¿Quién mató a la ‘China’ Polo? lo que revelan los videos, el arma y la ruta del dinero en la investigación por sicariato

China Polo aparece representada en una acuarela frente a un lago de agua azul y montañas con nieve antes de ser asesinada por un sicario en Caraz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuatro hombres llegaron a Caraz con un encargo. Uno de ellos, al cruzar el pasillo del hospedaje de la calle Girón Sucre, cuadra 13, levantó la vista, descubrió la cámara de seguridad y la señaló. No la evitó. La señaló. Como si supiera que nada de lo que estaba por ocurrir iba a detenerlos de todas formas.

El sábado 19 de septiembre de 2025, Susy Aponte Polo, conocida en Áncash como la China Polo, fue asesinada a balazos mientras participaba de una actividad de campaña en las inmediaciones del mercado La Explanada, en la ciudad de Caraz. Tenía 43 años. Era periodista, conductora del programa China Polo Dominical en YouTube y candidata al gobierno regional de Áncash por la agrupación Socios por Áncash. Nueve días antes había encendido una cámara y advertido públicamente que querían matarla. La mataron.

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En plena campaña electoral, la periodista y candidata Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos en Caraz. Este informe detalla los últimos días de 'China Polo', las denuncias que realizó en redes sociales sobre amenazas y el clamor por justicia ante la escalada de violencia.

¿Quién era la China Polo?

Susy Aponte Polo se había hecho conocida en la región a través de su programa en YouTube, desde donde denunciaba presuntos casos de corrupción, cuestionaba autoridades y abordaba temas de crimen organizado, minería ilegal y obras públicas. Ese estilo frontal le generó enfrentamientos y amenazas. Durante 2025 recibió cinco amenazas de muerte. Pese a ello, dio el salto a la política y se convirtió en candidata al gobierno regional de Áncash, la única mujer en esa carrera.

Quienes la conocían sabían que el riesgo era real. “Siempre lo supimos todos, no solo la China, todos”, dijo uno de sus colaboradores más cercanos al equipo periodístico del programa Beto a Saber, que viajó a Caraz apenas conoció la noticia del asesinato. “Las denuncias no solamente eran para ella; en un momento también llegaron a mí y ella también denunció en las redes sociales del programa que ya pedía garantías para mí y para ella y para el equipo.”

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Antes de morir, Aponte Polo había grabado una denuncia pública: “He recibido la llamada advirtiéndome que este señor Víctor Reboredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona”, dijo frente a la cámara. Nombró a un hombre. Pidió garantías. Nadie se las dio.

China Polo sonríe ante un paisaje de montañas en una ilustración en acuarela que incluye lirios blancos y una vela encendida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día del crimen

Aquel sábado, la caravana de campaña de la China Polo llegó al mercado La Explanada con música, volantes y simpatizantes. Junto a ella viajaba el candidato a la alcaldía de la provincia de Huaylas, Manuel Cocha Bonifacio. El periodista local Víctor Castillo la interceptó para una entrevista breve. Ella habló de su campaña, destacó que era la única candidata mujer. Eso fue lo último que dijo en público.

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“En esos instantes fue que nacen unos sonidos similares a los cuetecillos cuando se revientan en una fiesta de cumpleaños”, recordó Castillo. “Era como fiesta, era como fiesta, y se desvanece la China Polo.” Bajó la cámara. Se apagó.

Personas alcanzadas por los disparos quedaron tendidas en el suelo. Comerciantes y vecinos intentaron entender qué acababa de ocurrir. “No sabíamos de dónde habrá sido el disparo. No sonó, y la gente empezaba a desesperarse”, dijo un comerciante del mercado. El miedo se instaló en Caraz esa tarde y no se ha ido. “Nunca ha pasado esto, pero estamos con un temor hasta de hablar también y que Caraz se vuelva tierra de nadie.”

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Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Después de los disparos, el atacante huyó. Corrió por las calles del mercado, abordó mototaxis, pistola en mano, y amenazó a los conductores para que lo sacaran del lugar. Recorrió más de 500 metros. Detrás de él iban los hombres de seguridad de Aponte Polo, que lo persiguieron desde el lugar del ataque hasta reducirlo. La policía llegó segundos después. Una efectiva policial femenina que se encontraba en la zona siguió la pista del sospechoso y coordinó con la comisaría de Caraz, lo que permitió su captura.

El sicario, el arma y la ruta del dinero

El detenido es Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano señalado como el autor material del crimen. Fue trasladado en silla de ruedas para que le examinaran las lesiones: heridas visibles en la mano derecha, el hombro izquierdo, el muslo y una fractura en la mandíbula que apenas le permitía hablar. Cuando intentó pedir algo, solo se escuchaban murmullos. “Abogado”, alcanzó a decir.

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Pero Obispo Díaz no llegó a Caraz el día del crimen. Según confirmó el comandante general de la Policía Nacional, Freddy López Mendoza, el sicario se constituyó en la ciudad el 12 de septiembre, una semana antes del asesinato. Compró un teléfono celular en un centro comercial, se hospedó en un hotel cercano al mercado y realizó recorridos de reconocimiento por la zona. Caminó hasta el fondo del mercado, hizo el seguimiento y regresó. Estudió el terreno.

Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

El arma que usó es una Glock 9 mm, serie BTV G236. Esa pistola pertenecía al efectivo de la Policía Nacional del Perú Cristian Arévalo Calderón, quien el 15 de noviembre de 2023 denunció en una comisaría de Villa El Salvador que le habían robado el arma de su vivienda. Casi tres años después, la misma Glock apareció en Caraz y fue usada para matar a la China Polo. La policía determinó además que esa arma había sido utilizada en cinco hechos delictivos previos en Lima, la zona norte del país y otros puntos.

