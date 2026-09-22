Perú

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

La mandataria sostuvo que el país está dispuesto a colaborar con la alianza y recibir el apoyo de sus integrantes para enfrentar a las organizaciones criminales

Luego de una reunión con la coalición 'Escudo de las Américas' junto al presidente Donald Trump, la mandataria peruana reafirma su compromiso de combatir el crimen con la misma determinación con que se derrotó a Sendero Luminoso y el MRTA. | TV Perú Noticias
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La presidenta Keiko Fujimori afirmó este martes ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, que su país se incorpora “con entusiasmo, pero sobre todo con determinación” al llamado Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Washington para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

En diálogo con RPP, Fujimori explicó que durante el encuentro, celebrado en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le pidió que pronunciara unas palabras ante Trump debido a la reciente incorporación de Lima a esta alianza.

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“Nosotros hemos tenido grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y los pudimos derrotar. Y con esta misma determinación y decisión política es que vamos a enfrentar a estas organizaciones criminales”, declaró.

“Por eso es tan importante el respaldo y esta coalición que se ha formado gracias a la iniciativa del presidente Trump. Agradecí la invitación, por supuesto, y estamos dispuestos nosotros, como peruanos, a colaborar y también a recibir el apoyo de parte de toda esta coalición”, agregó.

Peru's President Keiko Fujimori walks to the podium to address the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/MIKE SEGAR
Peru's President Keiko Fujimori walks to the podium to address the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/MIKE SEGAR

Trump ofreció a sus aliados latinoamericanos el respaldo de su Administración para intervenir contra los carteles en sus países si estos no pueden combatirlos por sí mismos.

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Además de Fujimori, participaron en el encuentro los jefes de Estado de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Paraguay, Santiago Peña; y República Dominicana, Luis Abinader. También asistió el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

“Durante años, los carteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, declaró el mandatario estadounidense al inicio de la reunión.

Seguidamente, describió a estas organizaciones como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

“Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, afirmó antes de atribuirse influencia en las victorias electorales de algunos de sus aliados.

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