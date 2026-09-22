Beto Da Silva destaca su presente en Garcilaso y habla de su ausencia en la selección: “Ya está de más”. Crédito: LFP

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Beto Da Silva atraviesa un buen momento con Deportivo Garcilaso y tiene claro cuál es su principal objetivo en la recta decisiva del Torneo Clausura. El delantero fue parte del equipo que consiguió una importante victoria ante Universitario de Deportes, resultado que permitió al conjunto cusqueño colocarse en la cima de la tabla y reforzar su candidatura en la pelea por el trofeo.

Tras el triunfo ante uno de sus principales competidores, el atacante también fue consultado por su ausencia en la reciente convocatoria de la selección peruana, encabezada por Mano Menezes. Lejos de quedarse en el tema, prefirió pasar página y aseguró que ahora toda su atención está puesta en la campaña del cuadro imperial.

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“Ahorita ya está de más, porque ya ahora hay que apoyar a los que están (...) Mi meta principal es pelear el título con Garcilaso”, señaló a L1MAX.

De esta manera, el delantero dejó en claro que no pretende distraerse con una convocatoria que finalmente no se concretó. Su prioridad está en mantener el rendimiento que viene mostrando con el elenco cusqueño y afrontar los partidos que quedan con la mira puesta en la definición del campeonato.

El delantero aseguró que su prioridad está en pelear por el título con el conjunto cusqueño, dejando atrás su ausencia en la reciente nómina de Mano Menezes. (Video: L1MAX)

Da Silva celebró el triunfo ante Universitario

El último resultado significó un impulso importante para el equipo dirigido por Lisandro Greppo. La goleada ante Universitario no solo le permitió sumar tres puntos, sino también ubicarse en lo más alto del Torneo Clausura en una etapa en la que cada partido puede ser determinante.

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Beto Da Silva destacó especialmente la actitud mostrada por sus compañeros y el rendimiento que vienen construyendo como locales, una fortaleza que consideran fundamental para mantenerse en la pelea.

“Feliz por el triunfo, por la actitud de los compañeros. Sabía lo que nos jugábamos. Y dentro de casa, nos estamos haciendo muy fuertes. Tenemos una idea muy clara de juego. Nos toca ganar afuera, nos toca ganar adentro. Entonces, eso es clave para pelear la punta”, explicó.

El resultado frente al cuadro ‘crema’ también confirmó la intención del plantel de sostenerse en los primeros lugares hasta el cierre del certamen. La diferencia en la parte alta de la tabla es estrecha, por lo que cada jornada adquiere una importancia especial.

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“El equipo sabía que tenía que hacer goles”

El atacante también se refirió a la manera en que planificaron el encuentro ante un rival directo. Según explicó, el plantel tenía claro desde antes del inicio que debía aprovechar los primeros minutos para marcar diferencias.

“Sinceramente sabíamos que era un rival superduro. Ellos también están peleando con nosotros arriba, pero el equipo está muy mentalizado. El equipo sabía que tenía que hacer goles en el primer tiempo. Lo hemos entrenado mucho y todo lo que hemos entrenado nos ha resultado en el partido”, sostuvo.

La efectividad mostrada durante el compromiso terminó siendo determinante para conseguir una victoria contundente. Para el plantel, el resultado representa además una confirmación de que la planificación realizada durante los entrenamientos está dando frutos en los partidos importantes.

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Beto Da Silva participó en la goleada de Deportivo Garcilaso ante Universitario por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Garcilaso

Deportivo Garcilaso va paso a paso

Con el liderato del Clausura como uno de sus principales objetivos, el cuadro cusqueño busca mantener la regularidad que le ha permitido llegar a esta instancia del campeonato con posibilidades concretas de pelear por el título.

Da Silva resaltó que la campaña responde a una meta trazada desde el comienzo, aunque evitó anticiparse a lo que pueda ocurrir en las próximas fechas y remarcó la importancia de mantener la concentración. “Nosotros desde un principio teníamos una meta y lo estamos haciendo muy bien, pero vamos paso a paso”, manifestó.

Con esa consigna, el delantero apunta a seguir siendo una pieza importante para el equipo en el tramo final del Torneo Clausura. Mientras tanto, la atención está puesta en sostener el primer lugar y continuar sumando para llegar al cierre del campeonato con opciones de disputar el título.

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