Perú

¿Cuándo será el cuarto recorrido del Señor de los Milagros 2026? Fecha, horario y ruta

Las andas recorrerán distintas calles del Centro de Lima e ingresarán al Hospital Arzobispo Loayza antes de retornar al Santuario de las Nazarenas. Conoce el itinerario oficial y dónde seguir la transmisión en vivo. Infobae seguirá en vivo la jornada con información actualizada sobre el desplazamiento de la Sagrada Imagen.

Fieles cat&#243;licos participan de la procesi&#243;n del Se&#241;or de los Milagros en el centro hist&#243;rico de Lima (Per&#250;). EFE/GERM&#193;N FALC&#211;N/Archivo
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Octubre continúa reuniendo a miles de devotos del Señor de los Milagros en las calles de Lima. Tras las primeras salidas procesionales del mes morado, los fieles se preparan para una nueva jornada que llevará la imagen del Cristo de Pachacamilla por algunas de las principales avenidas del centro de la capital, acompañada por las cuadrillas de cargadores, sahumadoras y cantoras.

El cuarto recorrido del Señor de los Milagros se realizará el miércoles 28 de octubre de 2026, desde las 6:00 a. m., con salida y retorno al Santuario de las Nazarenas, según la programación presentada por el Arzobispado de Lima, el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. El itinerario contempla el paso por ocho avenidas y jirones, además de una visita a un establecimiento hospitalario.

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Esta salida tiene un significado especial dentro de la festividad. La fecha está vinculada con la memoria de los terremotos que marcaron la historia de la imagen y con una tradición procesional que comenzó durante la época virreinal. Para quienes no puedan acompañar las andas, la Hermandad también ha previsto cobertura mediante sus canales digitales.

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Cuándo es el día central del Señor de los Milagros en el calendario católico

El 28 de octubre es considerado el día central de la festividad del Señor de los Milagros en Lima. El Arzobispado de Lima reconoce esta fecha como la solemnidad del Cristo Moreno dentro de las celebraciones religiosas locales, que incluyen misas, oraciones y procesiones en su honor.

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La importancia de esta jornada está relacionada con los terremotos que afectaron la capital durante el periodo virreinal. Después del movimiento sísmico de 1687 se realizó una de las primeras salidas procesionales de una reproducción de la pintura de Pachacamilla, según la reconstrucción histórica de la Conferencia Episcopal Peruana.

Ilustración de un muro de adobe con una pintura de Cristo crucificado, rodeado de escombros de vigas y tejas, frente a una catedral con humo
Una recreación visual ilustra la permanencia del muro de adobe con la pintura del Señor de los Milagros en medio de las ruinas causadas por los terremotos del periodo virreinal en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro acontecimiento quedó asociado a la fecha: el terremoto del 28 de octubre de 1746, uno de los más devastadores en la historia de Lima y Callao. La tradición religiosa sostiene que la imagen del Cristo Moreno fue venerada por la población después de aquel desastre, reforzando el significado de esta jornada en el calendario de celebraciones.

Aunque el 18 de octubre también es una fecha importante para los fieles y coincide con una de las principales procesiones, el día 28 ocupa un lugar central en las celebraciones litúrgicas de Lima dedicadas al Señor de los Milagros.

Terremoto - Señor de los Milagros - Lima - Callao - Perú - historias - 12 noviembre
El 28 de octubre de 1746, un potente terremoto arrasó Lima y Callao, derrumbando estructuras y provocando la muerte de varios habitantes en un evento de gran magnitud. (Imagen generada por IA)

Fechas de las salidas procesionales por las calles del Centro de Lima

La programación oficial de 2026 contempla cinco recorridos procesionales entre octubre y noviembre. Las salidas tienen distintos puntos de partida y llegada, según el itinerario establecido por la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Las fechas y horarios anunciados son:

Sábado 3 de octubre: primera salida, a las 12:00 p. m., con recorrido por las calles cercanas al Santuario de las Nazarenas.

Domingo 18 de octubre: segunda procesión, desde las 6:00 a. m., con visitas a instituciones públicas y llegada a la Iglesia del Carmen.

Lunes 19 de octubre: tercera salida, a las 6:00 a. m., desde la Iglesia del Carmen hacia el Santuario de las Nazarenas, con visitas a establecimientos hospitalarios.

Miércoles 28 de octubre: cuarta procesión, desde las 6:00 a. m., con salida y retorno al Santuario de las Nazarenas.

Domingo 1 de noviembre: quinta y última salida, desde las 12:00 p. m., que culminará con el ingreso de la imagen al Monasterio de las Nazarenas.

La jornada de noviembre marcará el cierre del calendario procesional de este año. La programación no contempla una salida extraordinaria del Nazareno Móvil hacia otras jurisdicciones, según informó José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad, durante la presentación de los recorridos de 2026.

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El recorrido de la Sagrada Imagen

El itinerario del cuarto recorrido comenzará en la avenida Tacna, frente al Santuario de las Nazarenas. Desde allí, las andas avanzarán por la avenida Nicolás de Piérola y continuarán por el jirón Cañete hasta llegar a la avenida Alfonso Ugarte.

Uno de los momentos previstos será el ingreso al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde la imagen del Cristo Moreno recibirá homenajes y será acompañada por pacientes, personal de salud y devotos. Las visitas a hospitales forman parte de las prácticas tradicionales de la Hermandad durante las procesiones de octubre.

