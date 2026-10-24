Señor de los Milagros: qué estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima usar para llegar a los últimos recorridos de octubre y noviembre

La Línea 1 del Metro de Lima ofrece una vía de transporte para los fieles que asisten a los recorridos procesionales del Señor de los Milagros en la capital. (Composición: Infobae Perú)

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Miles de fieles se alistan para acompañar las últimas salidas del Señor de los Milagros 2026 por las calles de Lima. El miércoles 28 de octubre y el domingo 1 de noviembre serán las dos últimas oportunidades para participar en los recorridos de la imagen, que atravesará avenidas y jirones del Centro Histórico y otros sectores de la capital.

Para quienes buscan evitar parte del tráfico, la LÍNEA 1 del Metro de Lima ofrece una alternativa para acercarse a las zonas comprendidas en la ruta procesional. Sin embargo, el viaje puede requerir una conexión con otro servicio de transporte público o una caminata hasta el punto donde se encuentra el anda.

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Las estaciones Miguel Grau, Gamarra y El Ángel sirven como referencias para organizar el desplazamiento hacia el entorno del Santuario de Las Nazarenas y otras calles del recorrido. La elección dependerá del lugar desde donde parta cada pasajero y del tramo de la procesión que desee acompañar.

Señor de Los Milagros

Estaciones de la Línea 1 que te acercan a la procesión del Señor de los Milagros

La ubicación de las estaciones permite evaluar distintas alternativas para llegar al Centro de Lima. Antes de salir, conviene revisar el recorrido de la imagen y elegir el punto de acceso más conveniente, especialmente por las restricciones vehiculares que pueden aplicarse durante las jornadas.

La estación Miguel Grau constituye una referencia para quienes buscan continuar hacia la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Tacna. Desde sus alrededores, los pasajeros pueden evaluar opciones de transporte público o desplazarse a pie hacia el Cercado de Lima.

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La estación Gamarra, ubicada en La Victoria, puede resultar útil para quienes parten del emporio comercial. En tanto, la estación El Ángel ofrece otra alternativa para aproximarse al Centro Histórico desde la zona de Acho y el puente Huánuco. En ambos casos, el trayecto final dependerá del transporte disponible y de las condiciones de circulación.

Un mapa de la Línea 1 del Metro de Lima destaca las paradas sugeridas para acceder a los recorridos de la procesión del Señor de los Milagros en la capital peruana. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

¿Cómo llegar al Santuario de Las Nazarenas desde las estaciones del Metro de Lima?

El Santuario de Las Nazarenas se encuentra en la esquina de la avenida Tacna y el jirón Huancavelica, en el Cercado de Lima. Para llegar desde las estaciones de la LÍNEA 1, los pasajeros pueden combinar el tren con buses, microbuses o combis, o completar parte del trayecto caminando.

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Desde la estación Miguel Grau: una alternativa es tomar un microbús o una combi que circule por la avenida Nicolás de Piérola hasta el cruce con la avenida Tacna. Desde ese punto, el santuario queda a unas dos cuadras. También se puede caminar desde la estación, en un trayecto estimado de 30 a 35 minutos, según la ruta elegida.

Desde la estación Gamarra: los pasajeros pueden tomar la LÍNEA 1 en dirección a Bayóvar hasta Miguel Grau y continuar en transporte público hacia la avenida Tacna. Otra opción consiste en evaluar un bus directo desde los alrededores del emporio comercial. El tiempo de viaje dependerá del tráfico en las avenidas Grau y Abancay.

Desde la estación El Ángel: se puede buscar un microbús o una combi que se dirija hacia el Centro Histórico y bajar cerca de la avenida Tacna con Emancipación o el jirón Callao. Otra alternativa es caminar hacia el oeste, cruzando el puente Huánuco, en un recorrido estimado de 15 a 20 minutos.

Estas son las rutas y los horarios de las últimas procesiones del Señor de los Milagros en Lima

El miércoles 28 de octubre, la imagen partirá a las 6:00 a. m. desde la Iglesia de Las Nazarenas, después de una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio. El recorrido contempla las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, además de las avenidas Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, antes del retorno al santuario.

La última salida será el domingo 1 de noviembre, a las 12:00 p. m., después de una misa programada para las 11:00 a. m.. La ruta comprende la avenida Emancipación, los jirones Chancay y Callao, y la avenida Tacna. Durante la presentación del cronograma, el mayordomo general de la Hermandad, José Luis Toledo Zapata, explicó los recorridos previstos para esta temporada, que concluirá con esta jornada.

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La LÍNEA 1 del Metro de Lima mantendrá su horario habitual durante ambas fechas. El miércoles 28, el servicio funcionará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.; el domingo 1 de noviembre, los trenes circularán desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. La empresa recomienda respetar el sentido de las escaleras, dejar salir a los pasajeros antes de ingresar al tren, permanecer detrás de la línea amarilla y evitar el ingreso de artefactos pirotécnicos. También se aconseja verificar los desvíos y salir con anticipación para evitar contratiempos.