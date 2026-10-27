Señor de los Milagros: Mapa del recorrido de este miércoles 28 de octubre

Los fieles se preparan par el cuarto recorrido de la imagen del Señor de los Milagros Mapa este miércoles 28 de octubre. - Crédito MML

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Este miércoles 28 tendrán lugar el cuarto recorrido del Señor de los Milagros del 2026, por lo cual la Municipalidad de Lima aplicará cierres progresivos y desvíos en las calles aledañas.

Como se sabe, este será el penúltimo recorrido del año de la imagen del Cristo Moreno, siendo el último el domingo 1 de noviembre.

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Para este miércoles 28 de octubre, el recorrido se dará desde las 6:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente (jueves 29 de octubre). Revisa el mapa con la ruta del Señor de los Milagros.

Revisa el mapa del cuarto recorrido del Señor de los Milagros. - Crédito MML

El recorrido del Cristo Moreno

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares durante el cuarto recorrido procesional del Señor de los Milagros, programado para este miércoles 28 de octubre, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los fieles y ordenar la circulación en las vías comprendidas en el recorrido.

La medida se aplicará desde las 6:00 a. m. del miércoles 28 hasta las 4:00 a. m. del jueves 29 de octubre. El cierre de las vías será progresivo: avanzará conforme se desplace la procesión y permitirá habilitar los tramos que queden libres.

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El recorrido comenzará en el Santuario de las Nazarenas, en el jirón Huancavelica, y continuará por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte.

La impresionante procesión del Señor de los Milagros. Desde las elaboradas alfombras florales hasta la solemne marcha, este vídeo ofrece una visión de un entrañable evento cultural y religioso.| Video: RA Gallegos

En esta última vía la procesión del Cristo Moreno se realizarán dos paradas: la primera, a la altura del Hospital San Bartolomé, y la segunda, en el Hospital Arzobispo Loayza.

Luego, la procesión continuará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

En estas vías se aplicará el cierre progresivo de la calzada, por lo que las restricciones avanzarán conforme se desplace la procesión. Esto permitirá habilitar nuevamente los tramos que queden libres, sin mantener cerradas todas las vías durante el mismo periodo.

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Los desvíos vehiculares

La Municipalidad de Lima ha establecido desvíos para los servicios de transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y la av. Nicolás de Piérola de acuerdo con los tramos afectados y el sentido de circulación.

Entre las vías consideradas para los desvíos figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa, así como los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Los cambios también comprenden servicios de los corredores complementarios, cuyos recorridos deberán adecuarse a los desvíos establecidos para las avenidas Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega.

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Metropolitano : Cuando la procesión recorra la avenida Tacna, todos los servicios circularán por la av. Alfonso Ugarte, teniendo como paradas las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal, de acuerdo al avance del recorrido

Cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla se desplace por la avenida Alfonso Ugarte, todos los servicios desviarán su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación, respetando las estaciones habilitadas, dependiendo del servicio. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España estarán cerrados temporalmente

Corredor Azul : Cuando la procesión se desplace por la av. Tacna los buses irán por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola, en ambos sentidos

En tanto, el servicio extraordinario 08 circulará por las avenidas Bolivia y jr. Washington para retornar por la av. Uruguay hacia San Martín de Porres. Cuando la procesión ingrese a las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, los buses irán por la av. Óscar R. Benavides y Tingo María, en ambos sentidos

Corredor Morado: Cuando la imagen del Cristo Moreno recorra la avenida Tacna, el corredor Morado llegará solo hasta el jirón Virú con la av. Prolongación Tacna, para retornar a San Juan de Lurigancho.

Un mapa de la Línea 1 del Metro de Lima destaca las paradas sugeridas para acceder a los recorridos de la procesión del Señor de los Milagros en la capital peruana. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

La gestión del tránsito

La Gerencia de Movilidad Urbana coordinará con la Policía Nacional del Perú y las entidades competentes las acciones necesarias para facilitar la circulación vehicular y peatonal durante el cuarto recorrido procesional.

La Municipalidad de Lima recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, tomar en cuenta las vías comprometidas y utilizar rutas alternas para evitar demoras. Asimismo, exhorta a los usuarios del transporte público a verificar los cambios en sus recorridos y respetar las indicaciones del personal encargado del ordenamiento del tránsito durante la jornada.