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Obispo Díaz no actuó solo. Las cámaras de seguridad del hospedaje de la calle Girón Sucre registraron a cuatro personas: Valeria Torres, quien encabeza el grupo; el propio Obispo Díaz; un hombre de gorro celeste; y un cuarto individuo, el más cuidadoso de todos, que al ingresar miró hacia arriba, descubrió la cámara y la señaló. Dos habitaciones. Cuatro personas. Registradas desde el 15 de septiembre, cuatro días antes del crimen.

El dinero para pagar esas habitaciones llegó desde Lima. La policía identificó a Ronald José Toro Ardila, otro ciudadano venezolano, como el financista de la operación. Toro Ardila realizó transferencias para sostener el alojamiento del grupo en Caraz y, de manera más concreta, yapeo 80 soles a Obispo Díaz para que comprara el celular que los mantendría comunicados durante el operativo. Ese yapeo fue la pieza que lo delató. La policía rastreó la transacción, lo ubicó en Lima y lo trasladó en helicóptero a Caraz para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

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Las investigaciones y lo que falta conocer

El comandante López Mendoza ofreció una conferencia de prensa en Caraz para detallar el avance de las investigaciones. Confirmó las capturas, explicó la ruta del sicario y presentó los videos de vigilancia. Lo que no respondió fue la pregunta que todos hacen: quién dio la orden.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas tiene a cargo el caso por el presunto delito de sicariato en agravio de Susy Aponte Polo. Un juez otorgó 15 días de detención preliminar para Obispo Díaz y Toro Ardila, plazo durante el cual se realizarán las diligencias pendientes: análisis de evidencia, registro de videovigilancia, declaraciones de testigos y de los propios detenidos. La Dirección Nacional de Investigación Criminal envió desde Lima agentes especializados para apoyar el trabajo en Caraz.

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Obispo Díaz, sin embargo, tiene una herida en la mandíbula que no le permite hablar con claridad. Las autoridades evalúan trasladarlo a Lima para una operación especializada antes de continuar con su declaración. Toro Ardila tampoco ha declarado aún. Las diligencias formales comenzarán en los días siguientes.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron al programa Beto a Saber que la logística del asesinato habría comenzado a organizarse semanas antes del crimen, con seguimiento previo a la víctima y financiamiento coordinado desde la capital. La trazabilidad del dinero —quién pagó, cuánto y a través de qué canales— es una de las líneas de investigación más importantes para llegar al autor intelectual.

Un testigo que entrevistaba a la candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, relata los escalofriantes momentos de su asesinato. Describe cómo la vio caer y cómo el sonido del disparo fue confundido con pirotecnia de cumpleaños.| Video: Exitosa Noticias

El tercer periodista asesinado en menos de dos años

El asesinato de Susy Aponte Polo no ocurre en el vacío. El 20 de enero de 2025, en Ica, el periodista Gastón Medina fue asesinado a balazos frente a su casa. Tenía 61 años y venía denunciando irregularidades en el gobierno regional, la municipalidad provincial, el Poder Judicial y mafias vinculadas al transporte. Cuatro meses después, el 7 de mayo, en Iquitos, sicarios asesinaron a Raúl Celis López, periodista de Radio La Caribeña, cuando se dirigía a conducir su noticiero matutino.

Ahora es Susy Aponte Polo. Todos asesinados mientras investigaban corrupción en el ámbito del poder regional. El patrón es el mismo: periodistas que incomodan a autoridades locales, que nombran a funcionarios, que sacan a la luz contratos y mafias. “Yo creo que más bien lejos de hacer una buena investigación, siento que hay muchas personas que deben estar festejando ahí la muerte de la China, porque ella realmente les ponía sus cosas, los sacaba de fresco, por decirlo así”, dijo uno de sus colaboradores.

Familiares y amigos asisten al funeral de la periodista y candidata al gobierno regional Susy Aponte Polo, conocida como "La China Polo", quien fue asesinada a tiros por un hombre armado durante un acto de campaña en Caraz, en la región de Ancash, el 19 de septiembre, mientras su ataúd es trasladado a un campo de fútbol en Lima, Perú. 21 de septiembre de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda

¿Quién mandó a matar a la ‘China’ Polo?

Hay detenidos. Hay videos. Hay un hospedaje con registro de cuatro personas. Hay una ruta de dinero que va de Lima a Caraz. Hay un arma con historial criminal. Hay un sicario con el rostro grabado en múltiples cámaras y una mandíbula rota que todavía no le permite hablar.

Lo que no hay es un nombre para quien dio la orden.

La China Polo lo había señalado ella misma, nueve días antes de morir, frente a una cámara: Víctor ReVoredo Farfán. Las autoridades no han confirmado ni descartado esa línea. Lo que sí han dicho es que el autor intelectual sigue sin ser identificado y que los 15 días de detención preliminar son el plazo para llegar hasta él.

Caraz es una ciudad tranquila donde, según sus propios vecinos, nunca había ocurrido algo así. La China Polo se atrevió a denunciar, a nombrar, a hacer incómodo al poder en una región donde eso tiene un precio. El precio lo pagó ella. La investigación continúa, y la pregunta más importante de este caso sigue sin respuesta: ¿quién mandó matar a la China Polo?