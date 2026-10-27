Señor de los Milagros: conoce los desvíos del Metropolitano por su cuarto recorrido por las calles de Lima

La imagen del Señor de los Milagros saldrá del Santuario de Las Nazarenas este miércoles 28 de octubre para su cuarto recorrido por el centro de Lima y Breña.

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La devoción al Señor de los Milagros volverá a ocupar las calles del centro de Lima y Breña este miércoles 28 de octubre, cuando la imagen salga del Santuario de Las Nazarenas para cumplir su cuarto recorrido procesional.

La jornada implicará cierres progresivos y cambios temporales en el transporte público, con modificaciones en los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios, AeroDirecto Centro y rutas convencionales.

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El recorrido comenzará en el Santuario de Las Nazarenas y pasará por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte. En esta última vía habrá paradas frente a los hospitales San Bartolomé y Arzobispo Loayza.

Después, la procesión continuará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega, antes de retornar por Tacna hacia el templo.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las restricciones dependerán del avance de la imagen y de los cortes que ejecute la Policía Nacional del Perú. El objetivo es reabrir los tramos liberados una vez que el recorrido avance hacia otro sector de la ciudad.

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La procesión del Señor de los Milagros realizará paradas frente a los hospitales San Bartolomé y Arzobispo Loayza sobre la avenida Alfonso Ugarte.

El Metropolitano cambiará de ruta al paso de la imagen por la avenida Tacna

Cuando la procesión se encuentre en la avenida Tacna, los servicios del Metropolitano circularán por la avenida Alfonso Ugarte. Durante ese tramo, los usuarios podrán abordar o descender en las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo.

Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de forma temporal. La ATU indicó que la reapertura dependerá de la ubicación de la procesión y de las condiciones de seguridad en cada punto del recorrido.

El servicio del Metropolitano utilizará las avenidas Lampa y Emancipación como rutas alternas cuando el Cristo de Pachacamilla transite por Alfonso Ugarte.

Las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo cerrarán durante el paso por Alfonso Ugarte

El segundo cambio se aplicará cuando el Cristo de Pachacamilla se desplace por la avenida Alfonso Ugarte. En ese momento, todos los servicios del Metropolitano utilizarán las avenidas Lampa y Emancipación como rutas alternas.

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En ese tramo, las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España quedarán cerradas temporalmente. La atención en las demás estaciones dependerá del servicio y de los desvíos que se mantengan activos durante la jornada.

Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla del Metropolitano cerrarán de forma temporal durante la jornada procesional.

El Corredor Azul modificará sus recorridos por Tacna, Venezuela, Uruguay y Bolivia

Los buses del Corredor Azul circularán por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola, en ambos sentidos, mientras la procesión transite por Tacna.

El servicio extraordinario 08 recorrerá las avenidas Bolivia y el jirón Washington, desde donde continuará por la avenida Uruguay para retornar hacia San Martín de Porres. Cuando la imagen llegue a las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, los buses usarán las avenidas Óscar R. Benavides y Tingo María en ambos sentidos.

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Los buses del Corredor Azul circularán por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola debido a los desvíos en la avenida Tacna.

El Corredor Morado llegará hasta el jirón Virú

El Corredor Morado tendrá un recorrido recortado durante el paso de la procesión por la avenida Tacna. Los buses llegarán hasta el cruce del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna y desde allí emprenderán el retorno hacia San Juan de Lurigancho.

El Corredor Morado acortará su trayecto habitual hasta el cruce de la avenida Prolongación Tacna con el jirón Virú para retornar a San Juan de Lurigancho.

AeroDirecto Centro, que conecta con la plaza Dos de Mayo, también cambiará su ruta. El servicio avanzará por la avenida Óscar R. Benavides hasta Pacasmayo, seguirá por las calles Borda y Ascope y volverá a incorporarse a la avenida Óscar R. Benavides en dirección al Callao.

El servicio AeroDirecto Centro modificará su recorrido hacia el Callao por las calles Pacasmayo, Borda y Ascope.

Las rutas convencionales utilizarán vías alternas según los cierres

Los servicios de transporte convencional circularán por rutas alternativas como las avenidas Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo y Tingo María. También podrán utilizar los jirones Zorritos y Washington, entre otras calles, de acuerdo con los bloqueos que se apliquen durante el recorrido.

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La ATU recomendó a los usuarios revisar sus trayectos antes de salir y considerar más tiempo para sus desplazamientos. Los cierres serán progresivos, por lo que las rutas podrían cambiar a lo largo del día.

La masiva convocatoria que acompaña cada salida del Señor de los Milagros requiere atención a las indicaciones de las autoridades, respeto por los desvíos y cuidado de los espacios públicos. Lima se prepara, además, para recibir al papa León XIV el 11 de noviembre; el orden durante estas jornadas permitirá que las celebraciones religiosas se desarrollen con seguridad en las próximas semanas.