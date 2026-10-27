Perú

ATU anuncia desvíos en el Metropolitano, corredores y buses por la procesión del Señor de los Milagros: conoce las rutas alternas

El desplazamiento de la imagen del Señor de los Milagros obligará a modificar los trayectos de diversos servicios de transporte público

La procesión del Cristo de Pachacamilla ocasionará cierres temporales de calles y cambios en las rutas de transporte público por el Centro de Lima y Breña. Conoce qué servicios modificarán sus recorridos y cuáles serán las vías alternas - Créditos: Andina.
La procesión del Cristo de Pachacamilla ocasionará cierres temporales de calles y cambios en las rutas de transporte público por el Centro de Lima y Breña. Conoce qué servicios modificarán sus recorridos y cuáles serán las vías alternas - Créditos: Andina.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre los desvíos y las modificaciones temporales que aplicarán los servicios de transporte público este miércoles 28 de octubre, debido al recorrido procesional del Señor de los Milagros por las calles del Centro de Lima y el distrito de Breña. Las medidas buscan facilitar el desplazamiento de los buses y reducir las afectaciones a los pasajeros durante el avance de la imagen religiosa.

La jornada comenzará con la salida del Cristo de Pachacamilla desde el Santuario de Las Nazarenas, en una nueva procesión que motivará el cierre progresivo de diversas vías. Ante esta situación, los usuarios del Metropolitano, los corredores complementarios, el Aerodirecto Centro y las rutas convencionales deberán tomar en cuenta los cambios anunciados para planificar sus viajes y evitar contratiempos.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la ATU, precisó que las modificaciones dependerán de las calles por las que avance la imagen. Por ello, algunas estaciones permanecerán temporalmente fuera de servicio, mientras que otros recorridos utilizarán avenidas alternas para mantener la circulación del transporte público.

Metropolitano: estaciones cerradas y cambios de recorrido

Cuando la procesión avance por la avenida Tacna, todos los servicios del Metropolitano circularán por la av. Alfonso Ugarte. Durante esta modificación, los pasajeros podrán utilizar las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo, que funcionarán como puntos de embarque y desembarque para los buses que transiten por dicho sector.

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El Metropolitano modificará sus recorridos por las avenidas Tacna y Alfonso Ugarte. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla tendrán cierres temporales, mientras que España, Quilca y Dos de Mayo funcionarán según la etapa del desplazamiento religioso - Créditos: ATU.
El Metropolitano modificará sus recorridos por las avenidas Tacna y Alfonso Ugarte. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla tendrán cierres temporales, mientras que España, Quilca y Dos de Mayo funcionarán según la etapa del desplazamiento religioso - Créditos: ATU.

En cambio, las estaciones Colmena, jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente, según el desplazamiento de la imagen del Señor de los Milagros. Los usuarios deberán considerar estas restricciones al momento de elegir dónde abordar las unidades.

Posteriormente, cuando el Cristo Moreno recorra la av. Alfonso Ugarte, los servicios desviarán su trayecto por las avenidas Lampa y Emancipación. La operación respetará las estaciones habilitadas para cada servicio, mientras que los puntos de Dos de Mayo, Quilca y España quedarán temporalmente fuera de funcionamiento durante esta etapa del recorrido.

El Metropolitano modificará su ruta por la procesión del Señor de los Milagros - Créditos: ATU.
El Metropolitano modificará su ruta por la procesión del Señor de los Milagros - Créditos: ATU.

Corredor Azul: desvíos por el Centro de Lima

El Corredor Azul también modificará sus desplazamientos cuando la imagen religiosa transite por la avenida Tacna. En ese escenario, los buses circularán por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola, tanto en el sentido de ida como en el de retorno.

El Corredor Azul circulará por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola cuando la procesión avance por la avenida Tacna. El servicio extraordinario 08 también utilizará vías alternas para continuar sus recorridos - Créditos: Corredor Azul.
El Corredor Azul circulará por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola cuando la procesión avance por la avenida Tacna. El servicio extraordinario 08 también utilizará vías alternas para continuar sus recorridos - Créditos: Corredor Azul.

Por su parte, el servicio extraordinario 08 utilizará las avenidas Bolivia y el jirón Washington, para luego incorporarse a la avenida Uruguay y continuar hacia San Martín de Porres.

Si la procesión ingresa a las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, las unidades de este corredor modificarán nuevamente su trayecto. En ambos sentidos, los vehículos pasarán por la avenida Óscar R. Benavides y la avenida Tingo María, de acuerdo con las restricciones establecidas durante el paso de la comitiva religiosa.

Corredor Azul modificará su recorrido este miércoles 28 de octubre - Créditos: ATU.
Corredor Azul modificará su recorrido este miércoles 28 de octubre - Créditos: ATU.

Corredor Morado: punto de retorno temporal

Los pasajeros que utilizan el Corredor Morado también deberán prever cambios en sus viajes. Mientras la imagen del Cristo Moreno recorra la avenida Tacna, los buses llegarán únicamente hasta el jirón Virú, en la avenida Prolongación Tacna.

Desde ese punto, las unidades retornarán hacia San Juan de Lurigancho, por lo que el servicio no continuará con su recorrido habitual por los tramos afectados. Se recomienda a los usuarios considerar esta modificación antes de dirigirse a sus destinos.

El Corredor Morado llegará temporalmente hasta el jirón Virú, en la avenida Prolongación Tacna, cuando la imagen del Cristo Moreno transite por la avenida Tacna. Desde ese punto, los buses retornarán hacia San Juan de Lurigancho - Créditos: ATU.
El Corredor Morado llegará temporalmente hasta el jirón Virú, en la avenida Prolongación Tacna, cuando la imagen del Cristo Moreno transite por la avenida Tacna. Desde ese punto, los buses retornarán hacia San Juan de Lurigancho - Créditos: ATU.

Aerodirecto Centro y transporte convencional

El Aerodirecto Centro, que se dirige hacia la plaza Dos de Mayo, también aplicará un desvío. Las unidades continuarán por la avenida Óscar R. Benavides hasta llegar a la avenida Pacasmayo; después, transitarán por las calles Borda y Ascope para reincorporarse a la primera vía y seguir con dirección al Callao.

En cuanto al transporte convencional, los vehículos utilizarán vías alternas según el avance de la procesión y las restricciones dispuestas en cada sector. Entre las avenidas y calles contempladas figuran Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo, Tingo María, el jirón Zorritos y el jirón Washington.

Policía Nacional cerrará las vías progresivamente

La Policía Nacional del Perú (PNP) efectuará el cierre progresivo de calles y avenidas conforme avance la imagen del Señor de los Milagros. Esta disposición permitirá controlar la circulación vehicular en los sectores comprendidos dentro del recorrido.

Ante las modificaciones, los pasajeros deberán revisar los desvíos correspondientes a su servicio y considerar posibles variaciones en sus tiempos de traslado. La disponibilidad de las estaciones y las rutas dependerá de las restricciones aplicadas durante el desplazamiento de la procesión por Lima y Breña.

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