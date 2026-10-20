Perú

Devoción y fe por el Señor de los Milagros: Así se vio desde el cielo la espectacular procesión del Cristo Morado

Usuarios registraron desde edificios, drones y otros puntos elevados la concentración de fieles que siguió el tradicional recorrido de octubre por la capital

Desde lo alto, admire la majestuosidad de una procesión religiosa en Perú. Estas imágenes revelan una poderosa muestra de fe y tradición, con una multitud inmensa participando en un evento memorable.| Video: Devoción Peruana (TIKTOK)
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Miles de fieles acompañaron la procesión del Señor de los Milagros desde las calles del Centro de Lima, en una jornada que también quedó registrada desde puntos elevados por ciudadanos. El último domingo 19 de octubre, la imagen llegó hasta la Plaza Mayor de Lima.

Los videos muestran el avance de la imagen del Cristo Morado entre una multitud que ocupó varias cuadras. Desde las alturas, se observó el recorrido del anda rodeada por integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros y por devotos vestidos con hábitos morados.

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Las tomas permitieron dimensionar la concentración de personas a lo largo de las vías incluidas en el recorrido. En las imágenes también se aprecia la presencia de cuadrillas, bandas y fieles que siguieron el paso de la imagen religiosa.

La impresionante procesión del Señor de los Milagros. Desde las elaboradas alfombras florales hasta la solemne marcha, este vídeo ofrece una visión de un entrañable evento cultural y religioso.| Video: RA Gallegos

Las imágenes mostraron calles cubiertas por fieles

En uno de los registros, el anda aparece en medio de una extensa marea de personas, mientras los cargadores avanzan entre las filas de devotos. Otro video expone una vista panorámica de una calle del centro de la capital peruana, con el recorrido delimitado por miles de asistentes.

Los usuarios que grabaron la escena compartieron las imágenes en TikTok, donde los videos permitieron observar la magnitud de la convocatoria desde una perspectiva distinta a la de los fieles ubicados a nivel de calle.

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La festividad del Cristo de Pachacamilla es una de las expresiones religiosas con mayor convocatoria en Perú. Cada recorrido convoca a fieles que acuden para pedir por su salud, agradecer favores o acompañar a la imagen durante su paso por la ciudad.

La procesión prevista para el miércoles 28 partirá del templo de las Nazarenas y culminará en ese mismo lugar después de atravesar avenidas y jirones del centro capitalino| Foto: Devoción Peruana/RA Gallegos/ antony_rdz9 (TikTok)
La procesión prevista para el miércoles 28 partirá del templo de las Nazarenas y culminará en ese mismo lugar después de atravesar avenidas y jirones del centro capitalino| Foto: Devoción Peruana/RA Gallegos/ antony_rdz9 (TikTok)

¿Cuándo será la cuarta salida del Señor de Los Milagros?

El cuarto recorrido del Señor de los Milagros se realizará el miércoles 28 de octubre de 2026, fecha central de la festividad religiosa. La imagen partirá a las 6:00 desde el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, y regresará al mismo punto al finalizar el trayecto.

La procesión iniciará su desplazamiento por la avenida Tacna y continuará por la avenida Nicolás de Piérola. Luego avanzará por el jirón Cañete hasta llegar a la avenida Alfonso Ugarte.

Señor de los Milagros volverá a las calles de Lima en su cuarto recorrido
Señor de los Milagros volverá a las calles de Lima en su cuarto recorrido| Foto: RA Gallegos (TikTok)

Uno de los momentos previstos para esta jornada será la visita de la imagen al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte. Tras ese ingreso, el recorrido seguirá por la avenida Venezuela, el jirón Varela y la avenida Bolivia.

El trayecto continuará por la avenida Garcilaso de la Vega. Desde allí, el anda retornará por la avenida Tacna rumbo al Santuario de las Nazarenas.

Los fieles podrán seguir la procesión mediante la transmisión de Canal HNazarenas en YouTube y los comunicados de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

La devoción al Señor de los Milagros se remonta al siglo XVII, cuando un esclavo de origen africano pintó la imagen de Cristo crucificado en una pared de adobe del barrio de Pachacamilla, en Lima. El mural permaneció en pie tras el terremoto de 1655, que destruyó gran parte de la ciudad, un hecho que impulsó el culto popular. Con el paso de los años, la imagen fue trasladada en procesión y dio origen a una de las manifestaciones religiosas más concurridas de Perú.

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