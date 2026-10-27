Perú

El escritor peruano David Silva Rojas niega haber usado IA en su premiada novela ‘Donde el agua trabaja’

A través de un comunicado, el autor aseguró que conserva borradores, notas y documentos de la investigación original que, afirmó, acreditan su proceso de escritura

David Silva Rojas
David Silva Rojas negó haber usado inteligencia artificial para escribir Donde el agua trabaja, novela ganadora del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía–Ventosa Arrufat
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El escritor peruano David Silva Rojas negó este martes haber utilizado herramientas de inteligencia artificial (IA) para escribir su novela ‘Donde el agua trabaja’, ganadora del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía–Ventosa Arrufat, después de que un reportaje del diario El País señalara que el 99 % del texto habría sido generado con esta tecnología.

“Soy el autor de Donde el agua trabaja. Yo concebí, escribí y revisé esta novela”, afirmó el autor, nacido en Ica, en un comunicado difundido en sus redes sociales. Explicó a continuación que el libro surgió de “una investigación sobre las condiciones de vida y trabajo de las personas que migran” a esa región del sur peruano para emplearse en el sector agrícola.

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Detalló que, mientras transcribía las entrevistas, comenzó a escribir fragmentos en primera persona que reunían experiencias y sensaciones recogidas durante el trabajo de campo.

“Al principio no pensaba escribir una novela. Esa decisión llegó después. Cuando decidí convertir aquellos fragmentos en una novela, preparé un cuaderno de notas en el que establecí cómo comenzaría la historia, cuál sería su conflicto principal y hacia qué desenlace quería conducirla”, relató.

David Silva Rojas
El escritor afirmó que la obra nació de una investigación sobre las condiciones de vida y trabajo de personas que llegan a Ica para emplearse en el sector agrícola

También indicó que anotó pautas para desarrollar la narración, entre ellas mantener la perspectiva de la protagonista, utilizar una voz contenida y trabajar el ritmo mediante repeticiones y silencios. “Ese esquema era el esqueleto de la novela, no un plan detallado de todos sus capítulos”, agregó.

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Silva Rojas afirmó que conserva borradores, un cuaderno de notas y materiales de la investigación original, documentos que está organizando para entregarlos a la editorial mexicana Almadía, que anunció una revisión del caso.

Reconoció que la inteligencia artificial plantea interrogantes para la literatura y las editoriales, aunque cuestionó que los resultados de los detectores se consideren pruebas concluyentes sobre la autoría de una obra.

“Los resultados de una herramienta de detección, por elevados que sean sus porcentajes, no deberían tomarse como una prueba definitiva de cómo fue escrita una obra sin examinar otros elementos (...) Por ahora, mi prioridad es colaborar con la editorial y aportar los documentos que permitan examinar mi proceso de escritura”, añadió.

En un informe publicado el fin de semana, El País indicó que sometió las aproximadamente 26.000 palabras de la novela a Pangram, un detector de textos generados por inteligencia artificial, que arrojó un resultado del 99 %.

El diario también reportó porcentajes elevados en otros textos del escritor: el 97 % de sus respuestas en una entrevista publicada por la revista Ulrica y el 80 % de un escrito en primera persona sobre el origen de la obra difundido en la web de la fundación Ventosa Arrufat.

David Silva Rojas
La controversia surgió tras un reportaje de El País, que indicó que Pangram, un detector de IA, arrojó que el 99% de las cerca de 26.000 palabras de la novela habría sido generado con esa tecnología

Sin embargo, la investigación advirtió que estas herramientas no son infalibles y que sus resultados no permiten establecer, por sí solos, qué papel desempeñó una persona en el proceso de escritura.

‘Donde el agua trabaja’ fue elegida entre 2.204 manuscritos por un jurado integrado por las escritoras Cristina Rivera Garza, de México; Selva Almada, de Argentina, y Mónica Ojeda, de Ecuador.

La novela se publicó en septiembre y tenía previsto iniciar una gira de presentaciones en España. Tras conocerse el reportaje, la editorial suspendió los actos programados y anunció que examinaría el caso sin adelantar conclusiones.

Silva Rojas agradeció los mensajes de apoyo recibidos en los últimos días y pidió que se investigue antes de emitir un juicio sobre su trabajo.

“Agradezco de corazón a los escritores, lectores y demás personas que me han enviado mensajes de apoyo durante estos días, así como a quienes han pedido que se investigue antes de sacar conclusiones”, concluyó.

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