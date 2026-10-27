Perú

Señor de los Milagros: recomendaciones para asistir a la cuarta procesión en Lima mañana 28 de octubre

La segunda salida procesional reunirá a numerosos devotos en las calles del Cercado de Lima. Conoce qué medidas pueden ayudar a prevenir extravíos y problemas durante el recorrido

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Numeroisos creyentes acompañarán al Señor de los Milagros durante su cuarto recorrido procesional por el Centro Histórico de Lima, previsto para este miércoles 28 de octubre. Ante la concentración de personas en calles y avenidas, las autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar extravíos, caídas y emergencias médicas durante la jornada.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) cuenta con una guía específica para la seguridad durante las procesiones. Entre sus indicaciones figuran mantener una distancia prudente en los tramos estrechos, identificar puntos de encuentro y evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo a los asistentes.

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¿Qué llevar a la procesión del Señor de los Milagros?

Para permanecer varias horas en el recorrido, conviene llevar una botella de agua, protector solar, un sombrero o gorra y un teléfono celular con batería suficiente. También es recomendable portar el documento de identidad y, si se necesita medicación durante la jornada, llevar las dosis correspondientes según la indicación médica.

Evita cargar objetos de valor o artículos innecesarios que dificulten el desplazamiento entre la multitud. Antes de salir, revisa la ruta de la procesión y los posibles desvíos vehiculares para organizar tu llegada y retorno.

¿Qué ropa y calzado conviene utilizar?

Elige ropa ligera y cómoda que permita caminar durante periodos prolongados. Si el recorrido coincide con horas de exposición solar, utiliza sombrero o gorra y protector solar para reducir el impacto de la radiación ultravioleta.

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En cuanto al calzado, prioriza zapatillas o zapatos cómodos, cerrados y con suela antideslizante. Evita los tacones, las sandalias inestables y el calzado nuevo que pueda provocar ampollas, especialmente si planeas acompañar a la imagen durante varias horas.

Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV
Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV

¿Cómo cuidar a los niños y adultos mayores?

Si asistes con niños, coloca en su ropa o en una tarjeta visible sus nombres y un número telefónico de contacto. Manténlos siempre acompañados y evita que se acerquen demasiado a las andas o permanezcan en zonas con aglomeraciones.

En el caso de los adultos mayores, evalúa su capacidad para caminar y permanecer de pie durante periodos prolongados. Procura que estén acompañados, lleva agua y medicamentos personales cuando corresponda, y planifica pausas en lugares seguros. Las personas con movilidad reducida deben evitar los tramos estrechos y las zonas donde resulte difícil desplazarse.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar precauciones especiales con las personas vulnerables y evitar las aglomeraciones que puedan comprometer su seguridad.

¿Qué hacer si te separas de tus acompañantes?

Antes de iniciar el recorrido, acuerda con tus acompañantes un punto de encuentro fácil de reconocer, preferentemente fuera de las zonas de mayor concentración. También conviene guardar sus números telefónicos y establecer qué hacer si se pierde el contacto.

Si te separas del grupo, evita caminar contra la multitud o intentar atravesar una aglomeración para encontrarlo. Dirígete, cuando sea seguro, a un punto de referencia y solicita ayuda a la Policía, al personal de seguridad o a los equipos de atención identificados.

Si un niño o adulto mayor se extravía, comunícalo cuanto antes al personal de seguridad y proporciona sus características y los datos de identificación disponibles. Evita alejarte del lugar acordado sin coordinarlo, para facilitar el reencuentro.

¿Qué otras recomendaciones seguir?

Evita balcones y techos que no ofrezcan garantías de seguridad. Indeci advierte sobre el riesgo de colapso por sobrecarga en estructuras que no están preparadas para soportar grandes cantidades de personas. No te ubiques en estos espacios para observar el recorrido si no existen condiciones seguras.

No empujes ni intentes acercarte a las andas a toda costa. Mantén una distancia prudente, especialmente en calles estrechas, y sigue las indicaciones del personal de seguridad. Si se produce una aglomeración intensa, evita avanzar contra el flujo de personas.

Identifica dónde solicitar atención médica. El Ministerio de Salud (Minsa) anunció un plan de contingencia para los recorridos procesionales de 2026, con ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Si alguien presenta un desmayo, una caída o una complicación médica, solicita ayuda al personal sanitario. También puedes llamar al 106, la línea gratuita del SAMU para emergencias médicas.

Revisa los desvíos vehiculares antes de salir. La Municipalidad Metropolitana de Lima ha anunciado restricciones progresivas al tránsito por el paso de la procesión. Consulta las vías afectadas y planifica rutas alternas para evitar retrasos en tus desplazamientos.

Sigue las instrucciones ante una emergencia. Si ocurre un sismo, incendio u otra situación de riesgo, conserva la calma y atiende las indicaciones de las autoridades. Evita correr, empujar o regresar contra la multitud; desplázate de manera ordenada hacia una zona segura.

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