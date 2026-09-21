Jueza ordena 15 días de detención preliminar a implicados en el asesinato de ‘La China’ Polo en Caraz

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )

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La jueza del Módulo Básico de Justicia de Caraz declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dispuso 15 días de detención preliminar contra los investigados por el presunto sicariato de Susy Aponte Polo, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash conocida como ‘La China’ Polo, asesinada el sábado 20 de septiembre durante una actividad de campaña en las inmediaciones del mercado de Caraz, provincia de Huaylas.

El requerimiento fue sustentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria por el fiscal provincial Raúl Godos Sedán, responsable del caso, junto a Shirley Liliana Sarate, integrante del equipo fiscal de Huaylas. Según informó el Ministerio Público – Distrito Fiscal de Áncash, la medida permitirá continuar con las diligencias y recabar mayores elementos de convicción para el esclarecimiento del crimen.

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En plena campaña electoral, la periodista y candidata Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos en Caraz. Este informe detalla los últimos días de 'China Polo', las denuncias que realizó en redes sociales sobre amenazas y el clamor por justicia ante la escalada de violencia.

Tres detenidos y un arma con historia

La investigación acumula tres personas detenidas. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, confirmó a RPP Noticias que los arrestados son: Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano de 30 años señalado como el presunto autor de los disparos; un segundo hombre identificado como Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana, trasladado desde Lima hacia Caraz; y un tercer detenido capturado en el distrito limeño de Surco, de 29 años, ubicado mediante trabajo de inteligencia.

“Ya se tiene detenido al sicario. Se ha detenido también a un supuesto financista y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario”, declaró Gálvez. El fiscal agregó que existen “elementos suficientes para tener la convicción” de que los tres habrían participado en el crimen y que las pesquisas avanzan para establecer el grado de responsabilidad de cada uno.

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Obispo Díaz fue capturado en la Carretera Central, frente al cruce Palmira, minutos después del ataque. Al momento de su detención portaba una pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros, negra, serie BTVG236, que resultó ser propiedad del agente policial Christian Arévalo Calderón, quien la había denunciado como robada desde el interior de su vivienda en Villa El Salvador, Lima, el 15 de noviembre de 2023. Cómo llegó el arma desde Lima hasta Áncash y cómo terminó en manos del detenido son preguntas que la Fiscalía y la Policía Nacional aún no han podido responder.

Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, falleció tras ser atacada a balazos durante una actividad proselitista en el mercado de Caraz. (Composición: Infobae Perú)

El crimen y sus circunstancias

Aponte Polo fue baleada el sábado 20 de septiembre a las 12:40 horas en la avenida Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo, cuando recorría el mercado de Caraz junto a simpatizantes de su agrupación, Socios por Áncash, entregando propaganda electoral. Un sujeto la interceptó y le disparó; una bala le impactó en la cabeza. El ataque quedó registrado en una transmisión en vivo que realizaba el periodista y abogado Víctor Castillo: en las imágenes se escuchan varios disparos y, segundos después, se ve la caída de la candidata y de quienes la rodeaban. Los médicos del Hospital San Juan de Dios de Caraz certificaron su fallecimiento. Cinco personas que la acompañaban resultaron heridas por proyectil de arma de fuego, entre ellas tres menores de edad.

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La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, a cargo del fiscal Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, asumió competencia y recalificó el delito de feminicidio —calificación inicial que generó rechazo inmediato en el entorno de la víctima— a presunto sicariato: un asesinato cometido por encargo o a cambio de dinero.

La periodista y candidata Susy Aponte Polo habla ante un micrófono durante un acto político antes de su asesinato en la provincia peruana de Huaylas. (Foto: Ojo Público)

Amenazas previas y el móvil sin respuesta

El crimen no llegó sin advertencias. Una semana antes de su muerte, la ‘China’ Polo denunció públicamente que recibía llamadas desde el interior de establecimientos penitenciarios con advertencias sobre un supuesto ataque. En esas declaraciones responsabilizó al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, y formuló señalamientos contra otros mandos policiales y fiscales. Hasta ahora, las autoridades no han establecido que alguno de los mencionados tenga responsabilidad en su asesinato.

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Horas antes del crimen, la candidata había anunciado nuevos contenidos relacionados con postulantes de Alianza para el Progreso y con presuntas irregularidades policiales vinculadas a obras en Chiclayo. Según el dirigente de Socios por Áncash Valentín Fernández, Aponte Polo también tenía previsto convocar una conferencia de prensa para entregar documentación que consideraba relevante para sus denuncias. “Ella iba a exponer hoy día llegando de Caraz”, afirmó Fernández en declaraciones a 24 Horas.

Lourdes Sacín, quien trabajó con la periodista durante los dos últimos años, reveló que había conversado con ella minutos antes del ataque. “Hoy día me agarró desprevenida. No esperé que me llamaran para decirme que había fallecido, porque yo estaba hablando con ella”, señaló. Sacín fue categórica sobre el conocimiento previo del riesgo: “‘La China’ sabía que la querían matar, lo sabía, todos lo sabíamos”.

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Periodista, candidata e investigadora

Aponte Polo no era únicamente candidata. Durante años construyó una plataforma periodística desde la que difundió investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, crimen organizado, minería ilegal, actuaciones de policías y fiscales, y violencia vinculada a la minería en Pataz. Su programa China Polo Dominical abordó casos en Áncash y otras regiones del norte del país. El 15 de septiembre había participado en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos al Gobierno Regional de Áncash.

Su asesinato se produjo a 15 días de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, en las que competía por la gobernación regional. La pregunta sobre el autor intelectual del presunto sicariato sigue sin respuesta.

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La Fiscalía deberá determinar si las amenazas que denunció guardan relación directa con el ataque o si el móvil corresponde a otro ámbito de su actividad periodística, política o personal. La detención preliminar de 15 días aprobada por el juzgado de Caraz es, por ahora, el primer paso formal de un proceso judicial que recién comienza.