Después de salir del establecimiento, el cortejo retomará la avenida Alfonso Ugarte y seguirá por la avenida Venezuela. Posteriormente, avanzará por el jirón Varela y la avenida Bolivia hasta llegar a la avenida Garcilaso de la Vega.

El tramo final contempla el retorno por la avenida Tacna hacia el Santuario de las Nazarenas, donde concluirá la jornada procesional.

28 de octubre: cuarta procesión desde Las Nazarenas, con paso por Nicolás de Piérola, Cañete, Alfonso Ugarte, Venezuela, Varela, Bolivia y Garcilaso de la Vega. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
28 de octubre: cuarta procesión desde Las Nazarenas, con paso por Nicolás de Piérola, Cañete, Alfonso Ugarte, Venezuela, Varela, Bolivia y Garcilaso de la Vega. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

El itinerario oficial comprende las siguientes vías, en este orden: avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete, avenida Alfonso Ugarte, avenida Venezuela, jirón Varela, avenida Bolivia, avenida Garcilaso de la Vega y nuevamente avenida Tacna.

Los fieles que planeen acompañar la procesión deben considerar que el desplazamiento de las andas puede ocasionar restricciones temporales de tránsito y cambios en la circulación vehicular. Las vías se habilitan progresivamente conforme avanza el cortejo y las autoridades autorizan su reapertura.

Actividades litúrgicas y gastronómicas típicas

La cuarta salida procesional estará acompañada por celebraciones religiosas organizadas en torno al Santuario de las Nazarenas. La programación incluye una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, además de los homenajes que recibirá la imagen durante su recorrido.

En el marco del mes morado, el Santuario de las Nazarenas mantiene una programación especial de misas, confesiones y espacios de veneración. Según el cronograma difundido para 2026, el templo abre sus puertas minutos antes de las 6:00 a. m. y mantiene sus actividades religiosas hasta culminar la última misa, programada para las 9:00 p. m.

Iglesia de las Nazarenas : Jr. Huancavelica Intersección con la Av. Tacna. (Tv Perú)
Iglesia de las Nazarenas : Jr. Huancavelica Intersección con la Av. Tacna. (Tv Perú)

Las confesiones están previstas en la Capilla de la Reconciliación, entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m. Los horarios de acceso al templo pueden modificarse durante las procesiones y ceremonias especiales.

La festividad también tiene una dimensión gastronómica que forma parte de las tradiciones limeñas. Uno de sus productos más conocidos es el turrón de Doña Pepa, elaborado con capas de masa horneada, miel y grageas de colores.

Su origen se atribuye popularmente a Josefa Marmanillo, una mujer afroperuana de Cañete que, según la tradición, habría preparado el dulce en agradecimiento por un favor recibido del Cristo Moreno.

Los anticuchos y picarones también acompañan las celebraciones de octubre. Estos platos suelen encontrarse en establecimientos y zonas comerciales próximas a las calles por donde pasan las procesiones, junto con otros postres de la gastronomía criolla.

Fiestas Patrias – Mazamorra Morada - Arroz con Leche - Suspiro a la Limeña - Picarones - Turrón Doña Pepa – postres peruanos – gastronomía peruana -Perú – historias – 11 julio
El consumo tradicional del turrón de Doña Pepa, anticuchos y picarones acompaña las celebraciones religiosas del mes de octubre. (Andina)

Cómo seguir las transmisiones en vivo del recorrido procesional

Los devotos que no puedan acudir al Centro de Lima tendrán la posibilidad de seguir la cuarta salida procesional mediante las plataformas digitales oficiales de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Para 2026, la institución anunció que Canal HN, su medio oficial de comunicación, realizará la cobertura de los recorridos procesionales, con imágenes del desplazamiento de las andas, información sobre la celebración y contenidos vinculados con la historia del Cristo Moreno.

La señal y las actualizaciones podrán consultarse mediante el canal de YouTube Canal HNazarenas y las cuentas de Facebook e Instagram de la Hermandad, identificadas como @HSMNazarenas, además de las plataformas de Canal HN.

Pantalla de transmisión televisiva con las andas del Señor de los Milagros iluminadas frente a una multitud y gráficos de texto
Una transmisión de Nazarenas TV difunde el avance de las andas del Señor de los Milagros hacia el Palacio de Justicia durante su recorrido procesional en Lima. (YouTube / Nazarenas TV)

La cobertura también incluye publicaciones en TikTok, X y el canal oficial de WhatsApp de la Hermandad, mediante los cuales se difunden avisos e información relacionada con las actividades religiosas.

Por su parte, Nazarenas TV anunció una programación diaria de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. durante octubre, con transmisiones religiosas, misas y contenidos especiales desde el santuario.

Para seguir la procesión por internet, los fieles pueden ingresar a las plataformas oficiales y buscar la transmisión correspondiente al cuarto recorrido del 28 de octubre. La disponibilidad de la señal y las actualizaciones dependerán de la programación que publique cada canal durante la jornada.

Infobae seguirá en vivo el cuarto recorrido del Señor de los Milagros este miércoles 28 de octubre, con una cobertura especial que permitirá conocer el desplazamiento de las andas, su paso por las principales calles del Centro de Lima y los momentos más importantes de la jornada. Los lectores podrán seguir las actualizaciones de la procesión a través de nuestra plataforma digital.

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