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Martín Távara apunta a Alianza Lima previo a lance trascendental de Sporting Cristal en Torneo Clausura 2026: “Demostraremos de qué estamos hechos”

El mediocentro nacional, cuya zurda suele aparecer en balones detenidos, confía que los ‘celestes’ se levantarán en el duelo clave contra los ‘blanquiazules’, que llegan en una espléndida dinámica de juego

Martín Távara está motivado para el enfrentamiento contra Alianza Lima, en el Rímac. - Crédito: Difusión
Martín Távara está motivado para el enfrentamiento contra Alianza Lima, en el Rímac. - Crédito: Difusión
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Martín Távara solo tiene en mente el reto de medirse contra Alianza Lima, en el Rímac. El mediocentro no permite que los nervios lo dominen, la parsimonia se encuentra de su lado al igual que en el resto de sus compañeros, quienes se dicen listos para el envite de mitad de semana.

A la salida de las prácticas en La Florida, Távara detuvo su vehículo personal para compartir sus sensaciones del juego venidero con Fútbol en América: “Estamos muy tranquilos, el equipo está preparado para este tipo de partidos”.

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Martín Távara sumó su primer gol en la Copa de la Liga 1 2026 tras dejar su huella ante Unión Comercio. - Crédito: Sporting Cristal
Martín Távara sumó su primer gol en la Copa de la Liga 1 2026 tras dejar su huella ante Unión Comercio. - Crédito: Sporting Cristal

Aunque Martín Távara desea transmitir sosiego, también ha compartido cierta incomodidad por lo que considera una campaña en contra del club, incentivada a partir de caídas como la acontecida en la fecha pasada ante Cusco FC.

Todos buscan que nos caigamos, pero esto nos hace más fuertes y el jueves demostraremos de qué estamos hechos”, dijo el volante zurdo que se ha transformado en una pieza gravitante en el ecuador del campo.

El mediocentro zurdo apela a la unión y fuerza del plantel para sacar adelante el examinatorio liguero. | VIDEO: FA

Por último, Távara ha intentado verle el lado positivo al último derrumbe de los suyos, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde el lado de la compenetración como plantel, característica que no deja de ponderar cuando puede.

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“El equipo está muy bien, a veces necesitamos de estas tormentas para ver de qué estamos hechos, estamos más unidos, hemos levantado mucho y sabremos salir de esto, estamos trabajando para ganarlo”, cerró.

Cusco FC impuso condiciones ante Sporting Cristal. - Crédito: ITEA
Cusco FC impuso condiciones ante Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

De vuelta al Rímac

Una década exacta ha pasado desde la última vez que el estadio Alberto Gallardo contó con la presencia de Alianza Lima. En esta ocasión, los ‘blanquiazules’ volverán al feudo de Sporting Cristal para encarar un partido más que decisivo por el Torneo Clausura 2026.

Durante los últimos meses, las autoridades de Cristal trabajaron con celeridad a fin de que el recinto del Rímac recibiera el visto bueno y así pudiera albergar el choque, que concitará una enorme atención por la resolución de la parte alta de la tabla clasificatoria.

Un análisis completo del encuentro futbolístico entre Cusco FC y Sporting Cristal, con énfasis en las jugadas que marcaron la diferencia y el desempeño de los jugadores. - Liga 1 MAX

Un factor agregado para el dueño de casa será el apoyo irrestricto de su afición ‘celeste’, que estará garantizada para ocupar las tribunas del estadio en su totalidad, dado que los foráneos no tienen acceso por una reglamentación liguera.

El entrenador Roberto Mosquera se ha concentrado en realizar un entrenamiento exigente con Sporting Cristal, priorizando el orden en defensa ante la amenaza de balones aéreos, máxima debilidad evidenciada en su reciente desliz contra Cusco FC.

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026.
A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026.

La clave para desafiar a Alianza Lima pasará por la fluidez que Yoshimar Yotún le dé al juego desde el centro del campo. Con su lucidez característica brinda asistencias que pueden descerrajar bloques duros toda vez que su disparo lejano es un arma importante.

Los ‘íntimos’, por su parte, llegan a la guarida de Cristal más que envalentonados al recuperar el paso con una línea de triunfos, ratificada con el reciente golpe asestado a CD Moquegua. Para mantener el ritmo, buscará imponerse contra su siguiente rival, que desde el primer instante saldrá con el cuchillo entre los dientes para defender su sitio.

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