de todos los partidos de la fecha 14 en su sitio web. Los lectores podrán seguir la previa de cada encuentro, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles, las incidencias y los resultados actualizados.

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