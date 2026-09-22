Melcochita agradece homenaje en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

El diseñador Antonio Díaz plasmó un graffiti en la calle Rivas que incluye la frase característica "No vayan".

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El sonero peruano fue reconocido con un busto y un graffiti en su distrito natal, días antes de subir por última vez a un escenario Pablo Villanueva, conocido en el mundo artístico como “Melcochita”, se prepara para su última presentación en vivo tras un fin de semana de homenajes en el distrito donde nació.

La Municipalidad de La Victoria le dedicó un busto de fibra de vidrio y un graffiti en reconocimiento a sus nueve décadas de trayectoria musical, un tributo que llega apenas unos días antes de su concierto de retiro, programado para el 26 de setiembre.

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El escultor Raúl Franco elaboró la escultura del artista que fue develada en el Parque Chicama junto a las autoridades locales.

El sonero cumplió 90 años el 17 de setiembre y, en diálogo con sus seguidores a través de redes sociales, adelantó que la fecha marcará el cierre de su carrera sobre los escenarios. Entre gestos de reconocimiento público y reflexiones personales sobre la vejez y la salud, Villanueva encara la recta final de una etapa que abarca tres generaciones de público.

El legendario Melcochita celebra sus 90 años y comparte sus secretos para una vida larga y llena de energía. Con su característico humor, nos cuenta la importancia de evitar los problemas, comer sano y hacer ejercicio. ¡Una lección de vida imperdible! Video: Instagram @los90demelcochita

La Victoria le rinde tributo con una escultura y un graffiti en sus calles

El escultor Raúl Franco elaboró el busto de Melcochita, develado en una ceremonia pública en el Parque Chicama con la presencia del propio artista y del alcalde de La Victoria, Rubén Cano. El acto formó parte del reconocimiento oficial de la comuna a uno de sus vecinos más destacados.

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“Quiero agradecer al Alcalde Rubén Cano y a Damián Ode con todo mi cariño, lo de hoy va a quedar en mi corazón toda la vida hasta que hable con la muerte”, declaró el sonero durante la ceremonia.

La Municipalidad de La Victoria instaló un busto de fibra de vidrio y un graffiti en honor a la trayectoria musical del sonero.

El homenaje se completó con un graffiti a color realizado por el diseñador Antonio Díaz, instalado horizontalmente en la cuadra dos de la calle Rivas. La pieza incluye la frase “No vayan”, una de las expresiones más asociadas al repertorio del artista a lo largo de su carrera. Ambas obras permanecerán de forma fija en el espacio público del distrito.

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El sonero se despide de los escenarios con un concierto por todo lo alto

A pocos días del homenaje municipal, Melcochita se alista para el evento “Los 90 de Melcochita: la despedida del sonero”, que se realizará el sábado 26 de setiembre desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, en Santiago de Surco, con una duración estimada de cuatro horas.

El comediante señaló que busca permanecer en el recuerdo del público a través de sus chistes y sones montunos.

La velada reunirá a artistas como Daniela Darcourt, Camagüey, Septeto Acarey, Brunella Torpoco, César Vega, Alex Ramírez, Son Tentación y la agrupación cubana La Charanga Habanera, quienes le rendirán tributo en vivo. Las entradas están disponibles en la plataforma Teleticket, aunque solo queda disponible la Zona Melcochita VIP, con un precio de 88 soles.

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Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, realizará su concierto de retiro tras recibir homenajes por sus 90 años.

En redes sociales, el propio artista había adelantado la cita al agradecer el cariño recibido por su cumpleaños. “Estoy muy agradecido por estos 90 años de vida, de historias, de música, de risas y de hacer lo que más amo. Gracias a ustedes por tanto cariño durante todos estos años”, escribió, y agregó: “Antes que me vaya al más allá, celebro mis 90 años como Dios manda. Nos vemos este 26 de setiembre en la fiesta salsera del año: Los 90 de Melcochita”.

Melcochita desmiente rumores sobre su salud y reafirma su vitalidad

En una conversación difundida en sus redes sociales, Villanueva también abordó los rumores sobre su estado de salud, generados a partir de una fotografía tomada durante una visita hospitalaria. “La vez pasada estuve con una foto de Damián, que me fue a visitar al hospital, y la sacan ahorita. No, ‘que el hombre está enfermo del corazón’. O sea, todavía estoy mentalmente, en las masas encefálicas y las neuronas están perfectas”, respondió el sonero.

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El gran Melcochita cuenta cómo quiere ser recordado: por sus chistes, sus canciones y la alegría que ha llevado a generaciones. Con su estilo único, aclara los rumores sobre su salud y demuestra que está más vital que nunca. Video: Instagram @los90demelcochita

Consultado sobre qué se siente al llegar a los 90 años, el músico atribuyó su longevidad al cuidado personal y a los avances de la actualidad. “Llegar al noventa es una felicidad gracias a Dios y al cuidado que tiene la persona. Ahora con la tecnología que hay, los alimentos y las vitaminas, uno dura”, señaló. El artista contó además que practicó gimnasia con aparatos como caballo, barra y argollas, disciplina que mantiene hasta la actualidad de forma reducida.

El espectáculo de despedida de Melcochita tendrá lugar el 26 de setiembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad.

Sobre cómo desea ser recordado, Melcochita fue enfático en que su legado está ligado al humor y a la música que acompañó a varias generaciones. “Quiero que me recuerden cuando con mis chascarros y mis chistes yo celebro creo tres generaciones, mis canciones, mis sones montunos. Todavía tengo para rato. Estoy vivito y coleando”, afirmó el sonero, a días de su despedida definitiva de los escenarios.

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