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Ignacio Buse no logra levantar cabeza: cuatro derrotas consecutivas ensombrecen el cierre de su temporada

El tenista peruano cayó ante el francés Adrian Mannarino en su debut en el ATP 500 de Viena y prolongó su racha negativa en el circuito

Ignacio Buse encadena cuatro derrotas consecutivas y atraviesa su tramo más difícil del año.
Ignacio Buse encadena cuatro derrotas consecutivas y atraviesa su tramo más difícil del año. Crédito: ESPN
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Ignacio Buse no consigue revertir su momento adverso en el circuito y se despidió del ATP 500 de Viena 2026 tras caer ante el francés Adrian Mannarino, ubicado en el puesto 73 del ranking mundial. El peruano, que llegó al torneo como número 32 del mundo, perdió por 0-6, 7-5 y 6-4 en la primera ronda del Erste Bank Open, luego de dejar escapar una importante ventaja en el inicio del encuentro.

La derrota significó la cuarta caída consecutiva de Buse en singles, después de sus eliminaciones en el US Open, Pekín y Shanghái. Pese a comenzar con un dominio contundente, el tenista nacional no logró mantener el ritmo durante los dos siguientes parciales y quedó fuera de la competencia individual en Austria.

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Ignacio Buse no pudo sostener la ventaja ante Adrian Mannarino

El encuentro comenzó de la mejor manera para el peruano, que se impuso por un contundente 6-0 en el primer set. ‘Nacho’ mostró solidez desde el servicio y aprovechó sus oportunidades para tomar la delantera frente a un Mannarino que llegaba al cuadro principal tras superar la fase clasificatoria.

Sin embargo, el francés reaccionó en el segundo parcial y consiguió equilibrar el partido. Con mayor consistencia en los momentos decisivos, se llevó el set por 7-5 y forzó una tercera manga para definir al ganador.

En el parcial definitivo, Mannarino mantuvo la iniciativa y cerró el encuentro por 6-4, sellando su clasificación a la segunda ronda, donde enfrentará al checo Jakub Menšík. De esta manera, el tenista francés logró remontar un partido que había comenzado con dificultades y dejó al peruano sin opciones de avanzar en el cuadro individual.

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Ignacio Buse cayó 1-2 ante Adrian Mannarino en el ATP 500 de Viena.
Ignacio Buse cayó 1-2 ante Adrian Mannarino en el ATP 500 de Viena. Crédito: TAM

Las estadísticas reflejaron un encuentro disputado en algunos aspectos. Buse conectó nueve aces, frente a los dos de su rival, y ganó 89 puntos totales, seis más que Mannarino, quien registró 83. No obstante, esos números no fueron suficientes para que el peruano capitalizara su buen comienzo y evitara una nueva derrota.

Cuatro derrotas consecutivas en el tramo final del año

La eliminación en Viena prolonga una racha adversa para Ignacio Buse en el circuito ATP. El peruano también quedó fuera del US Open, Pekín y Shanghái, resultados que complican el cierre de una temporada en la que, pese a todo, consiguió importantes logros deportivos.

Durante 2026, el tenista nacional conquistó los títulos del ATP 500 de Hamburgo y del ATP 250 de Winston-Salem, además de alcanzar el mejor puesto de su carrera en el ranking mundial. Por ello, la seguidilla de derrotas representa un contraste con los resultados que marcaron sus mejores momentos del año.

Buse todavía tendrá actividad en Viena, pues continuará su participación en la modalidad de dobles, de acuerdo con la programación prevista. Esta competencia le permitirá mantenerse en ritmo antes de afrontar su último torneo de la temporada.

Ignacio Buse – Adrian Mannarino – ATP 500 de Viena – Perú – deportes – 27 octubre
A Ignacio Buse le ha costado la gira sobre pista dura.

¿Cuál será el último torneo de Ignacio Buse en 2026?

El peruano tiene previsto competir en el Rolex Paris Masters, el Masters 1000 de París-Bercy, que se disputará del 2 al 8 de noviembre en Francia, sobre pista cubierta. Buse participará tanto en singles como en dobles, en lo que será su última parada del calendario de 2026.

El certamen parisino representará una nueva oportunidad para cerrar el año con mejores sensaciones después de una seguidilla de resultados desfavorables. El desafío para ‘Nacho’ será recuperar confianza, competir con mayor regularidad y terminar la temporada con una actuación que le permita dejar atrás este complicado tramo final.

Aunque sus últimas presentaciones no tuvieron el desenlace esperado, Ignacio Buse buscará aprovechar sus próximos compromisos para reencontrarse con su mejor versión y encarar con optimismo el siguiente año competitivo.

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