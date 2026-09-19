¿Quién fue la China Polo?: Periodista y candidata al Gore Áncash asesinada tras denunciar amenazas de muerte

Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gore Áncash, fue asesinada en un mercado de Caráz. (Foto: China Polo)

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Susy Isabel Aponte Polo, conocida como La China Polo, fue asesinada a balazos este sábado 19 de septiembre durante una actividad de campaña en las inmediaciones de un mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas, Áncash.

La periodista y candidata regional, de 43 años, había advertido en días previos sobre amenazas contra su vida y problemas en sus cuentas de redes sociales. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto feminicidio para esclarecer el ataque.

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El hecho ocurrió cuando Aponte Polo realizaba proselitismo por el Movimiento Independiente Regional Socios por Áncash, organización con la que postulaba al Gobierno Regional de Áncash en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Dos personas recibieron impactos de bala y fueron llevadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz. La comunicadora murió por las lesiones; el otro herido permanece bajo atención médica.

Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, falleció tras ser atacada a balazos durante una actividad proselitista en el mercado de Caraz. (Composición: Infobae Perú)

¿Quién era la China Polo?

Aponte Polo dirigía el espacio digital China Polo Dominical, a través de su canal de YouTube, y combinaba el periodismo con su actividad electoral. En dicho espacio difundía denuncias e investigaciones sobre presunto crimen organizado, minería ilegal, obras públicas, autoridades locales y regionales y casos que, según sus publicaciones, podían involucrar actos de corrupción en Áncash.

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Su trabajo en plataformas digitales le dio exposición y convirtió sus transmisiones en una vía para presentar acusaciones y reclamos ciudadanos. En octubre de 2024, la comunicadora publicó un reportaje sobre la conductora María Pía Copello y su esposo, el empresario Samuel Dyer Coriat.

El informe afirmó que ambos estaban bajo investigación de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y usurpación, además de una supuesta relación con una red llamada “Los Poderosos”.

Copello rechazó las afirmaciones en televisión y redes sociales. Sostuvo que ni ella ni Dyer tenían investigaciones por lavado de activos.

La conductora envió una carta notarial que exigía una rectificación pública en 24 horas y anunció acciones legales por difamación, al alegar un perjuicio a la reputación de su familia, según manifestó públicamente ante cámaras.

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La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )

Fiscalía investiga el crimen y busca establecer el móvil del ataque

La fiscal provincial Dina Ramos Jáuregui, acompañada por cuatro fiscales adjuntos, encabeza las diligencias con la Policía Nacional del Perú (PNP).

El Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver, la revisión de las cámaras de videovigilancia y otras actuaciones urgentes. La pesquisa debe reconstruir las circunstancias del crimen, identificar a los autores materiales e intelectuales y establecer el móvil. La Policía detuvo a un ciudadano venezolano, señalado preliminarmente como presunto participante.

El asesinato motivó pronunciamientos de integrantes de su agrupación. Valentín Fernández, candidato a la alcaldía de Nuevo Chimbote, escribió: “Estoy consternado por su asesinato. Exigimos una investigación inmediata, independiente y rigurosa que permita identificar y sancionar a todos los responsables”.

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El Gobierno Regional de Áncash pidió al Ministerio del Interior (Mininter) y a la PNP medidas de seguridad para candidatos, además de un cerco policial para ubicar a los responsables.