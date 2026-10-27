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Francis Allison reaparece y desafía a López Aliaga: “No rectifico nada. ¿Eres corrupto o tonto? Nos vemos en los tribunales"

El exaspirante de Avanza País rechazó la exigencia de su rival político para que se retracte de sus declaraciones sobre presunta corrupción en la Municipalidad de Lima

El exaspirante de Avanza País rechazó la exigencia de su rival político para que se retracte de sus declaraciones sobre presunta corrupción en la Municipalidad de Lima

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El alcalde de Magdalena del Mar y excandidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, reapareció este lunes en redes sociales para desafiar al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y rechazar su exigencia de retractarse por unas declaraciones formuladas durante la campaña electoral.

En un video publicado en su cuenta de X, Allison señaló que había recibido una carta notarial en la que se le exige rectificar sus afirmaciones sobre presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Lima durante la gestión de López Aliaga, entre ellos supuestas “contrataciones a dedo” que habrían vulnerado las normas de contratación estatal y carecido de transparencia.

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“No rectifico nada, más bien ratifico lo que dije”, afirmó eñ exaspirante, quien calificó el requerimiento como una amenaza. “Rafael, ratifico lo que dije y una vez más te hago la misma pregunta: ¿esto se hizo con tu conocimiento y participación o se hizo a tus espaldas? ¿Eres corrupto o eres tonto? Nos vemos en los tribunales”, agregó al finalizar la grabación.

El pronunciamiento se produjo mientras López Aliaga mantiene una ventaja de 52.345 votos sobre su rival político, con el 98,64 % de las actas contabilizadas en las elecciones para la Alcaldía de Lima, celebradas el pasado 4 de octubre, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El excandidato de Avanza País afirmó que recibió una carta notarial en la que López Aliaga le exige retractarse por sus declaraciones durante la campaña
El excandidato de Avanza País afirmó que recibió una carta notarial en la que López Aliaga le exige retractarse por sus declaraciones durante la campaña

De acuerdo con el último reporte del organismo, el líder de Renovación Popular obtiene el 27,74 % de los sufragios, equivalentes a 1.537.174 votos, frente al 26,80 % de Allison, que suma 1.484.829.

Aún quedan 357 actas, que comprenden entre 70.000 y 100.000 votos, pendientes de revisión por los jurados electorales especiales (JEE) de Lima debido a impugnaciones o recursos de nulidad.

En tercer lugar figura Carlos Bruce, excandidato de Somos Perú, con el 15,09 % de los votos, equivalentes a 836.313 sufragios, una cifra que lo mantiene sin posibilidades de alcanzar a los dos primeros postulantes con los resultados actuales.

El pasado 9 de octubre, la ONPE informó que había remitido a los JEE de Lima un total de 1.886 actas, correspondientes a unos 400.000 votos, para su evaluación y la determinación del ganador de los comicios municipales.

Una vez revisadas, las resoluciones de los jurados especiales son devueltas a la ONPE para que aplique lo dispuesto. Sin embargo, los casos apelados pasan al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que debe emitir una decisión definitiva.

Francis Allison
En un video publicado en X, Allison desafió al líder de Renovación Popular y anticipó que ambos se enfrentarán en los tribunales

Polémica

La elección a la alcaldía de Lima ha estado marcada por la polémica en torno a López Aliaga, quien ya ocupó el cargo entre 2023 y octubre de 2025, cuando renunció para postularse a la Presidencia, pese a la prohibición de reelección inmediata de las autoridades municipales, una restricción que abrió el debate sobre su intento de regresar al sillón municipal.

Tras quedar tercero en las presidenciales, resultó elegido senador, pero renunció a ese cargo para volver a postularse a la alcaldía. Para ello, se inscribió como segundo candidato de la lista de Renovación Popular, cuyo aspirante titular renunció posteriormente, una maniobra que diversos expertos calificaron como un intento de “reelección encubierta”.

Aunque el exalcalde partía como favorito, Allison ganó terreno en los últimos días de campaña y concentró parte del voto de quienes buscaban evitar una nueva victoria de su rival.

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