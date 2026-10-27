Las historias que Carlos Galdós desconocía de su madre y que descubrió en el mercado tras su muerte

Carlos Galdós compartió una fotografía junto a su madre, Elena Irribarren, tras confirmar su deceso y reflexionar sobre la relación familiar.

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Carlos Galdós confirmó el fallecimiento de su madre, Elena Irribarren, a través de una extensa publicación compartida en Facebook. El conductor y locutor radial reveló que el deceso ocurrió el 26 de septiembre y relató cómo ha enfrentado las últimas semanas entre trámites legales, recuerdos y preguntas que aún no sabe cómo responder.

“Hace un mes murió mi mamá. Durante estas semanas he tenido que lidiar con trámites, abogados, familiares, recuerdos y preguntas que todavía no sé cómo responder. Una de las que más me hacen es qué voy a hacer con su casa y con todas sus cosas. Por ahora, lo único que quiero es seguir encontrándola”, escribió Galdós en su mensaje, publicado este lunes 26 de octubre.

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Galdós descubrió una faceta desconocida de su madre en el mercado que ella frecuentaba

El conductor relató que, en medio del proceso de duelo, decidió visitar el mercado donde su madre realizaba sus compras habituales. Según contó, ese recorrido le permitió conocer una dimensión de Elena Irribarren que desconocía por completo, a través de los testimonios de las personas que la trataron durante años.

El conductor Carlos Galdós relata en una publicación de redes sociales el proceso de duelo tras la muerte de su madre, Elena Irribarren.

“Ayer terminé en el mercado donde compraba toda su vida. El de sus caseras, sus verduras, sus aceitunas y sus conversaciones de siempre. Y pasó algo que no esperaba. Personas que apenas conocía comenzaron a contarme historias de mi mamá, historias que yo nunca había escuchado”, relató Galdós en su publicación.

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El locutor reflexionó sobre la manera en que su enfoque profesional le había impedido conocer plenamente la vida de su progenitora fuera del vínculo familiar. “Mientras yo estaba ocupado viviendo mi vida, mi mamá estaba viviendo la suya. Yo la conocí siendo mi mamá. Ellos conocieron a la mujer”, señaló el conductor, al describir el impacto que tuvo ese encuentro en su proceso de duelo.

Carlos Galdós relata en una publicación de redes sociales su visita al mercado que frecuentaba su madre tras confirmar el fallecimiento de Elena Irribarren.

El conductor ya había adelantado el proceso de despedida sin confirmar la muerte

A inicios de octubre, Galdós había compartido un mensaje en el que relató cómo transformó su relación con su madre durante los últimos años, sin precisar en ese momento que el fallecimiento ya se había producido. En esa publicación, el conductor recordó también que a los 47 años conoció a su padre en su lecho de muerte, un episodio que marcó su forma de afrontar los vínculos familiares.

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“Hace diez días, la llamada que sabía que tarde o temprano iba a llegar finalmente ocurrió. Han sido 180 días de despedida, pero como a mí siempre me gusta adelantarme a todo, hace algunos años decidí bajarte de mis expectativas para poder mirarte mejor, o mejor dicho, mirarte de verdad”, expresó Galdós en aquel mensaje, publicado el 5 de octubre.

El locutor profundizó en la manera en que ambos reconstruyeron su vínculo al aceptar sus diferencias mutuas. “Sinceremos las cosas: yo no soy el hijo que esperabas ni tú eres la madre que me hubiera gustado. Fatalmente, no somos lo que queremos, sino lo que necesitamos el uno del otro. Y así, con esa premisa, comenzamos a construir nuestra nueva relación madre-hijo”, sostuvo el conductor.

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Una publicación de Carlos Galdós en redes sociales muestra una fotografía de su infancia junto a su madre, Elena Irribarren, acompañada por un texto de despedida.

Galdós asistió al concierto de Raphael en Lima en homenaje a su madre

Entre los gestos que compartió el conductor durante este periodo de duelo, destacó la decisión de asistir al concierto que el cantante español Raphael ofreció en Lima, para el cual adquirió dos entradas pese a que su madre ya había fallecido. El locutor describió esa experiencia como una forma íntima de mantener presente a Elena Irribarren durante el espectáculo.

Al cierre de su mensaje, Galdós dedicó unas palabras de agradecimiento hacia su madre por las enseñanzas que le dejó, particularmente en relación con la forma en que lo preparó para enfrentar los momentos más difíciles de su vida. “Lo hiciste perfecto, mamá. Como alguna vez te dije en una de nuestras conversaciones brutalmente honestas: me entrenaste brillantemente para estar aquí. Gracias”, concluyó el conductor en su publicación.

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El mensaje se suma a otras reflexiones que Galdós, de 51 años, ha compartido en los últimos meses sobre el paso del tiempo y el valor de los vínculos familiares, en un contexto marcado por la pérdida de su madre y el recuerdo del encuentro tardío que tuvo con su padre antes de su muerte.