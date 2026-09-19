Perú

Susy ‘La China’ Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, es asesinada durante campaña en Caraz

La comunicadora de 43 años realizaba actividades proselitistas en las inmediaciones del mercado de Caraz cuando ocurrió el ataque. La Policía investiga el crimen

Fotografía en blanco y negro de Susy Aponte Polo sonriendo en un sofá, vestida con un polo oscuro con un distintivo circular
La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )
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La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, fue asesinada este sábado en la ciudad de Caraz, según reportes de medios locales. La comunicadora, de 43 años, se encontraba realizando actividades de campaña proselitista en las inmediaciones del mercado de la localidad como parte de su candidatura por el movimiento Socios por Áncash.

De acuerdo con información difundida por Chimbote Infórmate, el ataque ocurrió mientras Aponte Polo realizaba labores de campaña en la zona. Por su parte, Exitosa Trujillo informó, citando reportes preliminares de la Policía Nacional, que uno de los presuntos implicados en el crimen habría sido detenido. Las circunstancias exactas del asesinato aún son materia de investigación.

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La comunicadora había adquirido notoriedad en redes sociales por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción y, según Diario Nuevo Sol, días antes del crimen había difundido un video en el que advertía sobre amenazas contra su vida. El medio señaló que la periodista tenía previsto emitir este sábado un espacio en el que presentaría nuevas denuncias.

Hasta el momento, se espera información oficial de las autoridades sobre el asesinato de Aponte Polo, así como detalles sobre la investigación y la situación del presunto detenido. La Policía y las autoridades competentes deberán determinar las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes. La información permanece en desarrollo.

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