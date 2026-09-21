Perú

Jueza ordena 15 días de detención preliminar a implicados en el asesinato de ‘La China’ Polo en Caraz

El requerimiento fue sustentado por el fiscal Raúl Godos Sedán ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Caraz. La investigación acumula tres detenidos, entre ellos el presunto autor material, un ciudadano venezolano que portaba un arma robada a un policía en 2023

Fotografía en blanco y negro de Susy Aponte Polo sonriendo en un sofá, vestida con un polo oscuro con un distintivo circular
La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )
Guardar

La jueza del Módulo Básico de Justicia de Caraz declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dispuso 15 días de detención preliminar contra los investigados por el presunto sicariato de Susy Aponte Polo, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash conocida como ‘La China’ Polo, asesinada el sábado 20 de septiembre durante una actividad de campaña en las inmediaciones del mercado de Caraz, provincia de Huaylas.

El requerimiento fue sustentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria por el fiscal provincial Raúl Godos Sedán, responsable del caso, junto a Shirley Liliana Sarate, integrante del equipo fiscal de Huaylas. Según informó el Ministerio Público – Distrito Fiscal de Áncash, la medida permitirá continuar con las diligencias y recabar mayores elementos de convicción para el esclarecimiento del crimen.

PUBLICIDAD

En plena campaña electoral, la periodista y candidata Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos en Caraz. Este informe detalla los últimos días de 'China Polo', las denuncias que realizó en redes sociales sobre amenazas y el clamor por justicia ante la escalada de violencia.

Tres detenidos y un arma con historia

La investigación acumula tres personas detenidas. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, confirmó a RPP Noticias que los arrestados son: Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano de 30 años señalado como el presunto autor de los disparos; un segundo hombre identificado como Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana, trasladado desde Lima hacia Caraz; y un tercer detenido capturado en el distrito limeño de Surco, de 29 años, ubicado mediante trabajo de inteligencia.

“Ya se tiene detenido al sicario. Se ha detenido también a un supuesto financista y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario”, declaró Gálvez. El fiscal agregó que existen “elementos suficientes para tener la convicción” de que los tres habrían participado en el crimen y que las pesquisas avanzan para establecer el grado de responsabilidad de cada uno.

PUBLICIDAD

Obispo Díaz fue capturado en la Carretera Central, frente al cruce Palmira, minutos después del ataque. Al momento de su detención portaba una pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros, negra, serie BTVG236, que resultó ser propiedad del agente policial Christian Arévalo Calderón, quien la había denunciado como robada desde el interior de su vivienda en Villa El Salvador, Lima, el 15 de noviembre de 2023. Cómo llegó el arma desde Lima hasta Áncash y cómo terminó en manos del detenido son preguntas que la Fiscalía y la Policía Nacional aún no han podido responder.

Imagen dividida con una escena en el suelo rodeada de personas y el retrato de una mujer sonriente con una camiseta de campaña política
Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, falleció tras ser atacada a balazos durante una actividad proselitista en el mercado de Caraz. (Composición: Infobae Perú)

El crimen y sus circunstancias

Aponte Polo fue baleada el sábado 20 de septiembre a las 12:40 horas en la avenida Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo, cuando recorría el mercado de Caraz junto a simpatizantes de su agrupación, Socios por Áncash, entregando propaganda electoral. Un sujeto la interceptó y le disparó; una bala le impactó en la cabeza. El ataque quedó registrado en una transmisión en vivo que realizaba el periodista y abogado Víctor Castillo: en las imágenes se escuchan varios disparos y, segundos después, se ve la caída de la candidata y de quienes la rodeaban. Los médicos del Hospital San Juan de Dios de Caraz certificaron su fallecimiento. Cinco personas que la acompañaban resultaron heridas por proyectil de arma de fuego, entre ellas tres menores de edad.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, a cargo del fiscal Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, asumió competencia y recalificó el delito de feminicidio —calificación inicial que generó rechazo inmediato en el entorno de la víctima— a presunto sicariato: un asesinato cometido por encargo o a cambio de dinero.

Mujer con anteojos de marco negro y chaqueta oscura habla frente a un micrófono mientras sostiene hojas de papel
La periodista y candidata Susy Aponte Polo habla ante un micrófono durante un acto político antes de su asesinato en la provincia peruana de Huaylas. (Foto: Ojo Público)

Amenazas previas y el móvil sin respuesta

El crimen no llegó sin advertencias. Una semana antes de su muerte, la ‘China’ Polo denunció públicamente que recibía llamadas desde el interior de establecimientos penitenciarios con advertencias sobre un supuesto ataque. En esas declaraciones responsabilizó al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, y formuló señalamientos contra otros mandos policiales y fiscales. Hasta ahora, las autoridades no han establecido que alguno de los mencionados tenga responsabilidad en su asesinato.

