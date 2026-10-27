Perú

¿A qué hora sale el Señor de los Milagros este 28 de octubre y dónde inicia su recorrido?

La cuarta salida procesional de 2026 contempla un itinerario por diversas avenidas y jirones del Cercado de Lima, además de paradas en establecimientos de salud

Señor de Los Milagros
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El Señor de los Milagros recorrerá nuevamente las calles de Lima este miércoles 28 de octubre, como parte de las actividades programadas durante el mes morado. La jornada corresponde a la cuarta salida procesional de 2026 y contempla el desplazamiento de la imagen por distintas vías del Cercado de Lima, además de visitas a establecimientos de salud.

El recorrido ocasionará restricciones temporales al tránsito vehicular y modificaciones en los servicios de transporte público que circulan por las avenidas y jirones comprendidos en el itinerario. Por ello, conocer el horario de salida, el punto de partida y las calles por las que avanzará la procesión permitirá a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación.

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¿A qué hora sale el Señor de los Milagros el 28 de octubre?

La salida está programada para las 6:00 a. m. del miércoles 28 de octubre, desde el Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica, en el Cercado de Lima.

Esta será la cuarta de las cinco salidas procesionales previstas para este año. El último recorrido se realizará el domingo 1 de noviembre, desde el mediodía, de acuerdo con el cronograma difundido por las instituciones organizadoras.

¿Cuál será el recorrido del Señor de los Milagros este 28 de octubre?

Personas con túnicas moradas cargan un anda con una pintura religiosa entre una multitud reunida en una calle empedrada con balcones de madera.
Miembros de la hermandad cargan el anda del Señor de los Milagros durante el tradicional recorrido procesional por las calles del centro histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la programación oficial, la imagen partirá del Santuario de las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, hasta llegar a la avenida Alfonso Ugarte.

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En esta última vía están previstas paradas a la altura del Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé y del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Posteriormente, la procesión continuará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega.

El recorrido concluirá con el retorno por la avenida Tacna hasta el Santuario de las Nazarenas, punto de partida de esta jornada.

¿Qué calles tendrán restricciones por la procesión?

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares durante el recorrido. La medida está prevista desde las 6:00 a. m. del miércoles 28 hasta las 4:00 a. m. del jueves 29 de octubre.

Las restricciones se implementarán conforme avance la procesión, por lo que los tramos que queden libres podrán habilitarse nuevamente al tránsito. Las vías comprendidas en el itinerario incluyen las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además del jirón Cañete y el jirón Varela.

Los usuarios del transporte público deberán verificar los desvíos anunciados por las autoridades para los servicios que circulan por estas zonas. Se recomienda a los conductores anticipar sus desplazamientos y considerar rutas alternas para evitar demoras.

Historia del Señor de los Milagros

La historia del Señor de los Milagros se remonta al siglo XVII, en la zona de Pachacamilla, en la Lima virreinal. Según la tradición histórica, un hombre de origen angoleño, sometido a la esclavitud, pintó la imagen de Jesucristo crucificado sobre una pared de adobe, en un espacio donde se reunían integrantes de una cofradía de afrodescendientes. La Biblioteca Nacional del Perú señala que existen registros de la imagen desde 1651, aunque algunos detalles sobre su autoría y fecha exacta proceden de relatos tradicionales.

Uno de los episodios que contribuyó a la difusión de esta devoción ocurrió el 13 de noviembre de 1655, cuando un terremoto afectó Lima y el Callao. De acuerdo con la tradición, el muro que contenía la pintura permaneció en pie pese a los daños registrados en las construcciones de la zona. Este hecho fue considerado extraordinario por sus seguidores y favoreció las reuniones para venerar la imagen. Años después, en 1671, se celebró una misa en su honor, tras la autorización del culto.

La procesión adquirió mayor relevancia después del terremoto del 20 de octubre de 1687. Tras este sismo, el promotor de la devoción Sebastián de Antuñano impulsó la elaboración de una copia al óleo de la imagen para trasladarla por las calles, dando origen a la tradición procesional que se mantiene hasta la actualidad. El culto quedó vinculado a la zona de Pachacamilla, donde posteriormente se consolidó el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima.

Con el paso de los siglos, la procesión se convirtió en una de las principales manifestaciones religiosas multitudinarias del Perú. Cada octubre, la imagen recorre distintas calles del Centro Histórico de Lima y otros sectores de la ciudad, acompañada por miles de personas. La vestimenta morada, los recorridos procesionales y las actividades organizadas por la Hermandad forman parte de una tradición que se ha transmitido entre generaciones.

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