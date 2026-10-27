Este será el límite de extranjeros para los clubes de Liga 1 2027: también habrá cuota de minutos para impulsar el talento local

La Federación Peruana de Fútbol ajustará el reglamento de contrataciones a partir de la próxima temporada: seis foráneos por plantel y cinco en cancha en la primera división. (Liga 1)

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Freddy Ames, miembro del Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó que desde 2027 los clubes de Liga 1 podrán inscribir hasta seis futbolistas extranjeros y alinear un máximo de cinco de forma simultánea.

La medida, que también alcanza a Liga 2 y Liga 3 con cuotas diferenciadas, busca reducir de manera gradual la presencia foránea en el fútbol peruano sin sacrificar el nivel competitivo, al tiempo que obliga a los equipos a garantizar minutos de juego a jugadores formados en las canteras nacionales.

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Las cuotas por división y lo que cambia respecto al reglamento vigente

La FPF establecerá nuevos límites para la contratación y alineación de extranjeros desde 2027. Según Freddy Ames, la Liga 1 permitirá seis foráneos por plantel y cinco en cancha, mientras que Liga 2 y Liga 3 tendrán restricciones más severas. (FPF)

El esquema presentado por Ames establece topes distintos según la categoría. En Liga 1, los planteles podrán contar con seis extranjeros contratados y cinco habilitados para jugar; en Liga 2, el límite baja a cuatro contratados y tres en cancha; y en Liga 3, la restricción es más severa: dos contratados y apenas uno en el campo de juego.

“A partir del próximo año, el 27 y el 28, va a haber seis jugadores en la Liga 1 contratados y cinco en campo. En el caso de la Liga 2, cuatro jugadores contratados y tres en campo, y en la Liga 3, dos jugadores contratados y uno en campo”, precisó el directivo en declaraciones a Exitosa Noticias.

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Ames subrayó que la reducción, aunque paulatina, ya representa un paso concreto respecto a las condiciones actuales. “Estamos reduciendo ya un jugador contratado y un jugador en campo para el caso de la Liga 1 y la Liga 2, que es importante”, señaló.

Bolsas de minutos y cuotas sub para impulsar el talento local

La FPF complementará los límites a los extranjeros con exigencias para promover la participación de futbolistas jóvenes. En Liga 1, los clubes deberán completar 2.100 minutos con jugadores nacidos en 2007, mientras que Liga 2 y Liga 3 tendrán cuotas juveniles específicas. (Selección Peruana)

En paralelo a la restricción de foráneos, la FPF incorpora un sistema de bolsas de minutos obligatorias para futbolistas de categorías juveniles. En Liga 1, los clubes deberán acumular 2.100 minutos destinados a jugadores nacidos en 2007. En Liga 2, la exigencia contempla tres jugadores Sub-23 y uno Sub-19 por plantel. En Liga 3, la cuota sube a cuatro Sub-19 y un Sub-17.

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“De esta manera estamos dando cabida a todos los jugadores que vienen desde las canteras, de tal manera que tengamos jugadores del año 2010, 2008, 2005, 2009 y también 2007”, explicó Ames. El directivo remarcó que el objetivo final es que, a medida que el nivel de los futbolistas peruanos mejore, la cantidad de extranjeros permitida se vaya achicando de forma proporcional.

El mecanismo apunta a generar un círculo virtuoso: más minutos para los jóvenes en competencia oficial, mayor rodaje y, con el tiempo, planteles más competitivos sin depender de refuerzos del exterior. La FPF proyecta que este proceso, sostenido en el tiempo, permita a los clubes peruanos disputar de igual a igual instancias avanzadas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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El argumento del espectáculo y la réplica sobre la realidad del fútbol peruano

La discusión sobre el límite de extranjeros también abrió un debate sobre el nivel del fútbol peruano. Ames citó a clubes europeos para defender el carácter internacional del espectáculo, pero reconoció que los jugadores nacionales aún necesitan mejorar para competir al máximo nivel. (Freddy Ames)

Durante el intercambio con periodistas de Exitosa Noticias, Ames defendió la presencia de extranjeros apelando al concepto del fútbol como espectáculo y citó como referencia a clubes de la talla del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Barcelona, cuyos planteles están integrados mayoritariamente por jugadores de distintas nacionalidades.

“El fútbol es un espectáculo y el espectáculo no tiene fronteras, pero obviamente lo importante es que sean nuestros propios jugadores quienes den el espectáculo”, afirmó el directivo. Y planteó un escenario hipotético para ilustrar su punto: “¿Qué pasaría si mañana Universitario de Deportes saliera a enfrentar a un equipo brasilero o argentino que va a jugar la final? Evidentemente no pasa, porque los jugadores que tiene todavía no están a la altura”.

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La periodista de Exitosa Noticias cuestionó esa lógica al señalar que el espectáculo es consecuencia del buen juego, de la calidad de los futbolistas y de la infraestructura, y que la realidad peruana dista mucho de los ejemplos europeos citados. Ante eso, Ames reconoció que la preocupación es legítima: “Nuestros jugadores nos preocupa aún, y espero mejorar, que cuando lleguen a un campeonato tipo Copa Libertadores o Copa Sudamericana no estén a la altura. Y la idea es pelear en algún momento una Copa Sudamericana o una Copa Libertadores y llegar a la final”.

El directivo insistió en que la estrategia de la FPF no es eliminar la presencia foránea de golpe, sino administrarla con criterio mientras el fútbol formativo peruano gana terreno. “En la medida en que nuestros jugadores vayan mejorando, poco a poco se irá reduciendo el número de extranjeros”, concluyó.

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