Perú

Liceo Naval: contralmirante de la Marina asegura que directora pidió a padres de la víctima denunciar el caso

El oficial de la Marina de Guerra también confirmó que el colegio ya identificó a los adultos presentes en el bus y que estos fueron denunciados

colegio Liceo Naval Almirante Guise
El Indecopi ya investiga el caso de agresión sexual del Liceo Naval Almirante Guise. ¿El colegio se aseguró de proteger al alumno? - Crédito Liceo Naval
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Nueva información sobre el caso del Liceo Naval Almirante Guise salió a la luz luego de que el contralmirante Antonio Bautista Vildoso Concha, de la Marina de Guerra del Perú, brindara declaraciones sobre la denuncia de presunta agresión sexual contra un alumno del colegio. El oficial detalló ante RPP la secuencia de hechos que se dio tras un episodio ocurrido durante una actividad deportiva extracurricular, cuando el menor llamó a su madre desde el propio colegio para contarle lo sucedido.

Según explicó el contralmirante, el colegio presentó una denuncia contra los adultos que se encontraban presentes en la movilidad donde se produjo el hecho. “Los adultos que se mencionan han sido denunciados por el colegio, para información de todos”, afirmó Vildoso Concha en la entrevista con RPP.

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La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.
La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.

Adultos en el bus fueron denunciados

El oficial precisó que la identidad de los adultos involucrados ya fue establecida, aunque evitó revelar sus nombres debido a que forman parte de la reserva de la investigación en curso.

Ante la consulta sobre las responsabilidades que se les atribuyen, el contralmirante señaló que ello deberá ser determinado por las autoridades competentes. “Eso lo deben determinar las autoridades, ¿no es cierto?”, expresó a RPP.

Asimismo, indicó que se debe establecer qué ocurrió minuto a minuto durante el traslado, debido a la presencia de adultos en la movilidad. Tras el episodio ocurrido durante la actividad extracurricular, el menor llamó a su madre desde el colegio en lugar de recurrir a alguno de los adultos presentes.

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Un esquema del interior de un autobús visto desde arriba con etiquetas que indican la ubicación del chofer, entrenador, profesor, víctima y alumnos
Una infografía del programa Panorama ilustra la ubicación de los estudiantes, el profesor, el entrenador y el chofer dentro del bus escolar donde ocurrió una agresión sexual en Lima. (Captura video: Panorama)

“Esto hay que denunciarlo”

De acuerdo con el relato del contralmirante, los hechos se remontan al 15 de setiembre, cuando la coordinadora de deportes del Liceo Naval Almirante Guise tomó conocimiento de lo ocurrido tras finalizar una actividad extracurricular. Esto ocurrió luego de que uno de los entrenadores advirtiera que “parece que ha sucedido algo”.

Esa misma noche, aproximadamente a las 11 p. m., la entonces directora del colegio, Carito Ayala, se comunicó con la madre del menor afectado para informarle sobre lo sucedido. Según Vildoso Concha, la directora le habría indicado a la madre: “Esto hay que denunciarlo. Y la espero a primera hora a usted y a su esposo para tratar este tema”.

Al día siguiente, cuando los padres acudieron al colegio, la directora les habría planteado la posibilidad de presentar la denuncia. “O hace usted la denuncia o la hacemos nosotros”, habría señalado Ayala, de acuerdo con el testimonio del contralmirante ante RPP.

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Contradicción con el abogado de la familia

El contralmirante explicó que este procedimiento respondió al protocolo exigido por el Ministerio de Educación, que contempla una ficha de entrevista con los padres como sustento para formalizar una denuncia. Esta versión, sin embargo, entra en contradicción con declaraciones previas del abogado de la familia del menor afectado, quien había señalado una falta de cooperación por parte del colegio en el manejo del caso.

Ante esta discrepancia, el contralmirante remarcó que la propia madre del alumno afectado había reconocido públicamente, un día antes, la gestión de la entonces directora del colegio.

Denuncian acoso a profesores en el Liceo Naval Almirante Guise.
Denuncian acoso a profesores en el Liceo Naval Almirante Guise.

Marina respalda a familia de la víctima

El contralmirante Vildoso Concha aseguró que la institución respalda a la familia de la víctima. “Le mostramos todo tipo de apoyo del que necesite. Yo soy padre de familia, tengo dos hijos exalumnos del Liceo Naval Almirante Guise, y me siento conmovido por un hecho tan lamentable”, expresó el oficial ante RPP.

Las investigaciones sobre el caso continúan en curso, mientras las autoridades determinan las responsabilidades específicas de los adultos identificados por el colegio.

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