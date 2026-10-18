Exhumadora del Señor de los Milagros tiene 98 años y continúa asistiendo cada octubre a la procesión junto a su familia

Una mujer de 98 años asiste en Lima a la procesión del Señor de los Milagros, una tradición religiosa que mantiene junto a su familia desde hace décadas. (Infobae Perú)

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Una mujer de 98 años mantiene intacta su devoción al Señor de los Milagros y asiste cada mes de octubre a la procesión de la imagen, pese a que ya no puede caminar y se desplaza en silla de ruedas. Su hija, Romelia, llegó este año desde las seis de la mañana para acompañarla en el recorrido, una costumbre que la familia repite desde hace décadas.

La devota forma parte de un grupo de fieles que durante generaciones participó de forma directa en la organización de la procesión. Romelia relató que la tradición se transmite de madres a hijas desde hace años y que ella misma heredó esa práctica de su madre y de su abuela. “Desde pequeñas nos enseñan, tenemos que seguirla. Tenemos que seguir la tradición”, afirmó para Infobae Perú.

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La mujer cumplirá 99 años en febrero y su familia aguarda con expectativa la llegada de su siglo de vida. (Crédito: INFOBAE PERÚ)

Tradición familiar que perdura

Según el testimonio de Romelia, la costumbre de asistir a la procesión comenzó desde que ella no tiene memoria, cuando toda la familia se trasladaba junto a su madre y su abuela para rendir homenaje a la imagen religiosa. Esa práctica continúa hoy con la incorporación de una nueva generación: la nieta de la devota también participa del recorrido cada octubre.

“Es una tradición del Perú. Ya sea la gente del extranjero, del Perú, se viene a ver a nuestro Señor, a mi Moreno bendito”, señaló Romelia, en referencia a la convocatoria que genera la imagen entre fieles de distintos orígenes. Cada primero de octubre, agregó, la familia comienza los preparativos para acompañar a la mujer de 98 años durante todo el mes de celebraciones.

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Cuidado forma parte de la rutina familiar

La avanzada edad de la devota demanda una atención constante por parte de su hija. Romelia explicó que se encarga de bañarla, cambiarla y asistirla en sus necesidades básicas, una tarea que describió como parte de su compromiso filial y religioso. “Me da vida para seguir atendiéndola”, expresó, al referirse a la fortaleza que encuentra en su fe para sostener ese cuidado.

La procesión también representa, para la familia, un recordatorio de las ausencias. El hijo de la devota, hermano de Romelia, falleció hace siete años. Durante años fue él quien cargaba a su madre en la cuadra once del cuarto sector del recorrido. Pese a su fallecimiento, la familia mantuvo la costumbre y continúa asistiendo en conjunto cada octubre.

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La devota cumplirá 99 años en febrero, por lo que a la familia le restan dos años para celebrar su siglo de vida. Romelia indicó que pide a diario salud y paciencia para continuar cuidando de su madre y agradeció la posibilidad de tenerla con vida como un hecho que considera, en sus propias palabras, un milagro. “Ya el milagro de estar sentada, parada acá, ya es un milagro. Ya es un, tener a mi madre viva, ya es un milagro”, concluyó.