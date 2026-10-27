‘Cri Cri’ se quiebra al hablar de Jefferson Farfán por su cumpleaños, pero asegura que no lo buscará: “Yo no voy a dar el primer paso”

Durante una emisión del programa digital Chimi Churri del canal Trivu, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', abordó su distanciamiento con su primo, el exfutbolista Jefferson Farfán, en el día de su cumpleaños. En la conversación con los conductores del espacio, el entrevistado dialogó sobre el vínculo que compartieron durante cuatro décadas, señaló el aprecio que mantiene hacia él y afirmó que no tomará la iniciativa para restablecer la comunicación.

Guardar

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, se emocionó hasta las lágrimas al hablar del distanciamiento que mantiene con su primo Jefferson Farfán. Aunque recordó los 40 años en los que estuvieron cerca, dejó claro que no buscará al exfutbolista para intentar recomponer la relación.

El familiar de la ‘Foquita’ se refirió al tema durante una entrevista con el programa Chimi Churri, donde fue consultado por el cumpleaños de Farfán y por la falta de comunicación entre ambos desde el conflicto que los alejó.

PUBLICIDAD

‘Cri Cri’ reconoció que todavía le cuesta abordar el asunto. Según contó, no hubo ninguna conversación ni un acercamiento con el exdelantero, incluso antes de la situación que lo llevó a permanecer detenido tras una denuncia por una presunta violación.

Cristian Martínez Guadalupe ofrece declaraciones sobre su vínculo familiar con Jefferson Farfán durante una transmisión en un estudio digital.

“Cuando me tocan ese tema yo soy más sentimental. Todavía no, no se ha dado el acercamiento para nada, desde antes de que pasó el problema hasta ahora, nada de nada”, declaró Cristian Martínez en Chimi Churri.

La conductora le preguntó si quería dejarle un mensaje a Jefferson Farfán en esta fecha. La consulta afectó al invitado, quien recordó que se trata del segundo cumpleaños de su primo que vive lejos de él.

“Creo que es el segundo cumpleaños lejos de él. Me siento tranquilo, o sea, sí, un poco, porque han sido 40 años de mi vida que he estado a su lado y siempre he estado con él”, respondió.

PUBLICIDAD

El vínculo entre ambos fue cercano durante décadas. Martínez Guadalupe integró el entorno personal del exfutbolista y lo acompañó en diferentes etapas, una cercanía que hoy contrasta con el silencio que existe entre los dos.

La entrevista tuvo uno de sus momentos más sensibles cuando comenzó a sonar una canción de fondo. ‘Cri Cri’ se detuvo, tomó agua y trató de recuperar la calma antes de retomar su respuesta.

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, habla sobre el distanciamiento de su primo Jefferson Farfán durante una entrevista en un estudio de grabación.

Pese a la distancia, aseguró que el afecto por su primo permanece. “El cariño que le tengo a él va a ser para toda la vida y, como lo dije en el programa y en La Granja, leal a él voy a ser siempre, esté a mi lado o no. Yo voy a estar para él”, expresó entre lágrimas.

PUBLICIDAD

El exintegrante del círculo de Farfán también dejó abierta la posibilidad de que ambos vuelvan a encontrarse en algún momento. “En algún momento me va a necesitar, no sabemos, o me entierra él o lo entierro yo. Enterrados cualquiera de los dos, pero uno de los dos va a tener que ir a ver al otro”, manifestó.

‘Cri Cri’ descarta buscar primero a Jefferson Farfán

Aun con las muestras de cariño, Cristian Martínez Guadalupe descartó tomar la iniciativa para retomar el diálogo con su primo. Ante la consulta sobre un posible acercamiento, dijo que sí quisiera que la relación cambie, pero sostuvo que hay heridas que no ha podido dejar atrás.

PUBLICIDAD

“Me gustaría, pero yo no voy a dar el primer paso para nada. Me dolieron mucho muchas cosas, no voy a dar el primer paso yo, soy sincero”, afirmó el familiar de Jefferson Farfán.

Sus palabras mostraron que la reconciliación no depende solo de la disposición afectiva que todavía expresa. Martínez Guadalupe considera que las experiencias de los últimos años marcaron un quiebre en un vínculo que, hasta entonces, había sido parte central de su vida.

Jefferson Farfán muestra su preocupación al visitar a su primo ‘Cri Cri'.

‘Cri Cri’ evitó precisar cuáles son los episodios que más le dolieron o si hubo intentos indirectos para restablecer el contacto. Sin embargo, remarcó que no espera ser quien rompa el silencio.

También reconoció que conoce bien la personalidad del exjugador y que el orgullo podría convertirse en otro obstáculo para una eventual conversación. “Y conociéndolo a él, que es un poquito orgulloso, sé que también va a ser un poquito difícil para él dar el primer paso”, concluyó en el programa Chimi Churri.

PUBLICIDAD

Por ahora, la relación entre ‘Cri Cri’ y Jefferson Farfán continúa sin señales de un reencuentro. Martínez Guadalupe sostiene que estará disponible si su primo lo necesita, aunque mantiene firme su decisión de no buscarlo primero.