Mario Hart y Shirley Arica dan detalles de su salida nocturna y ella lo encara: “Si no te gusto, ¿por qué te pones nervioso?”

Mario Hart recibió a Shirley Arica en su casa para una entrevista en YouTube, donde ambos prepararon una parrilla y respondieron a los rumores sobre su salida nocturna

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Mario Hart y Shirley Arica volvieron a referirse a la salida nocturna que protagonizaron y que generó especulaciones sobre un posible vínculo sentimental. En una entrevista grabada para el canal de YouTube de la modelo, ambos compartieron una parrilla en la vivienda del piloto, repasaron los titulares que circularon en medios y negaron que hubiera ocurrido algo más allá de una reunión entre amigos.

La conversación se difundió luego de que Magaly TV: La Firme emitiera imágenes de Hart y Arica durante la madrugada, tras una reunión en la que también estuvo Luciana Roy. Las cámaras registraron que ambos llegaron al condominio de la modelo, donde el conductor ingresó por unos minutos y luego salió solo.

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El piloto ya había explicado en el programa Sin más que decir que acudió a una reunión por invitación del representante de Shirley Arica y que estuvo acompañado por Luciana Roy. Según su relato, se trataba de una despedida antes de que la modelo ingresara a un reality. En el nuevo encuentro, los dos reafirmaron esa versión y abordaron el impacto que tuvo la salida en redes sociales.

Mario Hart contó que coincidieron en una reunión y que luego la acompañó a su casa

Durante la entrevista, Mario Hart sostuvo que entiende que las imágenes hayan dado pie a especulaciones. “Es entendible que se especule”, señaló, aunque insistió en que la situación no pasó de una salida compartida con amistades.

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Al revisar uno de los titulares sobre el encuentro, el piloto decidió explicar nuevamente cómo transcurrió la noche. “Nos encontramos en Damián, luego salimos juntos, te dejé en tu casa con una amiga, salimos con Luciana, la dejé a Luciana y me fui a mi casa”, afirmó.

Shirley Arica respaldó esa explicación con una frase breve: “Es la verdad. Siguiente titular”. La modelo evitó extenderse en más detalles y, entre risas, dio por cerrado el tema cuando Hart intentó profundizar en el relato.

La versión coincide con lo que el exparticipante de Combate dijo en Sin más que decir. En ese espacio, indicó que recibió un mensaje de Ramiro, representante de Arica, quien lo invitó a una reunión. Hart aseguró que fue acompañado por Roy y que no buscó ocultarse porque, según su posición, no hubo nada comprometedor.

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“Cuando tienes la conciencia tranquila de que no has hecho nada, no tienes por qué incomodarte”, declaró entonces. También indicó que dejó a Arica en la puerta de su vivienda y se retiró caminando.

Negaron versiones sobre un supuesto beso

La entrevista también incluyó la lectura de notas que afirmaban que Hart habría revelado qué le atrae de Arica y que ambos se habrían besado durante la salida nocturna. Los dos rechazaron esa versión.

“Esto es falso”, manifestó el conductor al escuchar que una publicación aseguraba que había admitido un beso. Shirley reaccionó de forma similar y calificó esas versiones como “fake news”.

“¿Y lo del beso? ¿Cuál beso?”, respondió Hart cuando Arica retomó el tema. La modelo agregó que la versión de un supuesto acercamiento físico era falsa.

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El piloto y la modelo también revisaron una nota que señalaba que Arica lo había definido como un “hombre interesante”. Ella reconoció que usó esa expresión, pero evitó detallar qué aspectos le llaman la atención del piloto. Hart aprovechó ese momento para insistir en la pregunta, mientras ambos intercambiaban bromas frente a cámaras.

Shirley Arica y Mario Hart negaron un beso y reafirmaron que mantienen una amistad, pese a las especulaciones que surgieron tras ser captados juntos de madrugada

“Si no te gusto, ¿por qué te pones nervioso?”

Uno de los momentos que generó mayor reacción se produjo cuando Mario Hart explicó qué aspectos de Shirley Arica le parecen atractivos. El piloto se mostró dubitativo antes de responder, situación que la modelo aprovechó para confrontarlo en tono de broma.

“Si no te gusto, ¿por qué te pones nervioso?”, le preguntó Arica. Hart rechazó que se tratara de nervios y explicó que suele pensar antes de responder para medir sus palabras.

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Tras varios intentos, indicó que le gusta que la modelo priorice a su hija y que sea una mujer trabajadora. “Lo primero, que te preocupas por tu hija”, señaló. También destacó que le agrada que una pareja tenga una ocupación propia.

Arica respondió con humor a las explicaciones de Hart y recordó que él había dicho que le gustaba que una mujer trabajara. El conductor aclaró que esa preferencia no implica una crítica a quienes eligen no hacerlo.

Hart sostuvo que su objetivo personal es alcanzar una estabilidad económica que le permita mantener un hogar sin que su pareja esté obligada a aportar. “Si lo quieres hacer por ti, porque te gusta, por iniciativa, buenísimo”, dijo al explicar que, para él, el trabajo puede responder también a intereses personales.

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La modelo volvió a llevar la conversación al punto inicial y recordó que la pregunta era qué le atraía de ella. Hart completó su respuesta al definirla como una “buena madre”, trabajadora y “linda” físicamente.

Los rumores surgieron después de las imágenes emitidas por Magaly TV La Firme

La cercanía entre ambos ya había llamado la atención en entrevistas previas para los canales digitales que manejan. En una de esas grabaciones, realizada en la casa de Hart, compartieron una comida y respondieron preguntas sobre los rumores que empezaban a circular.

Las especulaciones crecieron cuando Magaly TV: La Firme mostró imágenes de una salida nocturna en Miraflores. El reportaje registró que Hart, Arica y Luciana Roy estuvieron en un local hasta la madrugada. Más tarde, el piloto acompañó a la modelo hasta el ingreso de su condominio y se retiró solo unos minutos después.

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Mario Hart y Shirley Arica mantienen que se trata de una amistad. Ambos reconocieron que la difusión de imágenes puede generar interpretaciones, aunque descartaron haber confirmado una relación o un beso entre ellos.