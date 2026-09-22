Perú

Sicario de la China Polo llegó a Caraz, se encerró 4 días en un hostal y solo salió para matarla, según Fiscalía

El venezolano Luis Obispo Díaz no se alojó solo, sino que estaba acompañado por otras 3 personas que aún no han sido identificadas. De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo se atrincheró y no permitió el ingreso del personal de limpieza el hospedaje durante su estancia

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.
Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.
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Luis Iván Obispo Díaz, venezolano señalado como el presunto autor del asesinato de la comunicadora y candidata Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, llegó a la ciudad de Caraz, en la región Áncash, el 16 de septiembre junto a otras tres personas. Según la Fiscalía, el grupo permaneció atrincherado durante cuatro días en una habitación de un hostal y solo salió la mañana del 19 de septiembre para ejecutar el ataque.

De acuerdo con la investigación del fiscal provincial Raúl Godos Sedán, Obispo Díaz arribó a Caraz junto a otras tres personas: dos hombres y una mujer que no han sido plenamente identificados. Una de ellas se registró en el establecimiento con el nombre falso de Valeria Torres y un documento de identidad inexistente. El grupo se alojó en la habitación 303 del Hostal Caraz, ubicado en el jirón Sucre 1307.

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El pago del hospedaje se realizó mediante la aplicación Yape desde el número de teléfono de Ronald José Toro Ardila, otro ciudadano venezolano que, según la Fiscalía, no llegó a trasladarse a Caraz, sino que financió la operación a distancia desde Lima, ciudad donde reside y fue detenido con posterioridad.

Según el Ministerio Público, durante los días 16, 17, 18 y la mañana del 19 de septiembre, los cuatro ocupantes de la habitación impidieron el ingreso del personal de limpieza bajo el pretexto de custodiar dinero. La Fiscalía sostiene que, en ese período, el grupo coordinó los reglajes, horarios y la ruta de ataque contra Aponte Polo.

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Una pistola semiautomática de color negro con empuñadura de goma beige reposa sobre una superficie oscura y plana
Una pistola Glock incautada al presunto autor del asesinato de la candidata Susy Aponte Polo forma parte de las pruebas en la investigación de la Fiscalía en Perú. (PNP)

La ejecución del crimen contra la China Polo

La mañana del 19 de septiembre, cerca del mediodía, Obispo Díaz y sus tres acompañantes abandonaron el hostal e interceptaron a la “China Polo” en el jirón La Mar, a la altura del ingreso al mercado La Explanada de Caraz. Mientras Aponte Polo repartía volantes de campaña, el atacante, que portaba una pistola Glock 19 Gen4 calibre 9x19 milímetros con número de serie BTBG236, disparó a corta distancia e impactó a la víctima en el ojo derecho. La comunicadora murió de forma instantánea por un traumatismo craneoencefálico.

Tras consumar el ataque, Obispo Díaz emprendió la huida y disparó de manera indiscriminada a lo largo de la vía pública, lo que provocó heridas por proyectil de arma de fuego en al menos seis personas.

Según la reconstrucción fiscal, el atacante abordó de manera violenta una mototaxi en la avenida Antonio Raymondi y obligó al conductor a trasladarlo. En el trayecto se despojó de su polera, manchada de sangre, para envolver el arma de fuego y ocultarla en la cintura. Una suboficial de la Policía Nacional advirtió la actitud sospechosa del sujeto e inició una persecución en un vehículo menor, mientras coordinaba con la comisaría sectorial de Caraz un plan cerco para interceptarlo.

Los portadores del féretro transportan el ataúd de la periodista y candidata a la administración regional Susy Aponte Polo, conocida como "La China Polo", que fue asesinada a tiros por un hombre armado durante un acto de campaña en Caraz, en la región de Ancash, el 19 de septiembre, durante su funeral en Lima, Perú. 21 de septiembre de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda
Los portadores del féretro transportan el ataúd de la periodista y candidata a la administración regional Susy Aponte Polo, conocida como "La China Polo", que fue asesinada a tiros por un hombre armado durante un acto de campaña en Caraz, en la región de Ancash, el 19 de septiembre, durante su funeral en Lima, Perú. 21 de septiembre de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda

Obispo Díaz descendió de la mototaxi e ingresó a una zona de sembríos de maíz cercana a la obra del nuevo hospital de Caraz, junto a la carretera Huaraz-Caraz. Alrededor de las 12:55 horas, el personal policial lo acorraló y el sospechoso arrojó el arma al suelo antes de ser detenido en flagrancia. Presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego y traumatismos, por lo que fue trasladado bajo custodia al hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Los tres acompañantes que permanecían con él en el hostal se dieron a la fuga y continúan sin ser identificados.

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