Karen Dejo revela el regalo que recibirá su hija de su padre tras faltar a su quinceañero

Karen Dejo contó que el padre de su hija le regalará un viaje a Japón a la menor

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Karen Dejo contó que el padre de su hija, Carlos Abanto, no asistió a la celebración de sus 15 años, pero adelantó que ambos tendrán un momento especial durante un viaje a Japón. La integrante de Esto es guerra explicó que ella se encargó de organizar la fiesta que la adolescente le pidió, mientras que su expareja cumplirá otro deseo de la joven.

La celebración reunió a familiares, amistades cercanas y compañeros de colegio de la quinceañera. La ausencia de Abanto llamó la atención durante la ceremonia, aunque Dejo evitó profundizar en las razones y destacó delante de los invitados que su hija mantiene un vínculo afectivo con su padre.

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“Por cosas que pasan no está aquí presente, pero sé que también vas a tener tu momento especial con él”, expresó Karen Dejo al dirigirse a la adolescente durante la fiesta. La figura televisiva recordó que ella creció sin una figura paterna y aprovechó la ocasión para remarcar que su hija sí cuenta con el cariño de su papá.

Karen Dejo destacó el vínculo de su hija con Carlos Abanto

La fiesta de 15 años de la hija de Karen Dejo se realizó el sábado 24 de octubre y contó con música, bailes y un discurso de la madre de la adolescente. En ese momento, la exchica reality se refirió a la ausencia de Carlos Abanto, piloto comercial y padre de la joven.

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Dejo explicó que no tuvo la oportunidad de crecer con su padre y relató que su madre fue su principal apoyo en la infancia. Luego, diferenció esa experiencia de la realidad de su hija.

“No tuve la bendición de tener un padre. Tú sí tienes un papá que te ama mucho, que te quiere con todo el corazón”, señaló frente a los asistentes.

La presentadora no ofreció detalles sobre los motivos que impidieron la presencia de Abanto en el evento. En cambio, enfatizó que padre e hija podrán compartir una celebración posterior, vinculada con un viaje fuera del país.

Karen Dejo explica la razón por la que el padre de su hija no estuvo en su quinceañero: “Cosas que pasan”

Tras el cumpleaños, Dejo habló con Más Espectáculos y afirmó que cada progenitor asumió un pedido distinto de la adolescente. Según contó, su hija le pidió a ella una fiesta por sus 15 años, mientras que a su papá le solicitó cumplir el sueño de viajar a Japón.

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“Se van a ir de viaje. A mí me pidió la fiesta y a él le pidió el viaje. Se van a Japón, cada uno tiene algo especial para ella”, manifestó la actriz y modelo.

La fiesta fue organizada durante tres meses

Karen Dejo aseguró que la celebración respondió a los deseos de su hija y que ambas disfrutaron de la jornada. La adolescente permaneció en la pista de baile hasta el final de la reunión, según relató su madre.

“Estoy feliz con todo lo organizado, con todo lo vivido, con todo lo disfrutado, porque lo soñé y así pasó. Mi hija quería continuar bailando”, indicó Dejo después de la fiesta.

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La integrante de Esto es guerra detalló que la preparación tomó tres meses. El día de la celebración, madre e hija comenzaron a alistarse desde las primeras horas de la tarde para cumplir con el programa que habían previsto.

“Hemos estado cambiándonos desde la 1:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, que ya bajó, y la fiesta duró hasta las 3:30 o 4. Yo estuve organizando la fiesta con tres meses de anticipación”, sostuvo.

Karen Dejo comparte momentos de la fiesta de quince años de su hija, que incluye una presentación musical, un abrazo familiar y el baile con los invitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reunión contó con la presencia de amistades de la cumpleañera, familiares de ambas partes y padres que autorizaron la asistencia de otros adolescentes. Dejo dijo que tuvo a su cargo a 75 jóvenes durante el evento, además de sus allegados.

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“He agradecido a los padres de familia por permitirme que sus niños estén conmigo. He estado a cargo de 75 niños, la familia cercana, tanto de mi familia como la del papá de mi hija, sus amiguitas del colegio más cercanas”, explicó.

La exchica reality restó importancia a los comentarios sobre la celebración

Las imágenes del quinceañero de la hija de Karen Dejo circularon en redes sociales y generaron comentarios sobre la organización de la fiesta y la ausencia de Carlos Abanto. La figura televisiva afirmó que no prestará atención a las críticas mientras su hija y la familia se mantengan satisfechas con lo vivido.

“Mientras que mi gente esté contenta, los comentarios están de más”, respondió la artista al ser consultada por las reacciones alrededor de la celebración.

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Dejo también dedicó palabras a su hija durante el discurso central de la noche. La madre de la adolescente expresó su agradecimiento por la llegada de la joven a su vida y señaló que la maternidad le permitió desarrollarse en distintos aspectos personales.

“El día de hoy no voy a dejar de agradecerle al mundo que hayas llegado porque me enseñaste a ser mejor mujer, me enseñaste a ser madre, a tener más paciencia, a ser más fuerte”, afirmó durante la ceremonia.

Karen Dejo evalúa retomar su productora de eventos

La organización de los 15 años también llevó a Karen Dejo a considerar el regreso de una faceta empresarial que desarrolló años atrás. La actriz recordó que creó una productora de eventos durante su embarazo, en un periodo en el que tuvo dificultades para continuar con sus actividades laborales habituales.

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Karen Dejo sorprendió a su hija en sus 15 años con un regalo especial y le dedicó una canción en vivo. Captura: IG @karendejoy.

“Después de todo lo vivido he considerado volver a abrir nuevamente mi productora de eventos”, comentó. La figura de televisión explicó que se involucró de forma directa en la coordinación del cumpleaños y que esa experiencia la motivó a retomar el proyecto.

Dejo contó que ya inició conversaciones para formar un equipo de trabajo. “Como me he metido de lleno en toda la producción y organización, créanme que la voy a volver a reaperturar. He estado hablando con la gente para juntar un nuevo equipo”, adelantó.

La integrante de la farándula peruana protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración de Mía Abanto Dejo. En su discurso, explicó que Carlos Abanto no pudo asistir y aseguró que su hija tendrá un momento especial con él. TikTok.