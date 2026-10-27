Cerca de 50 alumnos de un colegio en Pisco fueron enviados a sus casas por no ir correctamente uniformados

Cerca de 50 estudiantes del colegio Bandera del Perú, en Pisco, fueron enviados a sus casas por incumplir las normas sobre el uniforme escolar y la presentación de los alumnos. La medida provocó el rechazo de un grupo de padres de familia, que cuestionó que los menores tuvieran que salir del plantel durante el horario escolar. Fuente: Exitosa Noticias

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Un grupo de aproximadamente 50 estudiantes de un colegio de Pisco tuvieron que regresar a sus casas en pleno horario escolar por presuntamente incumplir las normas de presentación personal. La decisión de la institución educativa Bandera del Perú generó el rechazo de un grupo de padres de familia, que realizó un plantón frente al plantel para cuestionar una medida que puso en debate los límites de la disciplina escolar.

Entre las observaciones reportadas figuran el uso incorrecto del uniforme, el corte de cabello y las medias escolares reglamentarias. La dirección del colegio defendió la aplicación de sus disposiciones mediante un comunicado en el que exhortó a las familias a garantizar que sus hijos asistan correctamente presentados y cumplan las reglas institucionales.

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El caso abrió un debate sobre los límites de las medidas correctivas en los colegios, especialmente cuando su aplicación puede exponer a los menores a riesgos fuera del plantel. La controversia ocurre mientras el Ministerio de Educación (Minedu) mantiene en consulta pública una propuesta para actualizar las reglas de disciplina en instituciones educativas públicas y privadas.

Padres de familia y estudiantes se concentran ante el acceso del colegio Bandera del Perú en Pisco tras la sanción institucional por normas de presentación. (Composición: Infobae Perú)

Colegio de Pisco justifica el regreso de alumnos a sus casas por incumplir las normas

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la dirección de la institución educativa Bandera del Perú sostuvo que sus actuaciones se desarrollan conforme a los lineamientos de gestión de la disciplina escolar aprobados mediante la Resolución Ministerial N.° 163-2026-MINEDU. También afirmó que las disposiciones sobre presentación personal se aplican con criterios de respeto, orientación y prevención.

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El pronunciamiento señala que la institución rechaza las acusaciones que le atribuyen actuaciones contrarias a los derechos de los estudiantes o a las normas educativas nacionales. Asimismo, remarca que el cumplimiento de las reglas constituye una responsabilidad compartida entre directivos, docentes, estudiantes y familias.

En otro comunicado, dirigido previamente a los padres y representantes legales, la dirección detalló las condiciones de presentación exigidas a los escolares. Entre ellas figuran el uniforme escolar completo y limpio, el uso de la vestimenta de educación física según el horario, el corte de cabello establecido por el plantel, las medias escolares y el calzado en buen estado. También pidió evitar prendas y accesorios que no correspondan al uniforme.

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Según informó Ojo Público, entre las observaciones que habrían motivado el retorno de los estudiantes a sus casas figuraban casos de alumnos que llevaban medias tobilleras en lugar de las medias reglamentarias para educación física. Los comunicados del colegio, sin embargo, no precisaron cuántos estudiantes fueron afectados por la medida.

Un comunicado oficial del colegio Bandera del Perú en Pisco defiende la aplicación de sus normas sobre uniforme y presentación personal ante los cuestionamientos de los padres. (Foto: I.E. "Bandera Del Perú" - Pisco)

Cuestionan que las medidas disciplinarias expongan a los menores a riesgos

Durante la cobertura de Exitosa Noticias, se cuestionó que la aplicación de las normas de convivencia implique enviar a los escolares a la vía pública sin garantizar que un adulto pueda acompañarlos. La preocupación se centra en que algunos padres se encuentran trabajando durante el horario escolar y los menores podrían tener que regresar solos a sus domicilios.

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“Se puede disciplinar a un alumno sin exponerle a la vía pública”, sostuvo uno de los participantes de la cobertura. En su intervención, defendió la necesidad de promover la puntualidad y el respeto a las reglas, pero cuestionó que estas obligaciones se hagan cumplir mediante una medida que podría comprometer la seguridad de los estudiantes.

El debate también involucra el papel de las familias en la formación de los escolares. La dirección del plantel pidió a los padres verificar la presentación personal de sus hijos antes de enviarlos a clases y recordó que la responsabilidad sobre las normas de convivencia corresponde a toda la comunidad educativa. La discusión, por tanto, gira en torno a cómo corregir los incumplimientos sin poner en riesgo a los menores.

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Las nuevas reglas de disciplina escolar que plantea el Minedu

La controversia coincide con la consulta pública de una propuesta del Minedu para actualizar las normas de disciplina escolar, difundida mediante la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU. La iniciativa plantea clasificar las infracciones en leves, graves y muy graves, con medidas correctivas según la conducta y sus consecuencias.

El Ministerio de Educación alista un protocolo que permitirá la expulsión de alumnos por faltas graves en los colegios. (MINEDU)

Para las faltas leves, el proyecto contempla amonestaciones verbales o escritas, reparación del daño y restricciones temporales de determinados espacios o actividades. También plantea que un estudiante separado temporalmente del aula permanezca dentro del colegio. El texto señala, además, que no se puede impedir el ingreso al plantel por tardanzas o inasistencias.

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En materia de presentación personal, la propuesta establece disposiciones específicas para los colegios públicos, cuyo incumplimiento se considera una falta leve. Para las instituciones privadas, las restricciones sobre apariencia, higiene y aseo deben figurar expresamente en el reglamento interno y comunicarse a las familias.