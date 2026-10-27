Perú

Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre?

La disposición comenzará a las 6:00 a.m. y se prolongará hasta las 4:00 del jueves, con restricciones que avanzarán junto a las andas y reaperturas posteriores para los vehículos en los tramos ya superados

Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)
Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)
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La Municipalidad de Lima aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares este miércoles 28 de octubre por el cuarto recorrido del Señor de los Milagros, una medida que regirá desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. del jueves para facilitar el desplazamiento de los fieles y ordenar el tránsito en el Centro de Lima.

El operativo se extenderá durante 22 horas, aunque las vías no permanecerán bloqueadas al mismo tiempo: las restricciones avanzarán junto con las andas y los tramos liberados volverán a habilitarse para los vehículos. La disposición fue informada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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La procesión partirá del Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica, y recorrerá las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte. En esta última arteria habrá dos detenciones, frente al Hospital San Bartolomé y al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Recorrido por Tacna, Alfonso Ugarte, Venezuela y Bolivia

Tras las paradas en Alfonso Ugarte, la imagen seguirá por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega. El trayecto terminará con el reingreso a la avenida Tacna y el retorno al Santuario de las Nazarenas.

Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)
Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)

Las restricciones alcanzarán Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de los jirones Cañete y Varela. La Gerencia de Movilidad Urbana determinará los bloqueos según el sector por el que avance la procesión.

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Los servicios de transporte público que circulan por esas avenidas deberán usar rutas alternativas por Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa. También se contemplan recorridos en los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Los desvíos variarán según el sentido de circulación y las calles que permanezcan restringidas en cada momento. La comuna indicó que los servicios de los corredores complementarios que habitualmente usan Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega deberán adecuar sus recorridos.

Cambios para el Metropolitano, corredores y AeroDirecto

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cierres temporales y desvíos en estaciones y servicios del Metropolitano, los corredores y AeroDirecto vinculados al recorrido procesional.

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El Corredor Morado modificará su ruta cuando la imagen transite por Tacna: el servicio llegará solo hasta el cruce del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, desde donde volverá hacia San Juan de Lurigancho.

El servicio AeroDirecto Centro, con dirección a la plaza Dos de Mayo, circulará por la avenida Óscar Benavides hasta Pacasmayo y continuará por las calles Borda y Ascope. Desde allí volverá a la avenida Óscar R. Benavides en dirección al Callao.

El transporte convencional podrá utilizar como alternativas las avenidas Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo y Tingo María, además de los jirones Zorritos y Washington.

La Gerencia de Movilidad Urbana coordinará el operativo con la Policía Nacional del Perú y otras entidades para mantener la circulación peatonal y vehicular.

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