Horas antes del crimen, la candidata había anunciado nuevos contenidos relacionados con postulantes de Alianza para el Progreso y con presuntas irregularidades policiales vinculadas a obras en Chiclayo. Según el dirigente de Socios por Áncash Valentín Fernández, Aponte Polo también tenía previsto convocar una conferencia de prensa para entregar documentación que consideraba relevante para sus denuncias. “Ella iba a exponer hoy día llegando de Caraz”, afirmó Fernández en declaraciones a 24 Horas.

Lourdes Sacín, quien trabajó con la periodista durante los dos últimos años, reveló que había conversado con ella minutos antes del ataque. “Hoy día me agarró desprevenida. No esperé que me llamaran para decirme que había fallecido, porque yo estaba hablando con ella”, señaló. Sacín fue categórica sobre el conocimiento previo del riesgo: “‘La China’ sabía que la querían matar, lo sabía, todos lo sabíamos”.

Periodista, candidata e investigadora

Aponte Polo no era únicamente candidata. Durante años construyó una plataforma periodística desde la que difundió investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, crimen organizado, minería ilegal, actuaciones de policías y fiscales, y violencia vinculada a la minería en Pataz. Su programa China Polo Dominical abordó casos en Áncash y otras regiones del norte del país. El 15 de septiembre había participado en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos al Gobierno Regional de Áncash.

Su asesinato se produjo a 15 días de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, en las que competía por la gobernación regional. La pregunta sobre el autor intelectual del presunto sicariato sigue sin respuesta.

La Fiscalía deberá determinar si las amenazas que denunció guardan relación directa con el ataque o si el móvil corresponde a otro ámbito de su actividad periodística, política o personal. La detención preliminar de 15 días aprobada por el juzgado de Caraz es, por ahora, el primer paso formal de un proceso judicial que recién comienza.

Temas Relacionados

La China PoloAsesinatos en PerúCarazMinisterio Públicoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Aparicio y su crudo análisis del presente del vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46 del mundo”

En una extensa publicación, el exentrenador de la selección peruana de vóley recordó su etapa al frente del equipo y cuestionó el retroceso que atraviesa actualmente

Carlos Aparicio y su crudo análisis del presente del vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46 del mundo”

The 50 Best Restaurants 2026: Lima será sede de uno de los eventos gastronómicos más importantes del mundo

El evento The 50 Best Restaurants 2026 generaría cerca de USD 2 millones para Lima en turismo, hotelería, transporte, alimentación y entretenimiento, según PROMPERÚ

The 50 Best Restaurants 2026: Lima será sede de uno de los eventos gastronómicos más importantes del mundo

El costo de no retirar un contenedor a tiempo: los puertos peruanos ante el desafío de mover información, no solo mercancía

La inteligencia artificial aplicada a la logística puede ordenar la información de cada embarque y emitir alertas sobre vencimientos, trámites pendientes y diferencias tarifarias

El costo de no retirar un contenedor a tiempo: los puertos peruanos ante el desafío de mover información, no solo mercancía

Coril con luz verde para crear una empresa de fondos colectivos: SMV autoriza Integrados EAFC

Los fondos colectivos permiten acceder a vehículos, inmuebles, motocicletas, maquinaria y equipos mediante aportes periódicos de personas o empresas

Coril con luz verde para crear una empresa de fondos colectivos: SMV autoriza Integrados EAFC

“Es la primera vez que un papa incluye a un pueblito”: Zaña espera la visita de León XIV a Perú

Los vecinos del distrito recuerdan las misas, recorridos pastorales y acciones solidarias de Robert Francis Prevost durante su paso por la diócesis de Chiclayo

“Es la primera vez que un papa incluye a un pueblito”: Zaña espera la visita de León XIV a Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la periodista y candidata en plena campaña electoral en Caraz

Debate municipal 2026 inicia este lunes: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

Partido de López Aliaga lleva a 110 candidatos con sentencias, entre ellos por homicidio, violación y tráfico de drogas

Rafael López Aliaga encabeza simulacro para alcaldía de Lima con 28,4% de votos válidos, seguido por Carlos Bruce con 18,2%

ENTRETENIMIENTO

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Panamericana TV se disculpa y reconoce el error de Milagros Leiva: usuarios cuestionan el comunicado y exigen su salida

Kingteka podría pagar hasta 27,5 millones de soles tras disparar contra un gallinazo

DEPORTES

Carlos Aparicio y su crudo análisis del presente del vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46 del mundo”

Carlos Aparicio y su crudo análisis del presente del vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46 del mundo”

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la semifinal ida en Tarma por la Copa de la Liga 2026

Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana: “Lo he seguido muy de cerca”

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV de la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras la abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’