Perú

Piura y Tumbes afrontará lluvias de extrema intensidad durante las próximas 24 horas, advierte Senamhi

Los datos oficiales muestran anomalías térmicas de hasta 9,8 °C frente a Talara y una importante presencia de vapor de agua en la atmósfera, mientras se esperan precipitaciones en la región

El Senamhi pronosticó lluvias de moderadas a extremas en sectores de Piura y Tumbes durante un periodo de 24 horas, desde las 13:00 del 27 de octubre. Composición: Infobae
El Senamhi pronosticó lluvias de moderadas a extremas en sectores de Piura y Tumbes durante un periodo de 24 horas, desde las 13:00 del 27 de octubre. Composición: Infobae
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Las condiciones meteorológicas en el norte del Perú mantienen bajo vigilancia a la región Piura, donde la combinación de temperaturas elevadas y una mayor disponibilidad de humedad atmosférica coincide con el pronóstico de precipitaciones intensas. El aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) contempla lluvias de moderadas a extremas en sectores de esta región y de Tumbes.

El periodo de alerta comenzó a las 13:00 horas del martes 27 de octubre y se extiende por 24 horas. Según el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, con ráfagas de viento.

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La evolución de las condiciones del mar y de la atmósfera aporta información para comprender el escenario previsto. Los registros oficiales muestran temperaturas superficiales del mar muy superiores a los valores habituales frente a Talara y Paita, mientras que los modelos meteorológicos identifican una importante presencia de humedad en Piura.

El mar frente a Talara y Paita registra temperaturas superiores a lo habitual

Los datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), correspondientes al 26 de octubre, muestran temperaturas superficiales del mar de 27,9 °C en Talara y 26 °C en Paita.

Los valores presentan anomalías positivas de 9,8 °C y 8,6 °C, respectivamente. Estas diferencias reflejan que la superficie marina se encuentra considerablemente más cálida que el promedio de referencia utilizado para las mediciones.

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De acuerdo con el Senamhi, las anomalías cálidas del mar favorecen temperaturas del aire superiores a lo normal, tanto durante el día como durante la noche. El organismo prevé que estas condiciones térmicas continúen durante las próximas semanas mientras persistan las temperaturas elevadas del océano.

Este seguimiento resulta relevante para el análisis de las condiciones meteorológicas en la costa norte. Los registros de la DHN permiten identificar la magnitud de las anomalías marinas, mientras que el Senamhi evalúa su relación con el comportamiento de las temperaturas atmosféricas.

El pronóstico contempla precipitaciones de moderadas a extremas durante un periodo de 24 horas. En paralelo, las mediciones del mar y las temperaturas mínimas evidencian condiciones térmicas inusuales. Senamhi
El pronóstico contempla precipitaciones de moderadas a extremas durante un periodo de 24 horas. En paralelo, las mediciones del mar y las temperaturas mínimas evidencian condiciones térmicas inusuales. Senamhi

El contenido de humedad en Piura podría favorecer las precipitaciones

El modelo meteorológico GFS, analizado el 27 de octubre, muestra valores de agua precipitable de entre 55 y 60 milímetros en Piura. La proyección también identifica un incremento de la humedad durante el periodo comprendido entre el 27 y el 30 de octubre.

El agua precipitable representa la cantidad de vapor de agua presente en una columna de la atmósfera. Su presencia constituye un factor que puede favorecer las lluvias cuando coincide con las condiciones atmosféricas necesarias para el desarrollo de precipitaciones.

Según la proyección citada en el reporte, desde el 30 de octubre se espera una reducción progresiva de estos valores. Para el 31 de octubre, el contenido de humedad podría situarse por debajo de los 50 milímetros, mientras que entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre se estiman valores cercanos a los 47 milímetros.

Estas cifras corresponden a una proyección del modelo meteorológico y describen la evolución prevista de la humedad atmosférica. No representan, por sí solas, una medición directa de la cantidad de lluvia que caerá en cada localidad.

La costa piurana registra noches extremadamente cálidas

El registro de temperaturas mínimas del Senamhi para el 27 de octubre muestra valores elevados en distintas localidades de Piura. La Esperanza alcanzó los 24,2 °C; Bernal, los 23,6 °C; Morropón, los 23,2 °C; Partidor, los 22,9 °C; Chulucanas, los 22,6 °C, y El Alto, los 22,4 °C.

El organismo calificó las condiciones nocturnas como extremadamente cálidas en La Esperanza, Bernal, Morropón, Partidor y El Alto. En Chulucanas, la clasificación correspondió a una noche muy cálida.

Los registros muestran que las temperaturas permanecieron elevadas durante la noche en varias localidades de la región. Estos datos complementan el seguimiento de las anomalías térmicas del mar y las proyecciones de humedad atmosférica incluidas en los reportes oficiales.

Las localidades de la sierra presentan diferencias en sus temperaturas mínimas

En la sierra de Piura, las temperaturas mínimas registradas el 27 de octubre presentaron una variación mayor entre localidades. Malacasi reportó 23,4 °C; Santo Domingo, 17,4 °C; Huancabamba, 16,2 °C; Sondorillo, 15,8 °C; Chalaco, 12,2 °C, y Alto de Poclus, 6,4 °C.

Según la clasificación del Senamhi, Santo Domingo y Huancabamba registraron noches muy cálidas, mientras que en Chalaco la condición fue cálida.

Alto de Poclus presentó la temperatura mínima más baja entre las localidades de la sierra incluidas en el registro, con 6,4 °C. Malacasi, en cambio, alcanzó los 23,4 °C, un valor superior al de varias estaciones ubicadas en la costa piurana.

Tumbes se encuentra bajo alerta

Tumbes se encuentra bajo alerta por lluvias de intensidad extrema hasta el 28 de octubre
Tumbes se encuentra bajo alerta por lluvias de intensidad extrema hasta el 28 de octubre

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Tumbes difundió el Boletín de Aviso a Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.° 080-2026, emitido el martes 27 de octubre a las 13:00 horas. El documento, basado en el aviso del Senamhi, establece una vigencia de 24 horas, hasta las 13:00 del miércoles 28 de octubre.

El boletín advierte sobre la posibilidad de precipitaciones acumuladas de intensidad extrema en Tumbes, con riesgo de inundaciones pluviales. También contempla fenómenos asociados, como descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo.

El mapa de peligro difundido por el COER clasifica la región en el nivel 4, correspondiente a intensidad extrema. La alerta comprende las distintas jurisdicciones señaladas en el mapa, entre ellas Tumbes, Zorritos, Corrales, La Cruz, San Juan de la Virgen, Papayal, Zarumilla, Aguas Verdes, Matapalo, San Jacinto, Pampas de Hospital, Canoas de Punta Sal y Casitas.

Ante este pronóstico, el COER Tumbes recomienda reforzar los techos de las viviendas, retirar residuos que puedan obstruir el drenaje y conducir los vehículos a una velocidad adecuada con las luces encendidas. También pide a quienes viven cerca de ríos o quebradas mantener vigilancia sobre el caudal y desconectar las fuentes de energía eléctrica si el agua ingresa a sus hogares.

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