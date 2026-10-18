Perú

Exhumadora del Señor de los Milagros tiene 98 años y continúa asistiendo cada octubre a la procesión junto a su familia

Su hija relató que la acompaña desde las 06:00 a.m. y que varias generaciones de la familia participan juntas del recorrido cada año

Imagen dividida con el anda del Señor de los Milagros llevada por fieles a la izquierda y el rostro de una anciana con gorra a la derecha
Una mujer de 98 años asiste en Lima a la procesión del Señor de los Milagros, una tradición religiosa que mantiene junto a su familia desde hace décadas. (Infobae Perú)
Guardar

Una mujer de 98 años mantiene intacta su devoción al Señor de los Milagros y asiste cada mes de octubre a la procesión de la imagen, pese a que ya no puede caminar y se desplaza en silla de ruedas. Su hija, Romelia, llegó este año desde las seis de la mañana para acompañarla en el recorrido, una costumbre que la familia repite desde hace décadas.

La devota forma parte de un grupo de fieles que durante generaciones participó de forma directa en la organización de la procesión. Romelia relató que la tradición se transmite de madres a hijas desde hace años y que ella misma heredó esa práctica de su madre y de su abuela. “Desde pequeñas nos enseñan, tenemos que seguirla. Tenemos que seguir la tradición”, afirmó para Infobae Perú.

PUBLICIDAD

La mujer cumplirá 99 años en febrero y su familia aguarda con expectativa la llegada de su siglo de vida. (Crédito: INFOBAE PERÚ)

Tradición familiar que perdura

Según el testimonio de Romelia, la costumbre de asistir a la procesión comenzó desde que ella no tiene memoria, cuando toda la familia se trasladaba junto a su madre y su abuela para rendir homenaje a la imagen religiosa. Esa práctica continúa hoy con la incorporación de una nueva generación: la nieta de la devota también participa del recorrido cada octubre.

“Es una tradición del Perú. Ya sea la gente del extranjero, del Perú, se viene a ver a nuestro Señor, a mi Moreno bendito”, señaló Romelia, en referencia a la convocatoria que genera la imagen entre fieles de distintos orígenes. Cada primero de octubre, agregó, la familia comienza los preparativos para acompañar a la mujer de 98 años durante todo el mes de celebraciones.

PUBLICIDAD

Cuidado forma parte de la rutina familiar

La avanzada edad de la devota demanda una atención constante por parte de su hija. Romelia explicó que se encarga de bañarla, cambiarla y asistirla en sus necesidades básicas, una tarea que describió como parte de su compromiso filial y religioso. “Me da vida para seguir atendiéndola”, expresó, al referirse a la fortaleza que encuentra en su fe para sostener ese cuidado.

La procesión también representa, para la familia, un recordatorio de las ausencias. El hijo de la devota, hermano de Romelia, falleció hace siete años. Durante años fue él quien cargaba a su madre en la cuadra once del cuarto sector del recorrido. Pese a su fallecimiento, la familia mantuvo la costumbre y continúa asistiendo en conjunto cada octubre.

La devota cumplirá 99 años en febrero, por lo que a la familia le restan dos años para celebrar su siglo de vida. Romelia indicó que pide a diario salud y paciencia para continuar cuidando de su madre y agradeció la posibilidad de tenerla con vida como un hecho que considera, en sus propias palabras, un milagro. “Ya el milagro de estar sentada, parada acá, ya es un milagro. Ya es un, tener a mi madre viva, ya es un milagro”, concluyó.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosProcesiónExhumadoraOctubreperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El encuentro en el Mansiche será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato, por lo que buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato. Sigue todas las incidencias de este enfrentamiento

Universitario 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Las ‘blanquiazules’ comienzan una nueva campaña con el objetivo de conquistar su cuarto título consecutivo en el torneo. Sigue las incidencias de su debut ante el conjunto chalaco

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada reunirá encuentros de la Liga 1, Liga 2, LaLiga, la Premier League y otros certámenes, además de posibles apariciones de seis futbolistas peruanos en clubes del exterior

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Fujimorista Alejandro Aguinaga admite que viajó a Argentina mientras el Senado debatía facultades

El senador justificó su ausencia por un compromiso médico en Buenos Aires y reconoció que su voto sobre una cuestión de orden se registró fuera del plazo previsto por problemas de conexión

Fujimorista Alejandro Aguinaga admite que viajó a Argentina mientras el Senado debatía facultades

Reportan incendio de grandes proporciones en Puente Piedra: más de 20 unidades de bomberos atienden la emergencia

La emergencia en Puente Piedra también generó preocupación en Comas, donde vecinos de Santa Luzmila reportaron que el humo del incendio alcanzaba sus viviendas

Reportan incendio de grandes proporciones en Puente Piedra: más de 20 unidades de bomberos atienden la emergencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorista Alejandro Aguinaga admite que viajó a Argentina mientras el Senado debatía facultades

Fujimorista Alejandro Aguinaga admite que viajó a Argentina mientras el Senado debatía facultades

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Tomás Gálvez pide crédito suplementario, sino el Ministerio Público no podrá pagar sueldos de noviembre y diciembre

Excongresista fujimorista reconoce que la bicameralidad está mal diseñada: “Es el resultado de Fuerza Popular y Perú Libre”

Caso ‘Trvko’: Sala Penal de Enma Benavides decidirá si el caso pasa al Fuero Militar

ENTRETENIMIENTO

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

ARMY revela que le invitó una cerveza a Jungkook de BTS cuando almorzaba en restaurante de Miraflores y así fue como reaccionó

Miguelito Barraza se somete a un examen médico y su esposa revela su preocupación por cómo lo vio: “Ya estaba mal”

Katia Condos habló del duelo que atraviesa tras su ruptura con Federico Salazar: “Tenía la idea para quedarnos juntos para siempre”

Grupo Frontera llama al ex de una fan en Perú durante su concierto en Costa 21

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo

Universitario 1-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026