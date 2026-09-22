Perú

Melcochita agradece homenaje en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

El sonero peruano Pablo Villanueva fue homenajeado con una escultura y un mural en el distrito donde nació. El 26 de setiembre sube al escenario por última vez, rodeado de grandes figuras de la salsa

Un hombre con saco azul decorado escribe con un plumón sobre un mural pintado en una pared de ladrillos blancos
El diseñador Antonio Díaz plasmó un graffiti en la calle Rivas que incluye la frase característica "No vayan".
Guardar

El sonero peruano fue reconocido con un busto y un graffiti en su distrito natal, días antes de subir por última vez a un escenario Pablo Villanueva, conocido en el mundo artístico como “Melcochita”, se prepara para su última presentación en vivo tras un fin de semana de homenajes en el distrito donde nació.

La Municipalidad de La Victoria le dedicó un busto de fibra de vidrio y un graffiti en reconocimiento a sus nueve décadas de trayectoria musical, un tributo que llega apenas unos días antes de su concierto de retiro, programado para el 26 de setiembre.

PUBLICIDAD

Escultura de un busto sobre un pedestal claro con una placa metálica, ubicado en un parque con palmeras, senderos y juegos infantiles
El escultor Raúl Franco elaboró la escultura del artista que fue develada en el Parque Chicama junto a las autoridades locales.

El sonero cumplió 90 años el 17 de setiembre y, en diálogo con sus seguidores a través de redes sociales, adelantó que la fecha marcará el cierre de su carrera sobre los escenarios. Entre gestos de reconocimiento público y reflexiones personales sobre la vejez y la salud, Villanueva encara la recta final de una etapa que abarca tres generaciones de público.

El legendario Melcochita celebra sus 90 años y comparte sus secretos para una vida larga y llena de energía. Con su característico humor, nos cuenta la importancia de evitar los problemas, comer sano y hacer ejercicio. ¡Una lección de vida imperdible! Video: Instagram @los90demelcochita

La Victoria le rinde tributo con una escultura y un graffiti en sus calles

El escultor Raúl Franco elaboró el busto de Melcochita, develado en una ceremonia pública en el Parque Chicama con la presencia del propio artista y del alcalde de La Victoria, Rubén Cano. El acto formó parte del reconocimiento oficial de la comuna a uno de sus vecinos más destacados.

PUBLICIDAD

“Quiero agradecer al Alcalde Rubén Cano y a Damián Ode con todo mi cariño, lo de hoy va a quedar en mi corazón toda la vida hasta que hable con la muerte”, declaró el sonero durante la ceremonia.

Dos fotografías de Pablo Villanueva sonriendo junto a un busto sobre un pedestal con placa y posando en un selfie junto a dos acompañantes
La Municipalidad de La Victoria instaló un busto de fibra de vidrio y un graffiti en honor a la trayectoria musical del sonero.

El homenaje se completó con un graffiti a color realizado por el diseñador Antonio Díaz, instalado horizontalmente en la cuadra dos de la calle Rivas. La pieza incluye la frase “No vayan”, una de las expresiones más asociadas al repertorio del artista a lo largo de su carrera. Ambas obras permanecerán de forma fija en el espacio público del distrito.

El sonero se despide de los escenarios con un concierto por todo lo alto

A pocos días del homenaje municipal, Melcochita se alista para el evento “Los 90 de Melcochita: la despedida del sonero”, que se realizará el sábado 26 de setiembre desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, en Santiago de Surco, con una duración estimada de cuatro horas.

Pablo Villanueva, sonriente, viste un saco negro con bordados dorados y camisa blanca mientras se apoya contra una pared blanca
El comediante señaló que busca permanecer en el recuerdo del público a través de sus chistes y sones montunos.

La velada reunirá a artistas como Daniela Darcourt, Camagüey, Septeto Acarey, Brunella Torpoco, César Vega, Alex Ramírez, Son Tentación y la agrupación cubana La Charanga Habanera, quienes le rendirán tributo en vivo. Las entradas están disponibles en la plataforma Teleticket, aunque solo queda disponible la Zona Melcochita VIP, con un precio de 88 soles.

Afiche publicitario con la imagen del artista Melcochita al centro junto a otros cantantes e información del concierto en letras doradas
Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, realizará su concierto de retiro tras recibir homenajes por sus 90 años.

En redes sociales, el propio artista había adelantado la cita al agradecer el cariño recibido por su cumpleaños. “Estoy muy agradecido por estos 90 años de vida, de historias, de música, de risas y de hacer lo que más amo. Gracias a ustedes por tanto cariño durante todos estos años”, escribió, y agregó: “Antes que me vaya al más allá, celebro mis 90 años como Dios manda. Nos vemos este 26 de setiembre en la fiesta salsera del año: Los 90 de Melcochita”.

