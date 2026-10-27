Perú

Señor de los Milagros, cuarta procesión 2026: recorrido, horarios y calles por donde pasará este 28 de octubre

Cristo Moreno visitará los hospitales nacionales Docente Madre-Niño San Bartolomé y Arzobispo Loayza donde recibirá homenajes de pacientes, trabajadores sanitarios y devotos

El itinerario comprenderá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además del jirón Cañete y otras calles del Cercado de Lima - Créditos: Andina.
El itinerario comprenderá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además del jirón Cañete y otras calles del Cercado de Lima - Créditos: Andina.
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El Señor de los Milagros volverá a congregar a miles de devotos en el Centro de Lima este miércoles 28 de octubre, cuando se realice la cuarta salida procesional de 2026. La jornada, que coincide con el día central de la festividad del Cristo Moreno, comenzará a las 6 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas e incluirá homenajes en dos establecimientos de salud. Además, la Municipalidad Metropolitana de Lima aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares para facilitar el desplazamiento de las andas y reducir las dificultades en la circulación.

La programación forma parte del calendario organizado por la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, que contempla cinco salidas entre octubre y noviembre. Los creyentes podrán acompañar a la imagen religiosa durante su paso por importantes arterias de la capital, mientras que los conductores deberán identificar las vías comprometidas para planificar sus traslados.

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¿A qué hora comienza la cuarta procesión?

La actividad religiosa empezará a las 6 a. m. del miércoles 28, desde el Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica. Antes de la partida se celebrará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima.

Durante la jornada, el Cristo de Pachacamilla avanzará por calles y avenidas del Cercado de Lima. Entre los momentos previstos destacan las visitas al Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé y al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde pacientes, trabajadores sanitarios y fieles podrán participar en los homenajes.

El retorno al recinto religioso marcará el cierre de esta salida, cuya duración dependerá del avance de las andas y de las actividades programadas a lo largo del trayecto.

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El Señor de los Milagros realizará su cuarta procesión de 2026 este miércoles 28 de octubre, con salida a las 6 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas - Créditos: Andina.
El Señor de los Milagros realizará su cuarta procesión de 2026 este miércoles 28 de octubre, con salida a las 6 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas - Créditos: Andina.

¿Cuál será la ruta del Señor de los Milagros este 28 de octubre?

El itinerario establecido por la Hermandad comprende las siguientes vías, en el orden previsto:

  • Avenida Tacna: desde las inmediaciones del santuario comenzará el desplazamiento hacia el centro de la capital.
  • Avenida Nicolás de Piérola: el cortejo continuará por esta arteria antes de ingresar al jirón Cañete.
  • Jirón Cañete: las andas avanzarán por esta calle para incorporarse a la avenida Alfonso Ugarte.
  • Avenida Alfonso Ugarte: en este tramo están previstas dos paradas, a la altura de los hospitales San Bartolomé y Arzobispo Loayza.
  • Avenida Venezuela: tras las actividades en el segundo establecimiento sanitario, la comitiva seguirá por esta vía.
  • Jirón Varela: el desplazamiento continuará por esta calle en dirección a la avenida Bolivia.
  • Avenida Bolivia: la imagen proseguirá por esta arteria antes de dirigirse hacia el siguiente tramo.
  • Avenida Garcilaso de la Vega: el trayecto avanzará por esta importante vía del Cercado.
  • Avenida Tacna: finalmente, el Cristo Moreno regresará por esta arteria para ingresar al Santuario de las Nazarenas.

Quienes deseen presenciar el paso del Señor de los Milagros deberán considerar que el avance de las andas puede modificar temporalmente la circulación en los cruces y sectores comprendidos en el itinerario.

Los desvíos contemplarán vías como las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Brasil, 28 de Julio y Arequipa, así como los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi - Créditos: Andina.
Los desvíos contemplarán vías como las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Brasil, 28 de Julio y Arequipa, así como los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi - Créditos: Andina.

¿Qué calles tendrán cierres y desvíos vehiculares?

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció restricciones progresivas desde las 6 a. m. del miércoles 28 hasta las 4 a. m. del jueves 29 de octubre. La medida comprende las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además del jirón Cañete.

A diferencia de un cierre simultáneo de todas las vías, las restricciones avanzarán conforme se desplace la comitiva. De esta manera, los tramos que queden libres podrán habilitarse nuevamente, según las disposiciones del personal encargado del tránsito.

Entre las arterias consideradas para los desvíos figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa. También se contemplan modificaciones en los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Los cambios alcanzarán al transporte público, incluidos los servicios de los corredores complementarios que circulan por los sectores afectados. Por ello, se recomienda verificar las rutas alternativas, anticipar los desplazamientos y respetar las indicaciones de la Policía Nacional del Perú y del personal municipal.

¿Cuándo será la última salida del Cristo Moreno en 2026?

La quinta y última jornada está programada para el domingo 1 de noviembre, desde el mediodía. La imagen partirá del Santuario de las Nazarenas y avanzará por la avenida Emancipación, el jirón Chancay, el jirón Callao y la avenida Tacna, antes de retornar al recinto religioso.

Con esta actividad concluirá el calendario procesional de 2026 en Lima. Hasta entonces, los devotos podrán participar en las celebraciones del mes morado y acompañar al Señor de los Milagros durante sus últimas salidas por las calles de la capital.

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