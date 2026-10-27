¿Dónde ver al Señor de los Milagros este 28 de octubre? Estos son los puntos de su recorrido

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El Señor de los Milagros iniciará este miércoles 28 de octubre su cuarto recorrido procesional del año, con salida y retorno al Santuario de las Nazarenas, en el jirón Huancavelica. La jornada comenzará a las 6:00 de la mañana, según la programación difundida por el Arzobispado de Lima, el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Las andas avanzarán por la avenida Tacna y continuarán por Nicolás de Piérola hasta el jirón Cañete, para luego ingresar a la avenida Alfonso Ugarte. En ese tramo, el cortejo hará dos paradas: la primera a la altura del Hospital San Bartolomé y la segunda frente al Hospital Arzobispo Loayza, donde la imagen del Cristo Moreno recibirá el homenaje de pacientes y personal de salud. Las visitas a centros hospitalarios forman parte de la tradición de la Hermandad durante las procesiones de octubre.

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Tras salir del Loayza, el recorrido retomará Alfonso Ugarte y proseguirá por la avenida Venezuela, el jirón Varela y la avenida Bolivia, hasta llegar a Garcilaso de la Vega. El tramo final contempla el regreso por la avenida Tacna hacia el Santuario de las Nazarenas, donde concluirá la jornada.

Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)

MML aplicará cierres progresivos

La Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso cierres progresivos de calzada desde las 6:00 de la mañana del miércoles 28 hasta las 4:00 de la madrugada del jueves 29 de octubre. Las restricciones avanzarán conforme se desplace la procesión, lo que permitirá reabrir los tramos que vayan quedando libres a medida que el cortejo avance hacia el siguiente punto.

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Entre las vías comprometidas figuran las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola. La Policía Nacional del Perú ejecutará los cierres de manera escalonada, de acuerdo con el avance de la imagen.

Revisa el mapa del cuarto recorrido del Señor de los Milagros. - Crédito MML

Rutas alternas

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) estableció rutas alternas para los principales servicios de la ciudad. El Metropolitano circulará por la avenida Alfonso Ugarte cuando la procesión use la Tacna, con paradas en las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo, mientras que Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente. Cuando las andas avancen por Alfonso Ugarte, el servicio desviará por las avenidas Lampa y Emancipación.

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El Corredor Azul utilizará las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola mientras la imagen recorra la Tacna, y el servicio extraordinario 08 circulará por Bolivia y el jirón Washington antes de retornar por la avenida Uruguay. El Corredor Morado, por su parte, solo llegará hasta el jirón Virú con Prolongación Tacna, sin ingresar al tramo final de su ruta habitual hacia San Juan de Lurigancho.

El AeroDirecto Centro, que conecta con la plaza Dos de Mayo, se desviará por la avenida Óscar R. Benavides hasta Pacasmayo, y continuará por las calles Borda y Ascope antes de reingresar a Benavides con destino al Callao. Los servicios de transporte convencional emplearán vías alternas como 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo y Tingo María, según el tramo que ocupe la procesión en cada momento

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Miembros de la hermandad cargan el anda del Señor de los Milagros durante el tradicional recorrido procesional por las calles del centro histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ATU recomendó a los usuarios de transporte público y a los conductores particulares planificar sus desplazamientos con anticipación, dado que los cierres se mantendrán activos hasta la madrugada del jueves, cuando la imagen complete su retorno al santuario.

Calendario

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas programó cinco salidas procesionales para este año, entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre:

Sábado 3 de octubre Domingo 18 de octubre Lunes 19 de octubre Miércoles 28 de octubre Domingo 1 de noviembre