Marina de Guerra “no encubrirá a nadie” tras denuncia en Liceo Naval, asegura contraalmirante Antonio Vildoso

Efectivos policiales trasladan a jóvenes con el rostro cubierto hacia un vehículo durante las investigaciones por presunta agresión en el Liceo Naval Almirante Guise. (Infobae Perú/Difusión)

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La Marina de Guerra del Perú (MGP) afirmó que “no apañará ni encubrirá a nadie” ante la denuncia de presunto abuso sexual contra un estudiante de cuarto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. El contraalmirante Antonio Vildoso sostuvo que la institución condena los hechos y que adoptará medidas para evitar casos similares en los colegios navales.

El pronunciamiento se produjo después de que cuestionamientos públicos señalaran que los primeros comunicados institucionales aludieron a “violencia” sin detallar la presunta agresión sexual denunciada.

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Al respecto, en una entrevista para RPP Noticias, Vildoso indicó que la información completa se encuentra bajo competencia de las autoridades encargadas de las pesquisas y defendió una posición de prudencia mientras el caso continúa en investigación.

En esa línea, el director general de Comunicación Estratégica e Intereses Marítimos de la Marina señaló que los liceos y la institución no manejan directamente las denuncias. También calificó el caso como penoso y afirmó que rechazan toda forma de violencia sexual, psicológica o física.

Milagros Leiva lee en su programa 'Sin Rodeos' un comunicado enviado por la madre de la víctima del caso Liceo Naval. En la carta, la madre descarta iniciar acciones legales y, en cambio, pide sumar esfuerzos para encontrar la verdad y la justicia para su hijo. Video: Panamericana TV / Sin rodeos

Colegio denunció a adultos que iban en el bus

Vildoso informó que el Liceo Naval presentó una denuncia contra los adultos que viajaban en el bus donde ocurrió el hecho denunciado por la víctima. La declaración contrasta con lo señalado por Jorge Petrozzi, abogado del estudiante, quien afirmó que en el vehículo viajaban dos docentes y el conductor, y que la institución no los había identificado públicamente ni denunciado.

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Petrozzi sostuvo que quienes tenían a cargo el traslado podrían afrontar responsabilidades si se prueba que omitieron impedir el delito. Según explicó, esa eventual omisión puede tener consecuencias penales vinculadas con el hecho atribuido a los adolescentes investigados. El abogado anunció que pedirá a la Fiscalía celeridad en las diligencias y que participará en el proceso bajo la conducción del Ministerio Público.

La defensa indicó además que la agresión habría estado precedida por episodios de acoso escolar conocidos dentro del plantel. Esa versión deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes. Petrozzi dijo que la familia busca establecer la identidad de los adultos presentes en el vehículo y cuestionó que, según su relato, no recibió medidas concretas de acompañamiento por parte de los directivos.

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Minedu ya asume administración del plantel

Consultado sobre la decisión del Ejecutivo de entregar la administración del colegio al Ministerio de Educación (Minedu), Vildoso respondió que la Marina acepta esa disposición.

La nueva dirección estará a cargo de Luis Alemán, según indicó. El cambio se produce mientras las autoridades educativas y el Ministerio Público mantienen actuaciones relacionadas con la denuncia presentada por la familia.

El contraalmirante afirmó que las reglas vigentes limitan la posibilidad de suspender o expulsar a alumnos por conductas disciplinarias. Explicó que la normativa prevé medidas de conducta, tareas de reparación y seguimiento a estudiantes y padres. “Vamos a corregir lo que haya que corregir”, declaró al insistir en que la respuesta institucional deberá medirse por las acciones que se adopten.

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Vildoso pidió evitar que el caso derive en una generalización sobre los alumnos del Liceo Naval. Recordó que la institución tiene más de 60 años de trayectoria y que cerca de 12 mil personas egresaron de sus aulas.