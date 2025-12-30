General Víctor Revoredo deja la División de Extorsiones y pasa a ser jefe de la Dirección de Investigación Criminal

Revoredo, miembro de la Promoción Integración 1989 junto a Óscar Arriola, inició su carrera en la División de Homicidios y participó en casos emblemáticos de asesinatos por encargo

El recientemente ascendido general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, fue nombrado jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima, luego de más de tres décadas de lucha contra el crimen.

Revoredo, quien hasta hace poco lideraba la División de Investigación de Extorsiones, pertenece a la Promoción Integración 1989, junto al actual comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Nacido en Piura, el oficial y abogado de 59 años comenzó su carrera en la División de Investigación de Homicidios de Dirincri, donde formó parte del equipo que resolvió varios casos de asesinatos por encargo, como el conocido ‘El Ángel Vengador’.

En 2024, Revoredo dirigió la División de Investigación Criminal en Trujillo, enfrentando a organizaciones como ‘Los Pulpos’, ‘El Tren de Aragua’ y ‘La Gran Alianza’. Un año después, asumió el cargo de agregado policial en Santiago de Chile por razones de seguridad, antes de regresar a Perú para ponerse al frente de la nueva División de Extorsiones, creada en noviembre debido al incremento de este delito.

El general ha señalado la persistencia de la banda ‘Tren de Aragua’ en el país y ha denunciado la existencia de corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario, lo que dificulta el combate al crimen organizado

“La extorsión ha crecido de un 18 % a nivel nacional, al 36 % en Lima Metropolitana y al 33 % a nivel de la provincia del Callao. Cifras que pueden ser cuestionables porque no todos denuncian, apoderados por el miedo”, dijo el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, al presentar la unidad.

El funcionario destacó la carrera de Revoredo, quien como coronel fue amenazado de muerte por Wanda del Valle, apodada ‘La bebecita del crimen’ y expareja del sicario ‘Maldito Cris’, actualmente en juicio por conspiración y ofrecimiento de sicariato en su contra.

En noviembre pasado, Revoredo reconoció que el ‘Tren de Aragua’ aún operaba en Perú, y mencionó la existencia de corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuyo director, Iván Paredes, había sido implicado en presuntos sobornos.

En una entrevista con la periodista Milagros Leiva en Willax, explicó que la banda transnacional no estaba completamente desarticulada y que su presencia seguía siendo notable en el país.

A principios de año, la expresidenta Dina Boluarte había asegurado que este grupo criminal estaba “prácticamente desbaratado” gracias a la labor del Ministerio del Interior y la PNP, y pidió a la Fiscalía y al Poder Judicial que no liberaran a delincuentes, ya que, según ella, “cuando los sueltan, salen más empoderados y matan inmediatamente”.

Fuente: Willax

Originaria de la cárcel venezolana de Tocorón y considerada por Estados Unidos como un grupo terrorista, la banda ha extendido sus actividades a Colombia, Bolivia y Chile, donde las autoridades la vinculan con delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Según Revoredo, la influencia del ‘Tren de Aragua’ ha incrementado la violencia en un contexto marcado por redes delictivas consolidadas, como los hermanos Cruz Arce, cabecillas de ‘Los Pulpos’.

Al ser cuestionado sobre los celulares y chips incautados en los penales, así como la corrupción en el INPE, el coronel afirmó que “definitivamente ha habido algún tipo de falta de control”.

“Tenemos que hacer un cambio objetivo, porque la resocialización no ha dado resultados. ¿Quién ha salido de Maranguita? ¿No salió Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’? ¿No tenemos a Gringacho? ¿No tenemos a Los Pulpos? Definitivamente, hay algo mal; allí existe un cáncer. No es una epidemia, es un cáncer”, concluyó.