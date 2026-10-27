Congreso recorta sus gastos y ahorra más de 300 millones de soles: Monto será transferido al Gobierno de Keiko Fujimori

Miguel Torres ofrece una declaración junto a Óscar Reto frente a un panel institucional del Congreso del Perú.

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El Congreso de la República anunció este martes la devolución de 270 millones de soles al Poder Ejecutivo, en el marco de un plan de austeridad que, según sus propios cálculos, permitió un ahorro total de 303 millones de soles durante los primeros 90 días de la nueva gestión legislativa. El anuncio lo realizaron de manera conjunta el presidente del Senado, Miguel Torres, y el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, en conferencia de prensa.

Torres explicó que las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados decidieron, desde el inicio de su gestión, ordenar las finanzas internas del Legislativo. “Hemos venido eliminando alquileres, racionalizando gastos y administrando cada sol como lo que es, un sol de los peruanos”, afirmó el presidente del Senado.

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Y agregó: “El dinero público no es del Congreso, ni del Gobierno, ni de ninguna autoridad, es de quien madruga para abrir su puesto en el mercado, de quien espera su sueldo a fin de mes, de cada peruano que paga sus impuestos”.

El resultado de ese proceso, detalló el fujimorista, fue un ahorro conjunto de 303 millones de soles. “De ese monto, 33,6 millones ya fueron transferidos con anterioridad para atender la emergencia derivada del fenómeno de El Niño. La transferencia anunciada este martes, de 270 millones de soles, corresponde al remanente del ahorro acumulado por ambas cámaras”, dijo.

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El Congreso de la República del Perú anuncia el ahorro de más de 300 millones de soles de su presupuesto, fondos que serán transferidos al Poder Ejecutivo para atender urgencias como la seguridad, el fenómeno El Niño y la prevención de incendios. Se destaca el trabajo conjunto y la priorización del bienestar ciudadano.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, precisó que los recursos transferidos al Poder Ejecutivo tienen como destino “a lo que hoy urge a los peruanos: la prevención frente al fenómeno del Niño, el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención de las emergencias por incendios forestales”. Según sostuvo, “el servicio al país y la búsqueda del bien común están por encima de todo”.

Torres afirmó, a modo de ejemplo, que los 270 millones de soles equivalen a más de 1.350 patrulleros. “Más de 1.350 razones para que una madre respire más tranquila cuando su hijo tarda en volver”, expresó. El presidente del Senado también vinculó los fondos con familias que viven cerca de ríos expuestos a inundaciones durante la temporada de lluvias. “Si esa madre y esa familia necesitan ese dinero, ¿con qué derecho mantendríamos nosotros ello en una cuenta?”, planteó.

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Trabajo conjunto, afirman

El presidente del Senado, Miguel Torres, hizo énfasis en que el anuncio no corresponde a una bancada ni a una sola cámara. “No somos dos cámaras trabajando por separado, somos un solo Congreso trabajando por el Perú”, afirmó.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado

“Esta unidad se fortalece y solo es posible cuando se actúa buscando consensos y con estricto respeto a nuestra constitución y a la misma esencia de la bicameralidad”, dijo a su turno el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, quien añadió que “la responsabilidad fiscal y la austeridad, y sobre todo la vocación de servicio, son los pilares de este nuevo congreso”.

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Ambos legisladores enmarcaron el anuncio dentro de los primeros 90 días de funcionamiento del Congreso bicameral, instalado tras la reforma que restableció el Senado y Cámara de Diputados. “No diremos que hicimos algo extraordinario, hicimos lo que correspondía, cuidar lo que los ciudadanos nos han confiado”, afirmó Torres: “Si logramos esto en noventa días, nuestra obligación es multiplicar ese esfuerzo en el tiempo que nos queda”, agregó.

Tensión

El anuncio llega luego de días de tensión entre ambas cámaras debido a que el Senado remitió la autógrafa de la ley de delegación de facultades al Ejecutivo con una introducción donde se le consignaba como su único autor.

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Miguel Torres, quien defendió desde un inicio la redacción, finalmente retrocedió y admitió que hubo un error al consignar al Senado como único artífice de la norma.