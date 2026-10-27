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Sport Huancayo pone a disposición el liderato del Torneo Clausura 2026 tras caer por 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape

El conjunto de Richard Pellejero no pudo ante el combinado de Jorge Araujo y pone fin a su excelente paso en el certamen luego de siete victorias al hilo

El cuadro de Chongoyape se impuso 2-0 frente a los huancaínos, quienes pusieron en peligro su primer lugar del Clausura - Crédito: L1MAX.
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Sport Huancayo perdió 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape y puso fin a una racha de siete victorias consecutivas en el Torneo Clausura 2026. El equipo de Richard Pellejero no encontró fluidez ofensiva, sufrió la expulsión de Hugo Ángeles y quedó expuesto cuando buscó el empate. Erinson Ramírez abrió la cuenta desde el punto penal y Jack Durán selló el resultado en el descuento.

La primera aproximación de peligro fue para el conjunto local. Paolo Reyna envió un centro preciso hacia el área y Janio Pósito ganó en el juego aéreo, pero Ángel Zamudio reaccionó a tiempo para evitar la apertura del marcador. El arquero de Sport Huancayo intervino con seguridad en una jugada que reflejó el plan de Juan Pablo II: cargar el área rival con centros y segundas pelotas.

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A los 29 minutos, Matías Vega estuvo cerca de protagonizar una acción que podía alterar el partido. El portero de Juan Pablo II rechazó sin fuerza y dejó el balón en una zona comprometida. Nahuel Luján advirtió que el arco estaba desprotegido y remató desde lejos. Su intento pasó muy cerca, aunque la jugada evidenció que Sport Huancayo podía lastimar cuando aprovechaba los errores en salida.

El equipo de Pellejero tuvo otra oportunidad antes del descanso. Daniel Porozo recibió dentro del área y, de taco, dejó el balón para Luján. El atacante buscó definir de primera, pero su disparo se fue por encima de la portería de Vega. En ese tramo, el cuadro huancaíno fue impreciso en el último pase y no pudo traducir sus aproximaciones en remates más claros.

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Erinson Ramírez abrió la cuenta de penal en Juan Pablo II vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026.
Erinson Ramírez abrió la cuenta de penal en Juan Pablo II vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

La tensión creció con una discusión entre Porozo y Ricardo Salcedo. El capitán de Juan Pablo II empujó al delantero ecuatoriano, lo que provocó la intervención del árbitro Bruno Pérez para contener el cruce. La fricción se trasladó al juego, con faltas y duelos fuertes en cada sector. El primer tiempo concluyó sin goles, en medio de un desarrollo interrumpido y con escasas secuencias ofensivas.

Tras el reinicio, Jack Carhuallanqui recibió una tarjeta amarilla por una infracción contra Diego Carabaño. El propio mediocampista del ‘rojo matador’ probó a los 55 minutos con un disparo de primera desde la media luna, que pasó cerca del arco visitante. Juan Pablo II comenzó a ganar metros y encontró mayor protagonismo cerca de la portería de Zamudio.

La acción decisiva llegó a los 61 minutos. Hugo Ángeles saltó con el codo arriba e impactó sobre Juan Pablo Goicochea dentro del área. Pérez sancionó penal y mostró la segunda amarilla al defensor del Rojo Matador. Erinson Ramírez asumió la ejecución y convirtió el 1-0, un resultado que dejó a Huancayo con diez futbolistas y obligado a arriesgar.

Pellejero movió piezas para buscar el empate. Juan David Martínez estuvo cerca de conseguirlo a los 67 minutos, pero Pablo Míguez rechazó sobre la línea un balón que parecía destinado a ingresar. Sport Huancayo reclamó luego un posible penal sobre Carlos Jiménez por una acción de Reyna, aunque el árbitro y el VAR decidieron no sancionar la falta.

Partido muy disputado en el Complejo Deportivo Chongoyape.
Partido muy disputado en el Complejo Deportivo Chongoyape. Crédito: Instagram Liga 1.

Con el visitante volcado al ataque, Juan Pablo II aprovechó los espacios. A los 95 minutos, Jack Durán quedó mano a mano tras una transición rápida y definió para el 2-0 definitivo. La delegación huancaína expresó su malestar al final, mientras el equipo local celebró una victoria que modifica la pelea por el título.

Huancayo pierde terreno

Sport Huancayo continúa con 28 puntos, pero su posición queda expuesta ante sus perseguidores. Universitario suma 27 unidades y tiene un partido menos. Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima y ahora Juan Pablo II también permanecen cerca de los primeros lugares.

El resultado interrumpió una serie de siete triunfos del cuadro de Pellejero. Juan Pablo II alcanzó 28 puntos y se metió de lleno en la pelea, en una clasificación con diferencias reducidas entre los equipos de arriba.

Tabla del Torneo Clausura 2026 luego de la victoria de Juan Pablo II sobre Sport Huancayo.
Tabla del Torneo Clausura 2026 luego de la victoria de Juan Pablo II sobre Sport Huancayo. Crédito: Captura Sofascore.

Próximos partidos de Huancayo y Juan Pablo II

Sport Huancayo enfrentará a Melgar en el estadio IPD de Huancayo el lunes 2 de noviembre, a las 11:00 horas. Será un duelo directo entre clubes que buscan mantenerse en la disputa por el Clausura.

Juan Pablo II visitará a Alianza Atlético de Sullana el sábado 31 de octubre, a las 15:30 horas, en el inicio de la fecha 15.

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