Melcochita desmiente rumores sobre su salud y reafirma su vitalidad

En una conversación difundida en sus redes sociales, Villanueva también abordó los rumores sobre su estado de salud, generados a partir de una fotografía tomada durante una visita hospitalaria. “La vez pasada estuve con una foto de Damián, que me fue a visitar al hospital, y la sacan ahorita. No, ‘que el hombre está enfermo del corazón’. O sea, todavía estoy mentalmente, en las masas encefálicas y las neuronas están perfectas”, respondió el sonero.

El gran Melcochita cuenta cómo quiere ser recordado: por sus chistes, sus canciones y la alegría que ha llevado a generaciones. Con su estilo único, aclara los rumores sobre su salud y demuestra que está más vital que nunca. Video: Instagram @los90demelcochita

Consultado sobre qué se siente al llegar a los 90 años, el músico atribuyó su longevidad al cuidado personal y a los avances de la actualidad. “Llegar al noventa es una felicidad gracias a Dios y al cuidado que tiene la persona. Ahora con la tecnología que hay, los alimentos y las vitaminas, uno dura”, señaló. El artista contó además que practicó gimnasia con aparatos como caballo, barra y argollas, disciplina que mantiene hasta la actualidad de forma reducida.

Pablo Villanueva sostiene baquetas mientras toca un juego de timbales con cencerros de metal y un bloque rojo sobre fondo oscuro
El espectáculo de despedida de Melcochita tendrá lugar el 26 de setiembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad.

Sobre cómo desea ser recordado, Melcochita fue enfático en que su legado está ligado al humor y a la música que acompañó a varias generaciones. “Quiero que me recuerden cuando con mis chascarros y mis chistes yo celebro creo tres generaciones, mis canciones, mis sones montunos. Todavía tengo para rato. Estoy vivito y coleando”, afirmó el sonero, a días de su despedida definitiva de los escenarios.

Temas Relacionados

MelcochitaLa VictoriaSalsaConcierto en LimaConciertoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

La mandataria detalló qué autoridades estarán a cargo de acompañar al pontífice durante sus actividades fuera de la capital y explicó cómo se distribuirán las funciones oficiales durante la visita

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Juan Pablo Varillas firmó otra remontada para el recuerdo en el Challenger de Buenos Aires: dio vuelta a doble quiebre en set final

El tenista nacional avanzó a octavos de final en el certamen bonaerense tras dejar en el camino a Tomás Farjat; ‘Juampi’ extiende su grato momento y se medirá ante Murkel Dellien en la siguiente ronda

Juan Pablo Varillas firmó otra remontada para el recuerdo en el Challenger de Buenos Aires: dio vuelta a doble quiebre en set final

El arquero Nacho Barrios pidió disculpas tras jugar de delantero con UTC en Liga 1: “No lo olvidaré nunca, es inédito”

El guardameta ingresó en los minutos finales ante Sport Huancayo debido a la falta de jugadores y explicó cómo vivió una situación inusual en su carrera profesional

El arquero Nacho Barrios pidió disculpas tras jugar de delantero con UTC en Liga 1: “No lo olvidaré nunca, es inédito”

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

La influencer respondió a las acusaciones de bullying de Marina y aclaró que la cuenta ‘Vacawatusi’ no le pertenecía. La influencer admitió que dejó un comentario “inapropiado”.

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Papa León XIV en Perú: Gobierno habilita contrataciones, uso temporal de predios privados y otras medidas excepcionales por su visita

El decreto autoriza servicios de transmisión, saneamiento, seguridad y logística para las actividades que el pontífice realizará en Lima y otras regiones

Papa León XIV en Perú: Gobierno habilita contrataciones, uso temporal de predios privados y otras medidas excepcionales por su visita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

Rafael López Aliaga, denunciado por Carlos Bruce, insiste en acusarlo de “estilo mafioso” y estar a la “sombra de Odebrecht”

Ricardo Belmont llama mentiroso a López Aliaga y considera “un chiste” que Carlos Álvarez lidere su plan de seguridad

Piden impulsar reforma constitucional para que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

ENTRETENIMIENTO

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual en bus del Liceo Naval

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Marina Gold revela que sufrió bullying durante tres años en el Liceo Naval y usuarios señalan a Michelle Onetto

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

DEPORTES

Juan Pablo Varillas firmó otra remontada para el recuerdo en el Challenger de Buenos Aires: dio vuelta a doble quiebre en set final

Juan Pablo Varillas firmó otra remontada para el recuerdo en el Challenger de Buenos Aires: dio vuelta a doble quiebre en set final

El arquero Nacho Barrios pidió disculpas tras jugar de delantero con UTC en Liga 1: “No lo olvidaré nunca, es inédito”

Ignacio Buse ve una oportunidad de crecimiento exponencial al participar en la Laver Cup: “Puedo aprender muchísimo”

Así trabaja la selección peruana en Orlando de cara a los amistosos de la fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Patrick Zubczuk pidió oportunidad a los jugadores de Deportivo Garcilaso en la selección peruana: “Hay varios que merecen ser convocados”