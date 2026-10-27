Perú

Ministro de Vivienda ante pedido de reubicación de viviendas por El Niño: “El Estado no puede hacer eso, cada familia tiene que tomar conciencia”

Mauricio Arnillas afirmó que el Gobierno realiza trabajos de descolmatación, limpieza de cauces e instalación de geomallas, pero sostuvo que las personas que viven en quebradas deben evitar regresar a zonas expuestas

Calle urbana inundada con lodo, casas anegadas, varios coches dañados y maquinaria pesada, incluyendo excavadoras, que trabaja en la zona, mientras personas observan los daños.
Una zona urbana de la costa peruana se inunda y sufre los efectos de un huaico, con casas anegadas, vehículos destruidos y maquinaria pesada que despeja la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnillas, señaló que el Estado no puede asumir por completo la reubicación de las familias que viven dentro de quebradas y torrenteras expuestas al Fenómeno El Niño.

El funcionario sostuvo que los hogares instalados en estas áreas deben reconocer el riesgo y evitar reconstruir sus viviendas en los cauces. “El Estado no puede cubrir todo eso. Cada familia tiene que tomar conciencia de la situación”, declaró Arnillas a Canal N.

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El ministro indicó que el sector ejecuta labores para reducir los efectos de las lluvias y los huaicos en zonas vulnerables. Entre las intervenciones mencionó la descolmatación de quebradas y cauces, así como la instalación de geomallas.

“Estamos trabajando arduamente para mitigar, en lo posible, desde las capacidades que tiene el Estado, los efectos del fenómeno El Niño”, afirmó.

Varias personas y personal de rescate avanzan por una calle inundada frente a viviendas de adobe y ladrillo
Residentes y rescatistas caminan por calles anegadas en una localidad peruana afectada por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

Arnillas dice que maquinaria trabaja en dos turnos ante el riesgo de huaicos

El titular de Vivienda sostuvo que la maquinaria destinada a estas labores opera hasta en dos turnos diarios. Según explicó, las acciones buscan reducir los daños ocasionados por eventuales deslizamientos y flujos de lodo y piedras.

“Estamos descolmatando quebradas, estamos trabajando en descolmatar cauces. La maquinaria está a tope, trabajando incluso dos turnos por día”, indicó.

No obstante, Arnillas señaló que las obras de prevención no eliminan el peligro para quienes habitan en áreas por donde pueden descender huaicos. El ministro cuestionó que algunas familias regresen a las torrenteras luego de haber sido afectadas por el ingreso de agua.

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“Cada Niño que ocurre, las familias, cuando entra el agua, se ven perjudicadas, salen de la situación, luego vuelven a entrar a la torrentera”, sostuvo.

También advirtió que existen construcciones levantadas en medio de los cauces. “Están construyendo casas en medio del cauce de la torrentera. Tienen que tomar conciencia de eso”, manifestó.

El funcionario no detalló los mecanismos de apoyo, programas de vivienda temporal ni eventuales alternativas de reasentamiento para las personas que residen en zonas de peligro.

Víctimas mortales durante el fenómeno climático

Arnillas afirmó que la prioridad de las labores estatales es reducir el riesgo de muertes durante la temporada de lluvias. “Lo que queremos es que no hayan víctimas mortales que lamentar”, expresó.

El Ministerio de Vivienda participa en acciones de limpieza de cauces, intervención de torrenteras y colocación de geomallas en zonas consideradas expuestas. Estas estructuras buscan retener rocas, lodo y otros materiales antes de que lleguen a áreas pobladas.

El ministro también informó que integra la comisión encargada de la recepción del papa León XIV, cuya visita al Perú está prevista entre el 11 y el 16 de noviembre. Arnillas señaló que el grupo de trabajo atiende los requerimientos planteados para las actividades del pontífice.

Desde la comisión de recepción de la visita del Papa también estamos trabajando arduamente. Estamos consiguiendo todo lo que nos han pedido”, afirmó.

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