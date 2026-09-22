Perú

Policía imputado por extorsión en Tumbes es enviado a prisión: le hallaron celulares, laptops y un arma artesanal

El suboficial Carlos Zárate Bayona, quien estaba suspendido de la PNP desde julio, cumplirá nueve meses de prisión preventiva en el penal de Puerto Pizarro

Collage de tres imágenes de un hombre esposado escoltado por dos agentes con chalecos de la Policía.
El suboficial Carlos Zárate Bayona, de 29 años, cumplirá nueve meses de prisión preventiva en el penal de Puerto Pizarro, en Tumbes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un suboficial de la Policía Nacional (PNP), investigado por presunta extorsión agravada, fue enviado este lunes al penal de Puerto Pizarro, en la región de Tumbes, donde cumplirá nueve meses de prisión preventiva.

Se trata de Carlos Zárate Bayona, de 29 años, quien fue detenido el 11 de septiembre durante un operativo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la región fronteriza.

PUBLICIDAD

El agente está acusado de extorsionar a un comerciante del rubro de cerrajería, cuya identidad se mantiene en reserva. Según informó Radio Exitosa, durante la intervención las autoridades incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, un arma de fuego artesanal, prendas de vestir y motocicletas que serán analizadas como parte de la investigación.

El jefe policial de Tumbes, general José Quiróz, señaló que el suboficial estaba suspendido temporalmente del servicio desde el 22 de julio. “Se le intervino por tenencia ilegal de arma de fuego en ese momento. Fue detenido, permaneció detenido y luego salió en libertad”, declaró en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El suboficial Carlos Zárate Bayona, quien estaba suspendido de la PNP desde julio, cumplirá nueve meses de prisión preventiva en el penal de Puerto Pizarro

La investigación estuvo a cargo de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Divincri, que reunió información para solicitar el allanamiento, registro, incautación y detención del policía. La prisión preventiva se extenderá hasta el 11 de junio de 2027.

Quiróz no descartó que otros policías estén involucrados en actividades ilegales. Además, una docente de una institución educativa privada y la madre del suboficial también son investigadas por el mismo delito.

El caso de Tumbes se suma a otras investigaciones recientes que involucran a miembros de la institución y que han puesto bajo cuestionamiento la actuación de agentes señalados por presuntos delitos de extorsión, corrupción y abuso de autoridad en distintas regiones del país.

A comienzos de septiembre, un comandante y tres suboficiales fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva por exigir dinero a un ciudadano detenido y amenazarlo con incriminarlo si no realizaba el pago. Además, cada uno recibió cinco años de inhabilitación y los cuatro deberán abonar, de forma solidaria, 18.000 soles de reparación civil al Estado.

En Juliaca, en la región Puno, un alférez recibió nueve meses de prisión preventiva por presuntamente exigir parte de 60.000 dólares a una joven durante un supuesto control de identidad. Otros dos suboficiales investigados en el mismo expediente permanecían en paradero desconocido.

Estos casos fueron citados en una iniciativa legislativa presentada por la diputada Catherin Palomino, del grupo parlamentario Juntos por el Perú, que propone endurecer las penas para los policías que cometan delitos graves valiéndose de su cargo o de recursos públicos.

Ceremonia de reconocimiento de Fredy López como nuevo comandante general de la PNP. (Foto: Presidencia Perú)
Una iniciativa legislativa plantea cadena perpetua para policías: El proyecto de Catherin Palomino propone endurecer las sanciones cuando los agentes utilicen su cargo o recursos públicos para cometer delitos como extorsión, secuestro, feminicidio, sicariato y corrupción

La propuesta plantea aplicar la cadena perpetua a los agentes que, durante el ejercicio de sus funciones, incumplan sus deberes o se excedan en sus atribuciones para cometer determinados delitos de especial gravedad. Entre ellos figuran el homicidio simple, asesinato, feminicidio, sicariato, lesiones graves, secuestro, extorsión y diversas modalidades agravadas de delitos contra la Administración Pública.

