Un 74,5% de potenciales viajeros evita el país por el caos con las entradas a Machu Picchu y optan por Colombia, Costa Rica y México

El desorden logístico y administrativo figura como el principal obstáculo para los viajeros, señalado por el 68,5% de los encuestados. Foto: KB Adventure

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Un estudio de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) advierte que las dificultades para planificar un viaje al Perú están afectando la intención de visita de miles de potenciales turistas extranjeros. El problema se concentra en factores operativos, administrativos y en la incertidumbre relacionada con el acceso a Machu Picchu.

La investigación, realizada por la Unidad de Inteligencia de Datos de Impulso Corp, procesó más de 2.919 millones de datos digitales y analizó la interacción de 19,1 millones de personas de Estados Unidos, España, México, Reino Unido, Brasil y Colombia interesadas en viajar al país. Los resultados muestran que una parte importante de este público termina aplazando o modificando sus planes ante las dificultades encontradas.

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Los factores que frenan las visitas al Perú

Entre las principales razones que desaniman a los viajeros aparece el desorden logístico y administrativo, mencionado por el 68,5% de los consultados. Le siguen la inestabilidad sociopolítica, incluidas huelgas y bloqueos, con 56,4%, y la especulación y las estafas dentro de la operación turística, con 44,2%.

El acceso a Machu Picchu concentra además una parte importante de las dificultades. La percepción negativa sobre la obtención de entradas al santuario pasó de 36,4% a 43,5%. Entre quienes finalmente visitaron el Perú, el 64,2% manifestó insatisfacción con la experiencia en las plataformas digitales del Estado y el 58,7% con la saturación de los servicios.

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Las dificultades para ingresar a Machu Picchu también generan preocupación: la percepción negativa sobre la adquisición de entradas al santuario aumentó de 36,4% a 43,5%. Foto: Hoteles Costa del Sol

“El Perú no ha perdido su atractivo; lo que debemos recuperar es la confianza del viajero en que la experiencia que está comprando podrá desarrollarse sin contratiempos”, enfatizó Claudia Medina, presidenta de APOTUR.

Colombia, Costa Rica y México aparecen como alternativas

Las dificultades para concretar una reserva también están modificando las decisiones de viaje. Según el estudio, el 38,5% de los viajeros termina cancelando sus planes para visitar el Perú y elige otro destino, mientras que el 25,4% prefiere postergar el viaje por más de seis meses.

En este escenario, México, Costa Rica, Colombia y Ecuador aparecen como opciones consideradas por los potenciales visitantes. El informe señala que los viajeros valoran especialmente la facilidad de organización y la transparencia de los sistemas de reservas digitales, aspecto destacado por el 52,4%. Otro 45,8% considera relevante contar con garantías de tránsito libre y sin interrupciones.

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La inteligencia artificial gana espacio entre los viajeros

El estudio también identifica un cambio en la manera en que los turistas investigan un destino antes de decidir una compra. El uso de herramientas de inteligencia artificial para realizar consultas pasó de 55,4% a 62,5% entre los viajeros internacionales analizados.

El 64,2% de quienes viajaron al Perú expresó su insatisfacción con las plataformas digitales del Estado, mientras que el 58,7% cuestionó la saturación de los servicios turísticos. Foto: National Geographic

También aumentó la búsqueda de información en foros y comunidades especializadas, que pasó de 29,1% a 48,7%. A ello se suma el mayor uso de portales gubernamentales con alertas de viaje, cuya consulta se elevó de 5,9% a 28,4%.

APOTUR plantea cambios para recuperar la confianza

Ante este escenario, el gremio considera que la recuperación del turismo requiere medidas que complementen la promoción turística con soluciones concretas para reducir la incertidumbre que enfrentan los visitantes durante la planificación y compra de sus viajes.

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Entre las propuestas entregadas al Mincetur figura como prioridad la transparencia en la venta de entradas a Machu Picchu, señalada por el 74,5% de los encuestados. También se plantea establecer políticas claras de devolución y reembolso ante imprevistos o causas de fuerza mayor, una medida respaldada por el 68,2%.

Otra de las medidas propuestas consiste en simplificar la identificación de operadores turísticos formales y seguros, prioridad para el 55,4% de los participantes. El Mincetur recibió favorablemente los aportes de APOTUR y señaló que las propuestas coinciden con las prioridades del sector público para impulsar la reactivación turística.