Perú

JNE recién definiría a mediados de diciembre si Rafael López Aliaga asumirá como alcalde de Lima

Funcionario de la institución estima que para esa fecha ya se tendrá el 100% del conteo de votos. Una vez que se tenga ello, el JEE, eventualmente el JNE, se pronunciará sobre las denominadas reelecciones encubiertas

Roberto Burneo habla con micrófono y banda oficial, junto a una foto en círculo de Rafael López Aliaga usando gorra
El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recién definirá en diciembre si el candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, podrá asumir como burgomaestre de la capital pese a que fue elegido para el periodo 2023-2026.

Primero, el especialista legal del JNE, Ernesto Rosales, indicó que en la institución estiman que “para la segunda semana de diciembre podríamos tener ya los resultados de las elecciones municipales”. Es decir, el conteo al 100% de las actas luego de que se resuelvan las observadas.

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Una vez que se tengan estos resultados, dijo el funcionario del Jurado, el Jurado Electoral Especial, y en su oportunidad el Pleno del tribunal electoral, “tomará la decisión correspondiente” en los casos donde la lista ganadora sea una donde no haya candidato a alcalde y el postulante a primer regidor sea un burgomaestre en funciones. Las llamadas reelecciones encubiertas. Rosales aseveró que “la justicia electoral no puede todavía ponerse en supuestos”.

“Tenemos que tener el caso concreto, específicamente resuelto al 100% del procesamiento de los votos para poder tener un ganador. Luego de que ocurra la identificación de los ganadores en todas las elecciones a nivel municipal, provincial y distrital, se valorarán aquellos casos en los cuales no hubiese un candidato a la alcaldía y tuviera que asumir alguno de los regidores que han postulado con dicha lista. Y su evaluación sí depende efectivamente del razonamiento que aplique el JEE y el Pleno en su oportunidad”, declaró el funcionario.

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Lista de Renovación Popular se perfila como la ganadora de las elecciones en Lima Metropolitana. EFE/ John Reyes Mejía
Lista de Renovación Popular se perfila como la ganadora de las elecciones en Lima Metropolitana. EFE/ John Reyes Mejía

El especialista legal del JNE reconoció que “son varios casos identificados a nivel nacional que tienen el mismo supuesto hecho”, pero reiteró que solo cuando se tengan los resultados definitivos se “podría emitir un pronunciamiento de corresponder”.

Rosales recordó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones únicamente se ha pronunciado a favor de que un alcalde saliente sí puede postular como regidor “en cualquier número”.

No habrá segunda vuelta en Lima

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declaró improcedente el pedido de Avanza País para convocar una segunda elección entre su candidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison, y Rafael López Aliaga, abanderado de Renovación Popular. La resolución descarta así la posibilidad de un balotaje en la capital peruana y allana el camino para la proclamación del resultado obtenido en los comicios municipales.

Dos hombres en primer plano delante de la fachada amarilla de un edificio colonial con balcones oscuros y arcos.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presenta junto a un representante del partido Avanza País frente al Palacio Municipal de la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido liderado por Allison había sostenido que, al tener Lima Metropolitana un régimen especial de municipalidad con competencias de gobierno regional, correspondía aplicar las reglas de las elecciones regionales, que exigen un mínimo de 30% de votos válidos para proclamar un ganador sin necesidad de segunda vuelta. Bajo esa lógica, ningún candidato habría alcanzado el umbral requerido.

El JEE Lima Centro rechazó ese planteamiento. El organismo concluyó que no existe una disposición constitucional o legal que establezca expresamente la exigencia del 30% para la alcaldía metropolitana ni que prevea una segunda elección en caso de no alcanzarse ese porcentaje. “No se advierte una disposición que condicione la proclamación del alcalde metropolitano a la obtención de dicho porcentaje ni que establezca una segunda elección en caso de no alcanzarse”, señala la resolución.

El jurado precisó que el régimen especial de la capital le otorga “particularidades institucionales y competenciales”, pero eso no implica la incorporación automática de las reglas de las elecciones regionales. “La existencia de dicha situación de régimen especial no determina, por sí misma, la inaplicación de la legislación electoral municipal”, indicó el organismo en el documento.

Con el 98,645% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), López Aliaga se mantiene al frente de la contienda con el 27,747% de los votos, equivalentes a 1.537.174 sufragios. Allison lo sigue con el 26,802% y 1.484.829 votos. La diferencia es de 52.318 votos, que, según analistas de datos, su rival ya no podría revertir.

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