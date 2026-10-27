Abogado de Andrea San Martín admite lesiones en la hija de Juan Víctor, pero plantea otra explicación

Wilmer Arica, abogado defensor de Andrea San Martín, ofreció declaraciones en una entrevista sobre el informe médico legal relacionado con la hija de su representada y Juan Víctor Sánchez. Durante la intervención emitida en el programa Magaly TV La Firme, el letrado sostuvo que el certificado médico en la carpeta fiscal no precisa que las lesiones hayan sido causadas por la madre ni determina la fecha exacta de su origen, señalando posibles caídas previas de la menor. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín, reconoció la existencia de lesiones en la hija menor de su patrocinada, aunque cuestionó que estas puedan atribuirse directamente a la influencer. Durante una entrevista con ‘Magaly TV, la Firme’, el letrado precisó que el informe médico-legal incluido en la carpeta fiscal no establece con claridad el origen ni la fecha de las marcas encontradas en el cuerpo de la menor.

“Ha habido lesiones, sí, pero no indica que han sido realizadas por la madre. Es más, ni siquiera indican cuándo han sido, de qué fecha”, declaró Arica durante la emisión del programa de ATV transmitida el lunes 26 de octubre. El abogado también confirmó que San Martín no podrá realizar la conferencia de prensa que había anunciado tras recuperar su libertad, debido a una disposición judicial que se lo impide.

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Arica atribuyó las marcas a caídas durante las vacaciones escolares de la menor

El letrado planteó una explicación alternativa sobre el origen de las lesiones, al señalar que estas podrían estar relacionadas con accidentes ocurridos durante actividades recreativas de la niña en los últimos meses. “Sé que la menor que ha estado de vacaciones, ha estado aprendiendo a montar bicicleta, ha tenido ciertas caídas. Hay un reporte del colegio que tiene múltiples asistencias al tópico de enfermería”, manifestó Arica, quien también ha representado en el pasado a figuras públicas como Darinka Ramírez, Melissa Paredes y Samahara Lobatón.

El abogado precisó además que el propio Juan Víctor Sánchez, padre de la menor y denunciante en el caso, no habría presenciado directamente el origen de todas las lesiones registradas. “El denunciante indica que no sabe de estas lesiones, solo reconoce dos, las otras no sabe cómo se ha hecho su hija. Estas dos dice que su hija le contó, no es que él haya visto o ha sido testigo presencial”, explicó Arica, al cuestionar que la versión de los hechos se sustente únicamente en lo que la menor relató a su padre.

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Reportaje del programa 'Magaly TV, la Firme' sobre la disputa legal entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez. El informe presenta documentos de la fiscalía y declaraciones de Wilmer Arica, abogado de San Martín, quien sostiene que las lesiones de la menor no pueden atribuirse directamente a la madre. Asimismo, se expone la postura de la defensa legal de Sánchez respecto al informe de medicina legal y las acciones judiciales emprendidas en la investigación. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La abogada de Sánchez rechazó la versión sobre el origen de las lesiones

Gloria de la Cruz, representante legal de Juan Víctor Sánchez, respondió a los señalamientos de Arica durante una entrevista concedida al mismo programa de Magaly Medina. La letrada sostuvo que el informe médico-legal sí permite establecer diferencias en la antigüedad de las lesiones a partir de su coloración, un criterio técnico que, según explicó, contradice la versión planteada por la defensa de San Martín.

“Las lesiones pueden tener distintas coloraciones según cuándo se produjeron. Eso está claro en el informe, no es que se produjo la lesión hace una semana, hace cuatro días. ¿Tu lesión que se produjo hace cuatro días tiene un color rojo vivo?”, cuestionó De la Cruz, en referencia a las características físicas de las marcas encontradas en el cuerpo de la menor.

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La abogada también defendió la decisión de Sánchez de acudir a las autoridades tras conocer el relato de su hija, al margen de si presenció o no directamente los hechos denunciados. “Es como que vayas a denunciar, tienes una hija y tu hija te diga, mira, ha ocurrido tal cosa. ¿Y qué haces tú? Si ha habido un acto de violencia, tu obligación es ir para requerirle a las autoridades de dónde viene esta situación”, sostuvo la letrada.

La menor permanece bajo el cuidado provisional de su padre por disposición judicial

En paralelo a los cuestionamientos entre ambas defensas, el Poder Judicial dispuso que la hija de San Martín permanezca de forma provisional bajo el cuidado de Sánchez, mientras avanzan las diligencias relacionadas con la denuncia por presunta violencia física y psicológica. De acuerdo con lo difundido por el programa de ATV, se trata de una medida excepcional, temporal y sujeta a revisión, por lo que no representa una resolución definitiva sobre la tenencia de la menor.

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El abogado Wilmer Arica defiende a Andrea San Martín ante las acusaciones sobre el origen de las lesiones de su hija menor.

El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, mientras ambas defensas legales mantienen posiciones contrapuestas respecto al origen de las lesiones que motivaron la detención de San Martín por 40 horas y que, hasta el momento, continúan siendo materia de contraste entre los informes médicos y las versiones de las partes involucradas.