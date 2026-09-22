Los deseos de Marcos Huamán para esta fecha FIFA 2026 con la selección peruana: “Para eso voy a trabajar”

El defensor asegura que trabajará para estar disponible donde lo requiera el comando técnico, mientras el plantel prepara el amistoso del sábado con rivales de peso en el horizonte cercano (Bicolor )

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El defensor Marcos Huamán volvió a ponerse la camiseta de la Bicolor con la determinación intacta y una meta concreta: ganarse un lugar en el campo de juego.

En los primeros días de preparación del plantel de cara a la fecha internacional, el futbolista dejó en claro que su prioridad es estar disponible para cuando el comando técnico lo requiera, y que cada entrenamiento es un paso hacia ese fin.

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La unión del grupo y el respaldo de sus compañeros, según él mismo reconoció, han sido claves para que su adaptación al equipo fluya sin tropiezos desde el primer día.

Entrenamientos en marcha y confianza colectiva

Marcos Huamán destacó el buen ambiente durante los entrenamientos de la selección peruana y aseguró que el equipo trabaja con miras al amistoso del sábado. El defensor valoró la preparación antes de la fecha FIFA. (Bicolor+)

Los trabajos de la selección peruana avanzan con buenas sensaciones dentro del plantel. Huamán fue uno de los convocados que se refirió al clima interno del grupo y al nivel de los entrenamientos previos al primer amistoso del calendario, que se disputará el próximo sábado.

“Estamos trabajando muy bien y esto nos ayudará para el partido de este sábado de la mejor manera posible”, declaró el defensor en diálogo con Bicolor+. Sus palabras reflejaron el optimismo que circula en el vestuario, donde la preparación física y táctica ocupa el centro de la rutina diaria.

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El futbolista subrayó que las sesiones de trabajo han tenido un ritmo positivo, algo que considera fundamental para que el equipo llegue en condiciones óptimas al debut de esta fecha FIFA. La Bicolor enfrentará en los próximos días a rivales de peso como Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, por lo que la puesta a punto del plantel cobra una relevancia especial.

Adaptación al grupo y el calor de los compañeros

El regreso de Marcos Huamán a la selección peruana estuvo acompañado por el respaldo de sus compañeros. El defensor aseguró sentirse cada vez más cómodo y resaltó el ambiente de unidad que encuentra dentro del plantel. (Selección Peruana)

Uno de los aspectos más destacados de la reaparición de Huamán en la selección fue su testimonio sobre cómo ha vivido el reencuentro con el grupo. El defensor reconoció que el proceso de acoplamiento lleva su tiempo, pero que la actitud de sus compañeros ha facilitado cada paso del camino.

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“Me voy sintiendo bien en el equipo, mis compañeros me ayudan a estar cómodo, estoy muy contento de poder aportarle al grupo que es muy unido”, manifestó Huamán. La frase resume un estado de ánimo que el propio jugador describió como creciente: cada jornada de trabajo lo acerca más a sentirse parte del colectivo.

Consultado sobre quién lidera la integración dentro del vestuario, el futbolista fue cauto pero claro: “Ahorita estamos acoplándonos de a poco, pero ahí estamos, intentando interactuar con todos”. Reconoció que, como en todo grupo humano, hay personalidades más extrovertidas que otras, aunque remarcó que la unidad del plantel está por encima de las diferencias individuales.

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Ese ambiente de cohesión, según Huamán, no es casual. Es el resultado de un trabajo sostenido entre jugadores que comparten un mismo propósito: representar al Perú con la mayor entrega posible en cada partido que se les presente.

La meta personal y el mensaje a la hinchada

El defensor Marcos Huamán quiere aprovechar su regreso a la selección peruana para ganar minutos en los amistosos. El jugador afirmó que está dispuesto a ocupar cualquier posición donde el técnico considere necesario. (Selección Peruana)

Más allá del clima grupal, Huamán tiene en mente un objetivo personal que guía cada uno de sus movimientos en los entrenamientos. El defensor no esquivó la pregunta y respondió con una determinación que no dejó lugar a dudas.

“Quiero tener minutos en los partidos, para eso voy a trabajar. Donde necesiten voy a estar 100% ahí”, afirmó. La frase condensa su filosofía dentro del equipo: disponibilidad total, sin condiciones ni posiciones predeterminadas. Está dispuesto a jugar donde el comando técnico lo ubique, con tal de sumar tiempo en cancha y aportar al resultado colectivo.

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Esa actitud, la de ponerse al servicio del grupo antes que la del protagonismo individual, es precisamente la que los cuerpos técnicos valoran en un defensor de sus características. Huamán lo sabe y lo aplica desde el primer día de convocatoria.

Por último, el futbolista tuvo palabras para los hinchas de la selección peruana, a quienes pidió que mantengan su apoyo incondicional durante esta etapa de amistosos. La Bicolor necesita del aliento de su gente para afrontar una serie de compromisos que servirán como termómetro del momento actual del equipo y como plataforma para los objetivos que vendrán más adelante en el calendario de la selección.

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