El proyecto también contempla la medida para casos de colusión agravada, peculado agravado, malversación agravada y cohecho transnacional, así como para determinados delitos graves contra el patrimonio o contra la humanidad.

Como sustento de la iniciativa, la exposición de motivos señala que existe un 82,9 % de desconfianza ciudadana hacia la PNP, según los datos consignados en el documento.

Temas Relacionados

PNPTumbesperu-noticiasPolicía Nacional del Perú

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

La creadora de contenido reveló que aún siente miedo al recordar su etapa escolar en el Liceo Naval. Su reacción se produjo luego de que ‘Ñengo’ negara haberla agredido.

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

Tubulares de Huacachina retoman sus recorridos tras más de siete días de paralización y acuerdo con el MTC

Las conversaciones entre operadores y autoridades incluyen la antigüedad de los vehículos, sus modificaciones y las medidas de seguridad para pasajeros

Tubulares de Huacachina retoman sus recorridos tras más de siete días de paralización y acuerdo con el MTC

El vaticinio que hizo Hansell Riojas sobre Cristian Romero cuando ambos jugaban en Belgrano: “En unos años te veo en la selección”

El zaguero peruano recordó su amistad con el campeón del mundo y contó que, antes del despegue del defensor, le anticipó que podía llegar muy lejos con la camiseta albiceleste

El vaticinio que hizo Hansell Riojas sobre Cristian Romero cuando ambos jugaban en Belgrano: “En unos años te veo en la selección”

Un 74,5% de potenciales viajeros evita el país por el caos con las entradas a Machu Picchu y optan por Colombia, Costa Rica y México

El estudio de APOTUR identifica el desorden logístico, la inestabilidad sociopolítica y las dificultades para acceder al santuario como las principales barreras que afectan la decisión de viaje de turistas de Estados Unidos, España, México, Reino Unido, Brasil y Colombia

Un 74,5% de potenciales viajeros evita el país por el caos con las entradas a Machu Picchu y optan por Colombia, Costa Rica y México

Los deseos de Marcos Huamán para esta fecha FIFA 2026 con la selección peruana: “Para eso voy a trabajar”

El defensor confesó que sus compañeros fueron clave para que su regreso al equipo nacional fluyera sin dificultades, y que el vestuario vive un clima de unión que lo motiva a dar el máximo en cada sesión

Los deseos de Marcos Huamán para esta fecha FIFA 2026 con la selección peruana: “Para eso voy a trabajar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Rafael López Aliaga, denunciado por Carlos Bruce, insiste en acusarlo de “estilo mafioso” y estar a la “sombra de Odebrecht”

Ricardo Belmont llama mentiroso a López Aliaga y considera “un chiste” que Carlos Álvarez lidere su plan de seguridad

Piden impulsar reforma constitucional para que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

ENTRETENIMIENTO

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

Rebeca Escribens se disculpa con Christian Domínguez tras llamarlo “adefesio”: “Me doy asco y vergüenza”

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying a Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Melcochita agradece homenaje en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual en bus del Liceo Naval

DEPORTES

El vaticinio que hizo Hansell Riojas sobre Cristian Romero cuando ambos jugaban en Belgrano: “En unos años te veo en la selección”

El vaticinio que hizo Hansell Riojas sobre Cristian Romero cuando ambos jugaban en Belgrano: “En unos años te veo en la selección”

Los deseos de Marcos Huamán para esta fecha FIFA 2026 con la selección peruana: “Para eso voy a trabajar”

Alianza Lima vs Palestino: fecha y horario confirmado para el partido amistoso en Matute durante fecha FIFA 2026

Beto Da Silva destaca su presente en Garcilaso y habla de su ausencia en la selección: “Ya está de más”

El futuro de Paolo Guerrero continúa valorándose en Alianza Lima: “Ese es un tema entre él y la dirección deportiva”