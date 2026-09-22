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El vaticinio que hizo Hansell Riojas sobre Cristian Romero cuando ambos jugaban en Belgrano: “En unos años te veo en la selección”

El zaguero peruano recordó su amistad con el campeón del mundo y contó que, antes del despegue del defensor, le anticipó que podía llegar muy lejos con la camiseta albiceleste

Durante su etapa en Belgrano, el zaguero peruano le anticipó al joven defensor cordobés que llegaría a vestir la camiseta albiceleste si mantenía la disciplina y la exigencia profesional durante su carrera (YouTube / Denganche)
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Para no olvidar. El defensa de Sport Boys, Hansell Riojas repasó su convivencia con Cristian “Cuti” Romero durante su etapa en Belgrano de Córdoba, iniciada en 2017. El defensor peruano explicó que ambos atravesaron un período de menor participación después de un cambio de entrenador y que esa situación los acercó en los entrenamientos del equipo alternativo.

En ese contexto, Riojas observó las condiciones que Romero ya mostraba pese a su juventud: velocidad, fuerza, intensidad para marcar y una personalidad firme dentro de la cancha.

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También recordó las conversaciones que mantuvieron cuando el zaguero recibió una convocatoria para la selección argentina Sub-20. Años más tarde, al ver su recorrido internacional y su consagración con Argentina, Riojas aseguró que le produjo alegría comprobar que aquella proyección se había cumplido.

El exjugador de Belgrano sostuvo que la relación nació en un momento de competencia interna y frustración deportiva, pero se transformó en una amistad que mantuvo contacto incluso después de que cada uno siguiera su propio camino.

El cambio de entrenador y los entrenamientos en el equipo B

Hansell Riojas – Christian Romero – Cuti Romero – Belgrano - Perú – deportes – 22 septiembre
Hansell Riojas recordó que un cambio de entrenador en Belgrano lo llevó al equipo alternativo, donde comenzó a compartir la zaga con un joven Cristian Romero y pudo observar de cerca sus condiciones (Belgrano)

Riojas llegó a Belgrano de Córdoba en 2017, cuando el equipo atravesaba dificultades en la última línea. Según relató, el club incorporó a dos defensores centrales: él y Erick Odoi. En ese momento, Cristian Lema y Romero integraban la formación titular.

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El panorama cambió cuando el entrenador que había pedido su llegada dejó el cargo por motivos personales. Con la llegada de otro técnico, Riojas perdió lugar junto con otros futbolistas extranjeros y comenzó a entrenarse con el plantel alternativo. Allí compartió con mayor frecuencia la zaga con Romero.

“Entonces, ahí empecé a compartir más con el ‘Cuti’, porque ya era mi compañero de zaga, digamos que en el equipo B”, contó Riojas. El peruano admitió que esa etapa le resultó difícil porque había llegado con el objetivo de jugar, progresar y dar un salto en su carrera.

Mientras atravesaba esa situación, siguió de cerca la evolución de Romero. Riojas recordó que el entonces joven defensor ya exhibía cualidades que llamaban su atención. Lo definió como un futbolista veloz, fuerte y de carácter intenso para disputar cada pelota.

“Él con la edad que tenía, o sea, ya demostraba, pues, una calidad enorme y muy parecido en cuanto al carácter, te puedo decir, no sé, de Zambrano”, expresó. Luego precisó que Romero era “un chico así, veloz, rápido, vehemente, fuerte”.

Los consejos antes de la convocatoria a la Sub-20

Hansell Riojas – Christian Romero – Cuti Romero – Belgrano - Perú – deportes – 22 septiembre
Hansell Riojas recordó las conversaciones que mantuvo con Cristian Romero cuando el argentino recibió su convocatoria a la selección Sub-20. El peruano compartió su experiencia y lo animó a seguir trabajando. (Instagram)

La cercanía entre ambos también se fortaleció cuando Cristian Romero fue citado a la selección argentina Sub-20. Riojas aprovechó esa instancia para transmitirle parte de lo que había vivido en convocatorias anteriores y advertirle sobre la exigencia que implicaba representar a un seleccionado.

El defensor peruano señaló que le habló de la importancia de sostener la disciplina, cuidar la oportunidad y mantener la ambición. También le explicó que su propia experiencia internacional había tenido momentos complejos, ya que dejó de recibir convocatorias, aunque eso no lo llevó a abandonar sus objetivos.

“Le comenté también mi corta experiencia en la selección y cómo se había dado que ya me habían dejado de convocar, pero que a pesar de eso no dejaba de, de seguir soñando y luchando por, por un puesto, una posibilidad”, recordó en Denganche.

Riojas también le planteó a Romero la magnitud de una convocatoria con Argentina, un equipo que, según describió, reunía futbolistas procedentes de ligas europeas. La conversación no fue una charla aislada: el peruano aseguró que intentaba acompañarlo con observaciones concretas sobre aspectos que podía corregir dentro del campo.

“Y conversábamos, o sea, caímos bien y, y ahí siempre apoyándolo, ¿no? Bájale aquí, mejora esto, lo otro te va a servir”, relató. Para Riojas, el vínculo se basó en una identificación con los primeros años de Romero, a quien veía como un jugador con temperamento y margen para crecer.

El exdefensor también se reconocía en algunas de esas características. “También un chico loco, expulsiones por aquí, por allá”, dijo sobre sus propios comienzos, antes de mencionar el recorrido que tuvo con la selección peruana y su participación en la Copa América.

La frase que Romero recordó años después

Hansell Riojas – Christian Romero – Cuti Romero – Belgrano - Perú – deportes – 22 septiembre
Antes de separarse de Belgrano, Hansell Riojas le anticipó a Cristian Romero que podía llegar a la selección argentina. Años después, el defensor recordó aquella conversación cuando alcanzó el objetivo con la Albiceleste. (AFA)

Cuando Riojas decidió dejar Belgrano, le dejó a Romero una frase que conservó con el paso del tiempo. El peruano le manifestó que veía en él las condiciones necesarias para alcanzar la selección mayor, aunque le aclaró que ese destino dependía de su compromiso.

“Hermano, yo de acá a unos años te, te veo en la selección, pero depende de ti, ¿no?”, recordó Riojas. El pronóstico se cumplió y, según contó, Romero volvió sobre aquella conversación cuando alcanzó ese objetivo.

Para Riojas, el crecimiento de Romero tuvo además un componente de superación. El zaguero argentino recibió cuestionamientos durante sus primeros pasos en Belgrano, pero logró sostenerse frente a esas críticas y continuar su desarrollo hasta consolidarse fuera de Argentina.

“Y lo logró. Y cuando lo hizo conversamos y se acordó de, de ese tema y hasta ahora, pues siempre un: «¿Qué tal, cómo vas?». Y todo bien”, relató Riojas sobre el contacto que mantiene con el defensor.

El peruano celebró el presente de su excompañero y destacó el recorrido que construyó desde aquellos entrenamientos compartidos. “Pero ya el tipo hizo una carrera terrible, ¿no? Arriba”, señaló. También remarcó que le alegra verlo después de haber atravesado cuestionamientos en Córdoba: “Supo pararse fuerte”.

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