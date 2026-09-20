‘China’ Polo: pistola usada en su asesinato pertenecía a un policía que la reportó como robada en 2023

Pistola usada en el asesinato de la ‘China’ Polo pertenecía a un policía que la reportó como robada en 2023. (Composición: Infobae Perú)

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El asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo de Tello, conocida como ‘China’ Polo, sigue bajo investigación por parte de las autoridades. Además de haber capturado a tres presuntos criminales vinculados al atentado cometido la tarde del 19 de septiembre.

Según la información policial, la pistola incautada a Luis Obispo Díaz, señalado como el autor del asesinato, figura como robada y pertenece al policía Christian Arévalo Calderón, quien denunció que había sido sustraída de su vivienda en Villa El Salvador, Lima, en noviembre de 2023, según RPP.

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El ciudadano venezolano, señalado como el autor del asesinato, fue capturado el mismo día del atentado y trasladado al hospital de Huaraz porque presentaba heridas aparentemente causadas por impactos de bala durante un presunto enfrentamiento con el equipo de seguridad de Aponte Polo.

El cuerpo de la candidata fue llevado a la morgue de Medicina Legal de Huaraz, donde se programó la necropsia para la mañana del domingo. El Ministerio Público investigó inicialmente el caso como un presunto feminicidio, pero después reorientó la carpeta bajo la hipótesis de sicariato.

Copia de la denuncia del año 2023 en la que se reporta el robo de la pistola que fue usada en el asesinato de la ‘China’ Polo. (Foto: PNP)

‘China’ Polo señaló a Víctor Revoredo antes de atentado

Una semana antes de su asesinato, la periodista afirmó que venía siendo “hostigada” y “amedrentada”. Polo afirmó que había recibido tres llamadas desde el interior de diferentes establecimientos penitenciarios y que estas comunicaciones contenían advertencias sobre un supuesto ataque en su contra.

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Polo vinculó estas comunicaciones con una supuesta orden atribuida al general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán. La periodista presentó esta acusación como parte de una denuncia que, según afirmó, ya había comunicado a las instancias correspondientes.

“He recibido tres llamadas de diferentes penales. Así, señores, para que escuche todo el mundo (...), el señor Víctor Revoredo Farfán, con nombre y sin miedo. ¿A qué ha tenido tanto miedo? ¿A que le pidan un examen toxicológico, psicológico, examen de alcoholemia? Pues sí, señores, de tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor, Víctor Revoredo Farfán, ha ordenado un atentado contra mi persona. Qué casualidad que de tres penales diferentes me hayan llamado. Ya puse las denuncias en las entidades correspondientes (...)“, indicó la candidata al Gobierno Regional de Áncash y periodista.

Amigos de la ‘La China’ Polo revelan carta y últimos mensajes

Amigos y dirigentes de la agrupación Socios por Áncash difundieron uno de los últimos audios atribuidos a la periodista y candidata conocida como ‘China’ Polo, quien fue asesinada en Caraz. El material fue reproducido durante una vigilia en la Plaza de Armas de Nuevo Chimbote, donde también exhibieron documentos que, según afirmaron, ella les había enviado antes de su muerte.

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En medio de una emotiva vigilia, familiares y colegas de la periodista asesinada en Chimbote exigen una investigación exhaustiva. Presentan una carta manuscrita en la que la víctima señalaba a los presuntos responsables de las amenazas de muerte en su contra.

La vigilia reunió a militantes, conocidos y líderes de la organización política a la que pertenecía la candidata al Gobierno Regional de Áncash. En declaraciones recogidas por 24 Horas, Valentín Fernández, identificado como líder provincial del Santa, sostuvo que China Polo tenía previsto convocar una conferencia de prensa tras regresar de Caraz.

Según Fernández, ella le había comunicado que iba a entregar documentación relacionada con una carpeta que consideraba relevante para sus denuncias. “Ella iba a exponer hoy día llegando de Caraz”, afirmó durante la transmisión.

En el audio difundido por Fernández, la voz atribuida a China Polo anuncia una conferencia de prensa y la entrega de documentos. El mensaje, según el dirigente, fue enviado un día antes del crimen.

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“Va a ser una conferencia de prensa y yo voy a entregar todos los documentos, porque yo soy la del programa. Yo hago una conferencia de prensa, entrego todo, muestro todo”, se escucha en el registro reproducido durante la entrevista.

Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo

Fernández señaló que el audio fue enviado el día previo a la muerte de la periodista y candidata. También indicó que ella había estado con integrantes de la agrupación durante una caminata en Villa María, en Nuevo Chimbote, antes de viajar a Caraz por actividades de campaña.

“Anoche hemos estado caminando. Hemos caminado en Villa María, en Nuevo Chimbote, y ella iba a regresar a hacer esta conferencia”, declaró el dirigente, quien sostuvo que la candidata quería responder a cuestionamientos sobre denuncias que, según dijo, eran calificadas de políticas.

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El representante de Socios por Áncash afirmó que China Polo le había pedido que no difundiera antes unas escuchas que ella habría grabado. De acuerdo con su versión, la candidata planeaba exponer ese material cuando regresara de Caraz.