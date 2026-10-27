Perú

Señor de los Milagros: Conoce qué avenidas estarán cerradas en Lima y hasta qué hora durarán las restricciones

La comuna limeña dispuso rutas alternas en arterias centrales como Tacna y Alfonso Ugarte, exhortando a quienes viajan en buses o coches particulares a prever demoras significativas durante toda la jornada festiva

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La cuarta procesión del Señor de los Milagros 2026 ocasionará restricciones al tránsito vehicular en el Cercado de Lima este miércoles 28 de octubre. La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció cierres progresivos en las principales avenidas y jirones comprendidos en el recorrido de la imagen, además de desvíos para los vehículos particulares y el transporte público.

Las medidas se aplicarán desde las 6:00 a. m. del miércoles 28 hasta las 4:00 a. m. del jueves 29 de octubre, según la información difundida por la comuna limeña. Las restricciones avanzarán conforme se desplace la procesión, por lo que algunos tramos podrán reabrirse al tránsito una vez que queden libres.

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El recorrido partirá del Santuario de las Nazarenas y comprenderá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de los jirones Cañete y Varela. Los conductores y usuarios del transporte público deberán considerar estas modificaciones para planificar sus desplazamientos y evitar demoras durante la jornada.

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Señor de los Milagros: qué avenidas estarán bloqueadas durante el recorrido

La imagen del Cristo Moreno partirá del Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica, en el Cercado de Lima. Desde allí, avanzará por la avenida Tacna y continuará por la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete hasta llegar a la avenida Alfonso Ugarte.

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En esta última vía están previstas dos paradas frente a establecimientos de salud. La primera se realizará a la altura del Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé y la segunda, cerca del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Estas visitas forman parte del itinerario de la cuarta salida procesional del año.

Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)
Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)

Posteriormente, la procesión continuará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega. El recorrido concluirá con el retorno por la avenida Tacna hasta el Santuario de las Nazarenas. La Municipalidad de Lima aplicará restricciones en los tramos comprendidos en esta ruta, de acuerdo con el avance de la imagen.

Los cierres vehiculares se extenderán hasta las 4:00 a. m. del jueves

La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Gerencia de Movilidad Urbana, dispuso cierres progresivos y desvíos para facilitar el desplazamiento de los fieles y ordenar la circulación vehicular durante la jornada. El horario previsto para estas medidas comprende desde las 6:00 a. m. del miércoles 28 hasta las 4:00 a. m. del jueves 29 de octubre.

Esto no significa que todas las avenidas permanecerán cerradas durante ese periodo. Las restricciones avanzarán conforme se desplace la procesión y los tramos que queden despejados podrán habilitarse nuevamente para los vehículos. La duración de cada cierre dependerá del avance del recorrido y de las condiciones del tránsito.

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Ante estas modificaciones, la comuna recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar demoras. También pidió a los ciudadanos respetar las indicaciones del personal encargado del ordenamiento vial. La Gerencia de Movilidad Urbana coordinará las acciones correspondientes con la Policía Nacional del Perú y otras entidades competentes.

Transporte público tendrá desvíos en las vías comprendidas en la ruta

Los cambios también alcanzarán a los servicios de transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola. La Municipalidad de Lima estableció desvíos según los tramos afectados y el sentido de circulación de cada servicio.

Callao recibirá a Cristo Morado este domingo 26 de octubre
Cristo Morado.

Entre las vías consideradas para las rutas alternas figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa. Los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi también forman parte de las zonas contempladas para los desvíos.

Los corredores complementarios que circulan por las avenidas Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega deberán adecuar sus recorridos a las restricciones. Por ello, se recomienda a los pasajeros verificar los cambios antes de salir de casa y considerar tiempo adicional para sus viajes. Las indicaciones del personal de tránsito permitirán identificar las rutas habilitadas durante el desarrollo de la procesión.

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