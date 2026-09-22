Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Keiko Fujimori recibirá al papa León XIV en Palacio de Gobierno y espera también estar presente en su llegada al aeropuerto

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La presidenta Keiko Fujimori confirmó este martes que recibirá al papa León XIV en Palacio de Gobierno y participará en la misa que celebrará en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, pero no lo acompañará durante su recorrido por las regiones de Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali.

“Nos vamos a dividir. Yo voy a recibirlo en Palacio de Gobierno. Espero poder recibirlo además en el aeropuerto cuando él llegue y estaré presente en la gran misa que se va a realizar en Las Palmas”, declaró Fujimori en RPP, al ser consultada sobre los preparativos de la visita papal.

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La mandataria explicó que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, acompañará al pontífice durante las actividades previstas en Lambayeque y Cajamarca, mientras que el canciller, Carlos Espá, estará a cargo oficialmente de la visita.

“Estamos muy contentos, pero, sobre todo, es un regalo y una bendición que Su Santidad nos está regalando a todos los peruanos y lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con mucha alegría y, sobre todo, renovando nuestra fe en Dios”, agregó.

Luego de una reunión con la coalición 'Escudo de las Américas' junto al presidente Donald Trump, la mandataria peruana reafirma su compromiso de combatir el crimen con la misma determinación con que se derrotó a Sendero Luminoso y el MRTA. | TV Perú Noticias

El recorrido de León XIV

El itinerario oficial contempla la llegada de León XIV a Lima el 11 de noviembre, donde desarrollará diversas actividades antes de trasladarse a Chiclayo el día 13. En Lambayeque, el pontífice celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y participará en encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

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El 14 de noviembre viajará en helicóptero desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde oficiará una misa. Posteriormente regresará a Chiclayo para participar en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

La agenda continuará el 15 de noviembre con actividades en Cusco y Pucallpa, antes del retorno del pontífice a la capital. Al día siguiente, León XIV celebrará una misa a las 10:30 horas en la Base Aérea Las Palmas, que, según estimaciones de la Conferencia Episcopal Peruana, podría congregar a unos 1,2 millones de personas.

El secretario general de la institución y coordinador nacional de la visita papal, monseñor Guillermo Inca, señaló que se espera una asistencia similar a la registrada durante la misa celebrada por el papa Francisco en ese mismo lugar en enero de 2018. En el acto también estará presente la imagen del Señor de los Milagros.

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“Esperamos al menos un millón 200.000 asistentes a la misa en Las Palmas, programada para el lunes 16 de noviembre, último día de visita del papa León XIV al Perú”, declaró a la Agencia Andina.

Fujimori no acompañará a León XIV durante su recorrido por las regiones; el ministro Ernesto Álvarez estará con él en Lambayeque y Cajamarca, mientras el canciller Carlos Espá coordinará oficialmente la visita

La organización aún no ha precisado el recorrido, el horario ni las condiciones del traslado de la imagen del Cristo Moreno hasta Surco, aspectos que forman parte de la planificación de las actividades de la visita papal.

Las Palmas, perteneciente a la Fuerza Aérea, cuenta con un terreno plano que facilita la distribución y visibilidad de los asistentes, además de vías de acceso, rutas de evacuación y áreas habilitadas para adultos mayores y personas con discapacidad.

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Durante su estancia en Lima, León XIV también encabezará un encuentro con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental, en el distrito de Ate, con capacidad para más de 80.000 espectadores.

“Queremos que venga mucha gente. Entonces, esperamos que al menos una gran representación de nuestra juventud, de nuestros universitarios, puedan estar allí para expresarle su cariño al Papa y para recibir el cariño que el Santo Padre les tiene”, afirmó Inca.