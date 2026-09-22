Alianza Lima vs Palestino: fecha y horario confirmado para el partido amistoso en Matute durante fecha FIFA 2026

Alianza Lima confirmó su primer amistoso durante fecha FIFA. Crédito: Difusión.

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Alianza Lima ultimó los detalles de un amistoso internacional ante Palestino de Chile, previsto para el próximo parón por fecha FIFA. El encuentro, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, forma parte de la minipretemporada que el comando técnico exigió tras la conquista del Torneo Apertura 2026, un pedido que en su momento no encontró respaldo por parte de la directiva.

Guede reclamó desde hace meses un período de trabajo físico y partidos de preparación para reforzar el rendimiento del plantel. La ventana sin actividad oficial de la Liga 1 habilitó ahora ese espacio, y el cuerpo técnico planificó una concentración en Cieneguilla junto a dos amistosos que se jugarán íntegramente en Matute.

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Palestino llega a Lima como quinto en la Liga de Primera de Chile, con 36 puntos, a 18 unidades del líder Colo-Colo, que suma 54. El conjunto que dirige Guillermo Farré cayó 3-2 como local ante Universidad Católica en su última presentación, resultado que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales, aunque todavía integra el pelotón que pelea por un cupo a la Copa Libertadores 2027, junto a Everton, Deportes Limache y Ñublense.

Alianza Lima alista minipretemporada durante el parón FIFA: concentración en Cieneguilla y dos amistosos. Crédito: Prensa AL

Programación del partido amistoso entre Alianza Lima y Palestino

El compromiso se disputará el miércoles 30 de septiembre a las 20:00 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva. Para el resto de husos horarios de la región, el horario equivale a las 21:00 en Miami, España y las 03:00 del jueves 1 de octubre; a las 21:00 en Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 22:00 en Argentina, Brasil y Uruguay. En Colombia y Ecuador, el inicio coincidirá con el de Perú, a las 20:00.

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Todavía no se confirmó el canal de televisión que transmitirá el encuentro. Según la información recogida, los boletos para el amistoso saldrán a la venta este miércoles 23 de septiembre al mediodía.

Amistoso confirmado entre Alianza Lima y Palestino. Crédito: X Alianza Lima.

Alianza Lima, en busca del título directo

Alianza Lima se coronó ganador del Torneo Apertura 2026 tras un primer semestre marcado por la regularidad del plantel luego de una turbulencia inicial en el curso. Ese título le abrió al plantel de La Victoria una vía directa para sumar un nuevo título esta temporada, sin necesidad de disputar los ‘play-offs’.

Para acceder a esa opción, el equipo debe terminar en la primera posición del Torneo Clausura. De momento, la tarea luce cuesta arriba: Alianza Lima marcha en el décimo lugar de ese certamen, con 16 puntos en diez fechas disputadas, a seis unidades del líder, Deportivo Garcilaso, que acumula 22.

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Restan siete fechas para el cierre del Clausura, un margen que el plantel deberá aprovechar para remontar posiciones si pretende asegurar el título directo. La alternativa, en caso de no lograrlo, será disputar los ‘play-offs’ frente a los otros clasificados del certamen corto.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-0 a los tarmeños en Matute por la jornada 10 - Crédito: L1MAX.

Palestino no será el único amistoso

El duelo ante el elenco chileno no cerrará la agenda de preparación. La planificación de Alianza Lima contempla un segundo amistoso para el domingo 4 de octubre, aunque todavía no hay confirmación sobre el rival.

Según explicó el periodista Kevin Pacheco, ese segundo compromiso podría ser ante un equipo internacional o local. “El otro todavía no lo confirman si es un rival internacional o local, pero la idea es jugarlo el domingo 4 de octubre”, señaló el comunicador. La intención del club es que ambos encuentros se disputen en Matute y permitan cerrar la etapa de preparación durante el parón por la fecha FIFA.

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